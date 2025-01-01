CleanEnergy energieleverancier

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Clean Energy is een Gronings energiebedrijf dat onderdeel is van Holthausen Groep. Ze leveren groene stroom die voornamelijk uit andere EU-landen komt en voor een klein deel uit Nederland.
Wil je bij Clean Energy een contract afsluiten omdat de tarieven lager zijn dan je huidige tarieven? Dan kun je bijvoorbeeld een vast energiecontract afsluiten bij Clean Energy. Controleer wel goed de einddatum van je huidige contract. Als je te vroeg overstapt kun je een boete krijgen.
|Online
|Contactformulier
|Website
|https://www.cleanenergy.nl/
|Adres
|Clean Energy B.V.
Stavangerweg 16
9723 JC Groningen