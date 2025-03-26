De nieuwe energiewet moet ervoor zorgen dat de energietransitie goed verloopt. Ook moet de nieuwe wet ervoor zorgen dat de consument goed beschermd wordt. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen van de wet op een rijtje.

Wat staat er in de nieuwe wet?

Duidelijke regels voor opzegboetes

Energieleveranciers mogen alleen een opzegboete rekenen als dit duidelijk in het contract staat. Dit moet onverwachte kosten voorkomen als je eerder het energiecontract beëindigt.

Energieleveranciers mogen alleen een opzegboete rekenen als dit duidelijk in het contract staat. Dit moet onverwachte kosten voorkomen als je eerder het energiecontract beëindigt. Mogelijkheid tot energie delen

Heb je zonnepanelen en wek je meer stroom op dan je verbruikt? Dan mag je deze overtollige energie delen met anderen. Bijvoorbeeld met je buren of binnen een energiecoöperatie. Dit moet lokaal energiegebruik en samenwerking bevorderen.

Heb je zonnepanelen en wek je meer stroom op dan je verbruikt? Dan mag je deze overtollige energie delen met anderen. Bijvoorbeeld met je buren of binnen een energiecoöperatie. Dit moet lokaal energiegebruik en samenwerking bevorderen. Transparantere en kortere energiecontracten

Energieleveranciers zijn verplicht om ook contracten met een korte looptijd aan te bieden. Voordat je een contract afsluit moet je een duidelijke samenvatting krijgen. Daarin staat essentiële informatie, zoals tarieven en opzegmogelijkheden.

Energieleveranciers zijn verplicht om ook contracten met een korte looptijd aan te bieden. Voordat je een contract afsluit moet je een duidelijke samenvatting krijgen. Daarin staat essentiële informatie, zoals tarieven en opzegmogelijkheden. Certificaat voor energievergelijkingswebsites

Om misleidende informatie tegen te gaan, kunnen energievergelijkingswebsites een certificaat krijgen als ze voldoen aan strenge eisen voor transparantie en onafhankelijkheid. Zo weet je zeker dat je een eerlijke vergelijking maakt.

Om misleidende informatie tegen te gaan, kunnen energievergelijkingswebsites een certificaat krijgen als ze voldoen aan strenge eisen voor transparantie en onafhankelijkheid. Zo weet je zeker dat je een eerlijke vergelijking maakt. Dynamische energiecontracten verplicht

Grote energieleveranciers (met meer dan 200.000 klanten) zijn verplicht om ook dynamische energiecontracten aan te bieden. Dit betekent dat jouw energietarief direct gekoppeld is aan de marktprijs. Dit kan voordelig zijn als je energie verbruikt op momenten dat de stroomprijs laag is.

Grote energieleveranciers (met meer dan 200.000 klanten) zijn verplicht om ook dynamische energiecontracten aan te bieden. Dit betekent dat jouw energietarief direct gekoppeld is aan de marktprijs. Dit kan voordelig zijn als je energie verbruikt op momenten dat de stroomprijs laag is. Betere bescherming bij faillissement van energieleveranciers

Als jouw energieleverancier failliet gaat, word je beter beschermd. Een andere leverancier neemt je contract over onder dezelfde voorwaarden. Dit zorgt ervoor dat je niet plotseling met hogere tarieven wordt geconfronteerd.

Als jouw energieleverancier failliet gaat, word je beter beschermd. Een andere leverancier neemt je contract over onder dezelfde voorwaarden. Dit zorgt ervoor dat je niet plotseling met hogere tarieven wordt geconfronteerd. Verbod op negatieve terugleververgoedingen

Je hoeft nooit te betalen voor het terugleveren van overtollige stroom. Energieleveranciers mogen geen negatieve terugleververgoeding in rekening brengen. Dit was in het verleden wel mogelijk bij overbelasting van het elektriciteitsnet.

Je hoeft nooit te betalen voor het terugleveren van overtollige stroom. Energieleveranciers mogen geen negatieve terugleververgoeding in rekening brengen. Dit was in het verleden wel mogelijk bij overbelasting van het elektriciteitsnet. Strengere regels voor kortingen en bonussen

Energieleveranciers mogen geen cadeaus zoals tablets of vouchers aanbieden bij het afsluiten van een energiecontract. Het is nog wel toegestaan om een loyaliteitsbonus in de vorm van een geldbedrag aan te bieden.

Energieleveranciers mogen geen cadeaus zoals tablets of vouchers aanbieden bij het afsluiten van een energiecontract. Het is nog wel toegestaan om een loyaliteitsbonus in de vorm van een geldbedrag aan te bieden. Elektriciteitsnet slimmer benutten

Het stroomnet raakt steeds voller. De nieuwe wet geeft netbeheerders meer mogelijkheden om bestaande capaciteit efficiënter te benutten. Onder andere door slimme netoplossingen en lokale energieopslag te stimuleren. Je krijgt toegang tot meer gedetailleerde en frequentere meetgegevens over energieverbruik, bijvoorbeeld op kwartierniveau in plaats van op dag- of maandbasis. Zo zie je beter hoe en wanneer je energie gebruikt en kun je hierop sturen. Bijvoorbeeld door op gunstige momenten je verbruik aan te passen (denk aan piek- en daluren).

Wanneer gaat de wet in?

Op 10 december 2024 is de wet goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wet is gepubliceerd in de Staatscourant en is in 2026 ingegaan. De invoering zal wel in verschillende fases plaatsvinden.