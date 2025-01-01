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Vrijopnaam is een energieleverancier waarbij je als klant zonnepanelen kunt kopen. Die staan in het zonnepark van Vrijopnaam. De stroom die je daarmee opwekt, wordt in mindering gebracht op de energierekening. Bekijk Vrijopnaam en andere leveranciers in onze Energievergelijker.
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|Online
|Klantenservice
|Website
|https://www.vrijopnaam.nl/
|Telefoon
|085 3032652
|Adres
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Vrijopnaam
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