Powerpeers energieleverancier

Powerpeers

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Overstappen naar Powerpeers

Powerpeers is een energieleverancier waarbij klanten stroom met elkaar kunnen delen. Als klant zonder zonnepanelen krijg je bijvoorbeeld stroom van klanten met zonnepanelen. Dit wordt aangevuld met andere lokale energiebronnen zoals zonneparken of windmolens. Powerpeers is een dochteronderming van Vattenfall. Bekijk Powerpeers en andere leveranciers in onze Energievergelijker.

Powerpeers contract afsluiten

Wil je bij Powerpeers een contract afsluiten omdat de tarieven lager zijn dan je huidige tarieven? Dan kun je bijvoorbeeld een vast energiecontract afsluiten bij Powerpeers. Controleer wel goed de einddatum van je huidige contract. Als je te vroeg overstapt kun je een boete krijgen.

Contactgegevens Powerpeers

Online Klantenservice Website https://www.powerpeers.nl/ Telefoon 020 2202300 Adres Powerpeers

Hoekenrode 8,

1102 BR Amsterdam

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