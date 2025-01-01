Powerpeers energieleverancier

Overweeg je over te stappen van energieleverancier? Vergelijken loont en je kunt tot honderden euro's per jaar besparen! Vergelijk energieleveranciers, waaronder Powerpeers. Voorheen zag je op onze website ook consumentenreviews. De reviews dragen helaas niet bij aan het makkelijker maken van jouw keuze, daarom hebben we de reviews verwijderd.
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Powerpeers is een energieleverancier waarbij klanten stroom met elkaar kunnen delen. Als klant zonder zonnepanelen krijg je bijvoorbeeld stroom van klanten met zonnepanelen. Dit wordt aangevuld met andere lokale energiebronnen zoals zonneparken of windmolens. Powerpeers is een dochteronderming van Vattenfall. Bekijk Powerpeers en andere leveranciers in onze Energievergelijker.
Wil je bij Powerpeers een contract afsluiten omdat de tarieven lager zijn dan je huidige tarieven? Dan kun je bijvoorbeeld een vast energiecontract afsluiten bij Powerpeers. Controleer wel goed de einddatum van je huidige contract. Als je te vroeg overstapt kun je een boete krijgen.
|Online
|Klantenservice
|Website
|https://www.powerpeers.nl/
|Telefoon
|020 2202300
|Adres
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Powerpeers
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