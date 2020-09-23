Wat kost een kilowattuur (kWh) elektriciteit?

Kilowattuur (kWh)

In juli 2026 waren de prijzen gemiddeld:

€0,27 per kWh stroom bij afsluiten van een variabel contract.

€0,27 per kWh stroom bij afsluiten van een 1-jarig contract.

€0,25 per kWh stroom bij afsluiten van een meerjarig (2 of meer) contract.

Wat is een kilowattuur (kWh)?

Een kilowattuur (kWh) is de eenheid of maat voor elektrische energie. Om 1 kWh te verbruiken moet een machine met een constant vermogen van 1kW (kilowatt) 1 uur werken.

Een wasmachine met energielabel A+ verbruikt tijdens 1 wasprogramma op 40 graden rond 0,5 kWh. Met diezelfde hoeveelheid energie kun je een felle ledlamp van 10 watt 50 uur laten branden. Of 5 keer een liter water koken in de waterkoker.

Enkel- of dubbeltarief

Bij de meeste leveranciers kun je kiezen voor een enkel- of dubbeltarief. Bij een enkeltarief is de kWh-prijs op elk moment van de dag en de week hetzelfde.

Bij een dubbeltarief is de kWh-prijs in de piekuren hoger en in de daluren lager. Daluren zijn 's nachts en in het weekend. Maar dat prijsverschil is al lang niet meer zo groot. Soms zijn het normaal- en daltarief gelijk.

Voor een dubbeltarief heb je een energiemeter met 2 telwerken nodig. Dubbeltarief kan soms gunstiger zijn, maar lang niet altijd. Of het voor jou gunstig is kun je zelf berekenen.

Verwachting stroomprijzen 2026

De ontwikkeling van de stroomprijzen is afhankelijk van allerlei omstandigheden. De prijs voor electriciteit is begin maart fors gestegen door de onrust in het Midden-Oosten.

Energiebelasting 2026

Sinds 1 januari 2026 is het nieuwe tarief voor energiebelasting ingegaan. Het tarief is nu €0,111 per kWh in plaats van €0,123 per kWh. De energiebelasting op gas is juist verhoogd van €0,70 per m3 naar €0,73 per m3. Een gemiddeld huishouden betaalt daardoor ongeveer €6 meer belasting.