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Energie vergelijken

Powerpeers energieleverancier

Overweeg je over te stappen van energieleverancier? Vergelijken loont en je kunt tot honderden euro's per jaar besparen! Vergelijk energieleveranciers, waaronder Powerpeers. Voorheen zag je op onze website ook consumentenreviews. De reviews dragen helaas niet bij aan het makkelijker maken van jouw keuze, daarom hebben we de reviews verwijderd.

Een nieuwe energieleverancier kiezen en overstappen kan gemakkelijk met de Energievergelijker van de Consumentenbond. Wanneer je kiest om over te stappen naar Powerpeers, dan regelen wij de overstap.

Powerpeers 

Is Powerpeers ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Vergelijk Powerpeers met andere energieaanbieders in de Energievergelijker van de Consumentenbond. Zoek de energieaanbieder die het meeste waar voor je geld biedt. Vergelijk energieleveranciers op tarieven en kwaliteit. 

Overstappen naar Powerpeers

Powerpeers is een energieleverancier waarbij klanten stroom met elkaar kunnen delen. Als klant zonder zonnepanelen krijg je bijvoorbeeld stroom van klanten met zonnepanelen. Dit wordt aangevuld met andere lokale energiebronnen zoals zonneparken of windmolens. Powerpeers is een dochteronderming van Vattenfall. Bekijk Powerpeers en andere leveranciers in onze Energievergelijker.

Powerpeers contract afsluiten

Wil je bij Powerpeers een contract afsluiten omdat de tarieven lager zijn dan je huidige tarieven? Dan kun je bijvoorbeeld een vast energiecontract afsluiten bij Powerpeers. Controleer wel goed de einddatum van je huidige contract. Als je te vroeg overstapt kun je een boete krijgen.

Contactgegevens Powerpeers

Online Klantenservice
Website https://www.powerpeers.nl/
Telefoon 020 2202300
Adres

Powerpeers
Hoekenrode 8,
1102 BR Amsterdam

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