Wat kost een kilowattuur (kWh) elektriciteit?

De kosten van elektriciteit hangen deels af van je stroomverbruik. Je verbruik wordt berekend in kilowattuur, dit is de eenheid voor elektriciteit. Maar waaruit bestaat de kWh-prijs?

Kilowattuur (kWh)

De kosten per verbruikte kWh liggen rond de 22 cent (incl. 21% btw).

Een Kilowattuur (kWh) elektriciteit kost een consument 'kaal' zo'n 8 cent inclusief btw. Deze prijs is per leverancier verschillend. Daarbovenop komen vaste tarieven voor energiebelasting + opslag duurzame energie (ca. 14 cent per kWh).

Wat is een kilowattuur (kWh)?

Een kilowattuur (kWh) is de eenheid voor elektrische energie. Om 1 kWh te verbruiken moet een machine met een constant vermogen van 1kW (kilowatt) 1 uur werken.

Een wasmachine met energielabel A+ verbruikt tijdens één wasprogramma op 40 graden rond 0,5 kWh. Met diezelfde hoeveelheid energie kun je een felle ledlamp van 10 watt 50 uur laten branden. Of 5 keer een liter water koken in de waterkoker.

Energiecollectief Samen inkopen - Bespaar zo'n €270 per jaar 100% groene stroom van Greenchoice of UnitedConsumers. Bereken jouw aanbod en beslis vóór 18 augustus. Al meer dan 62.500 huishoudens stapten de afgelopen 12 maanden over. Bekijk het aanbod Liever zelf vergelijken? Ga naar de Energievergelijker

Enkel- of dubbeltarief

Bij de meeste leveranciers kun je kiezen voor een enkel- of dubbeltarief. Bij een enkeltarief is de kWh-prijs op elk moment van de dag en de week hetzelfde.

Bij een dubbeltarief is de kwh-prijs in de piekuren hoger en in de daluren lager. Daluren zijn 's nachts en in het weekend. Voor een dubbeltarief heb je een energiemeter met 2 telwerken nodig. Dubbeltarief kan soms gunstiger zijn, maar lang niet altijd. Of het voor jou gunstig is kun je zelf berekenen.

Ontwikkeling kWh-prijs

De gemiddelde 'kale' kWh-prijs was de afgelopen jaren flink gedaald, maar sinds 2017 stijgt de ‘kale’ kWh weer. De prijs was in januari 2017 op zijn laagst, namelijk 4,95 cent per kWh. Het voordeel van de dalende kale kWh-prijs werd deels teniet gedaan door het stijgen van de belasting.

De btw steeg van 19% naar 21%, de energiebelasting nam toe en de Opslag Duurzame Energie werd in het leven geroepen. In 2012 was het percentage belastingen nog 35% van de totale energierekening. Najaar 2018 is dat percentage circa 43%.

In 2019 betaal je minder energiebelasting op elektriciteit (voor gas juist meer). De opslag duurzame energie voor elektriciteit en gas wordt verhoogd naar 2,3 cent per kWh (incl. btw).

Vergelijk energieleveranciers

Wil je besparen op je energierekening, bekijk dan de Energievergelijker. Wil je een overstap waarbij je zo min mogelijk zelf hoeft te regelen, stap dan over via het Energiecollectief.

Meer weten over energieverbruik? Lees onze artikelen over:

Meer informatie over gerelateerde onderwerpen: