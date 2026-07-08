Vergelijken wordt eerlijker

Als je een dynamisch energiecontract wil afsluiten, kon je aanbieders tot nu toe lastig met elkaar vergelijken. Leveranciers gebruikten namelijk verschillende verwachtingen van de energieprijzen. Daardoor leek de ene aanbieder goedkoper dan de andere. Terwijl dit in werkelijkheid niet altijd zo was.

Dat is aangepast. De meeste energieleveranciers rekenen voortaan met dezelfde verwachte energieprijzen. Ook de berekening van de teruglevering voor huishoudens met zonnepanelen is nu beter.

Aanvulling gedragscode

Deze afspraak is vastgelegd in de aanvulling (pdf) op de Gedragscode Consument en Energieleveranciers van de Brancheverening Energie Nederland. Die regels gelden sinds 1 juli. Die code is opgesteld om te zorgen dat energieleveranciers consumenten goed en eerlijk informeren. In die code staat nu ook dat aanbieders van dynamische energiecontracten met dezelfde verwachte energieprijzen moeten rekenen. Hierdoor zijn die contracten beter vergelijkbaar.

Niet alle energieleveranciers doen mee

Bijna alle aanbieders van dynamische contracten rekenen vanaf nu op hun eigen website met diezelfde verwachte prijzen. Toch doen nog niet alle energieleveranciers mee. Zij hebben de gedragscode of aanvulling daarop (nog) niet getekend. Een vernieuwde gedragscode volgt volgend jaar. De leden van Energie Nederland moeten die ondertekenen. Ook niet-leden van die vereniging kunnen daarvoor kiezen.

Waarom was vergelijken lastig?

Bij een dynamisch energiecontract staan de stroom- en gasprijzen niet vast. Die prijzen voor gas en stroom kunnen wisselen per dag, per uur of zelfs per kwartier. Daardoor weet je vooraf nooit wat je uiteindelijk betaalt. Dat maakte het lastig om de verwachte jaarkosten van contracten te vergelijken. Het hangt er bijvoorbeeld van af met welke verwachte prijzen de leverancier rekent.

Tot voor kort mochten energie-aanbieders zelf bepalen welke tarieven ze gebruikten voor hun berekeningen. Een aanbieder die met lage prijzen rekent, komt bij hetzelfde verbruik voordeliger uit de bus dan een leverancier die de tarieven hoger inschat. Verder was voor consumenten met zonnepanelen de geschatte teruglevering vaak te hoog. Ook dit is met de nieuwe rekenmethode aangepast.

Gebruik een energievergelijker

Aanbieders van energievergelijkers gebruiken allemaal dezelfde nieuwe rekenmethode. Daardoor krijg je een betere indicatie van welke energieleverancier voor jouw verbruik het voordeligst is.

Wil je dynamische contracten vergelijken? Gebruik dan onze energievergelijker.

Let op: het blijft een schatting

Ook met de nieuwe rekenmethode bijven de verwachte jaarkosten een schatting. Bij een dynamisch contract weet je vooraf nooit precies hoeveel je uiteindelijk betaalt. De daadwerkelijke energieprijzen kunnen veel hoger of veel lager uitpakken dan verwacht. Ook als er geen verschil is tussen je geschatte en daadwerkelijke verbruik.