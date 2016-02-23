Over de Energievergelijker en het Energiecollectief

Over de Energievergelijker

Onze Energievergelijker maakt vergelijken en overstappen makkelijker. Je kunt energieleveranciers vergelijken op prijs, klantvriendelijkheid en duurzaamheid. Je kunt natuurlijk ook direct overstappen.

Over het Energiecollectief

Tijdens veilingen voor het Energiecollectief doen energieleveranciers een bod voor een 1-jarig en 3-jarig contract. Alleen leveranciers met een leveringsvergunning doen mee aan de veiling. En ze mogen alleen contracten aanbieden met 100% wind- en zonnestroom.

Naar het Energiecollectief

Heb je een vraag?

Stuur dan een e-mail naar: energiecollectief@consumentenbond.nl.