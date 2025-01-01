Vrijopnaam

Is Vrijopnaam ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Vergelijk Vrijopnaam met andere energieaanbieders in de Energievergelijker van de Consumentenbond. Zoek de energieaanbieder die het meeste waar voor je geld biedt. Vergelijk energieleveranciers op tarieven en kwaliteit.

Overstappen naar Vrijopnaam

Vrijopnaam is een energieleverancier waarbij je als klant zonnepanelen kunt kopen. Die staan in het zonnepark van Vrijopnaam. De stroom die je daarmee opwekt, wordt in mindering gebracht op de energierekening. Bekijk Vrijopnaam en andere leveranciers in onze Energievergelijker.

Vrijopnaam contract afsluiten

Wil je bij Vrijopnaam een contract afsluiten omdat de tarieven lager zijn dan je huidige tarieven? Dan kun je bijvoorbeeld een vast energiecontract afsluiten bij Vrijopnaam. Controleer wel goed de einddatum van je huidige contract. Als je te vroeg overstapt kun je een boete krijgen.

Contactgegevens Vrijopnaam

Online Klantenservice Website https://www.vrijopnaam.nl/ Telefoon 085 3032652 Adres Vrijopnaam

﻿Ericssonstraat 2

﻿5121ML Rijen

Meer weten over andere energieleveranciers?