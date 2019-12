Hoe zit mijn energierekening in elkaar?

Indeling energierekening

Een energieleverancier mag zelf bepalen hoe zijn energierekening er precies uitziet. Er is een vrijwillige richtlijn en de verschillen tussen de energieleveranciers zijn groot. Maar globaal kun je deze posten terugvinden:

A. Leveringskosten 1. Variabele/verbruikskosten 2. Vaste leveringskosten B. Netbeheerkosten 3. Periodieke aansluitvergoeding of vastrecht voor aansluiting 4. Capaciteitstarief 5. Meettarief C. Belastingen en overheidsheffingen 6. Energiebelasting 7. Vermindering energiebelasting 8. Opslag duurzame energie 9. Btw D. Overige kosten en overzichten 10. Overigen 11. Verrekening termijnbedragen 12. Overzicht reeds betaalde bedragen 13. Nieuw voorschotbedrag 14. Overzicht verbruik 15. Vergelijking eerdere perioden

De energierekening bestaat dus uit veel onderdelen. Het onderdeel Leveringskosten (A) verschilt per energieleverancier: die kosten kun je dus beïnvloeden door je keuze voor een leverancier. De onderdelen B en C kun je niet beïnvloeden door van leverancier te wisselen. Het onderdeel C, belasting, wordt steeds groter en bedraagt inmiddels bijna de helft van de energierekening. Je kunt de kosten bij zowel A als C verlagen door energie te besparen.

De posten A, B, C en D met subonderdelen lichten we hieronder verder toe.

A. Leveringskosten

Dit zijn de daadwerkelijke kosten van gas en stroom. De hoogte van leveringskosten verschilt per energieleverancier. Ze maken bij gemiddeld verbruik (3000 kWh stroom, 1500 m3 gas) minder dan 40% uit van de energierekening.

Je kunt je energierekening verlagen door minder gas en stroom te gebruiken, door energie te besparen en bijvoorbeeld je huis te isoleren. Met zonnepanelen kun je zelfs alle verbruikskosten voor elektriciteit van je rekening krijgen. Je kunt ook overstappen naar een andere energieleverancier. Doe mee met ons Energiecollectief of bekijk de tarieven in onze Energievergelijker en stap meteen over.

De leveringskosten bestaan uit:

B. Netbeheerkosten

Dit zijn de kosten voor het transport van stroom en gas door de netbeheerders, zoals Stedin of Liander. Iedereen moet deze kosten aan de leverancier betalen. Deze draagt het af aan de netbeheerder.

Je kunt deze kosten niet beïnvloeden want je bent gebonden aan het stroom- en gasnetwerk van je woonplaats. Je kunt dus niet overstappen van netbeheerder. De netwerktarieven worden bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ze maken bij gemiddeld verbruik minder dan 20% uit van de energierekening.

Niet alle leveranciers splitsen deze kosten uit op de nota, maar ze bestaan uit:

C. Belastingen of overheidsheffingen

De overheid heft belasting op energie. De leverancier brengt die bedragen in rekening en draagt ze af aan de overheid. Die stelt de hoogte ervan vast. Ze maken bij gemiddeld verbruik zo'n 45% uit van de energierekening.

D. Overige kosten en overzichten

Hier staat het jaaroverzicht met verrekening van betaalde bedragen, administratiekosten, kortingen en specificaties.

De warmtenet/stadsverwarming-nota

Ben je aangesloten op een warmtenet of stadsverwarming, dan ontvang je een aparte nota van jouw warmteleverancier. Voor een deel van de kosten op deze nota is door de wet een maximum bedrag bepaald.

Energierekening nog lang niet begrijpelijk

De duidelijkheid van energierekeningen laat nog wel eens te wensen over. Ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) constateert deze gebreken, en heeft de energieleveranciers gevraagd om die rekeningen transparanter te maken. De ACM roept consumenten op onduidelijke rekeningen te melden. Neem contact op met ConsuWijzer als je vindt dat je jaar- of eindafrekening niet duidelijk is.

Tip: houd door het jaar heen je energieverbruik bij door het tweemaandelijks kosten- en verbruiksoverzicht te bekijken. Je krijgt dit van je energieleverancier als je een slimme meter hebt. Of gebruik een energieverbruiksmanager.

