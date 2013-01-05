Hoe zit mijn energierekening in elkaar?

Eindafrekening

De eerste pagina van de afrekening is voor alle energieleveranciers gelijk. Daarna volgt een uitleg over de kosten. Op de eerste pagina staat:

Hoeveel energie je hebt verbruikt.

De totale kosten voor energie.

Het totaal aan maandelijkse bedragen die je hebt betaald.

Wie zonnepanelen heeft, ziet hoeveel er is teruggeleverd.

Of je geld terug krijgt of moet bijbetalen.

Indeling energierekening

Energieleveranciers bepalen zelf hoe de vervolgpagina's van de eindnota eruit zien. Dit verschilt dus per energieleverancier. De inhoud is bij alle leveranciers gelijk. De 4 hoofdonderdelen van een energierekening bestaan uit:

Leveringskosten

Variabele verbruikskosten

Dit zijn de energiekosten die afhangen van jouw verbruik van stroom en gas. Hoe hoger het verbruik, hoe hoger de verbruikskosten. Voor stroom is dit de hoeveelheid stroom in kWh vermenigvuldigd met de stroomprijs uit jouw contract. En voor gas de kubieke meters gas vermenigvuldigd met de afgesproken gasprijs.

Terugleverkosten

Bezitters van zonnepanelen betalen wanneer zij stroom terugleveren aan het net. Je betaalt deze kosten wanneer je meer teruglevert dan je verbruikt. De leveranciers bepalen die tarieven zelf. Dit kan een vast bedrag per maand zijn, maar ook op basis van een tabel.

Vaste leveringskosten

Vaste leveringkosten (vroeger: vastrecht) is een jaarlijks of maandelijks vast bedrag dat je betaalt aan je leverancier. Het zijn administratiekosten per aansluiting. De kosten voor gas en stroom staan apart op de nota. Ze verschillen per leverancier.

Netbeheerkosten en transportkosten

Kosten voor aansluiting

Deze kosten betaal je per maand aan je energieleverancier voor het transport van gas en stroom. En voor onderhoud aan kabels en meters.

Capaciteitstarief voor gas en stroom

De kosten verschillen per netbeheerder. Hoeveel je betaalt hangt ook af van je aansluiting. Meestal heb je een 1-fase-aansluiting. Een 3-fasenaansluiting is voor huishoudens die een hoger vermogen nodig hebben, denk aan warmtepompbezitters. Zo'n 3-fasenaansluiting is duurder dan een 1-fase-aansluiting. Voor gas hangt het tarief af van de capaciteit van je gasmeter.

Energiebelasting en overheidsheffingen

Een groot deel van je energierekening bestaat uit belasting. Je betaalt die belasting via je energieleverancier. De overheid bepaalt hoe hoog die belasting is.

Energiebelasting

Je betaalt belasting over het gas en de stroom die je verbruikt. De energiebelasting is in 2026 €0,73 per m3 gas. En voor iedere verbruikte kWh stroom betaal je €0,11 belasting.

Vermindering Energiebelasting

Er is ook goed nieuws: jaarlijks krijg je €629 (2026) energiebelasting terug. Dit doet de overheid om energie betaalbaar te houden voor consumenten. Dit bedrag gaat meestal af van je variabele electriciteitskosten. Gebruik je heel weinig gas en stroom dan krijg je hierdoor zelfs geld terug.

Opslag Duurzame Energie (ODE)

Vroeger betaalde je apart voor de opslag van duurzame Energie. Sinds 2023 is dit verwerkt in de energiebelasting. Je betaalt dit dus niet meer apart.

Btw

Je betaalt 21% btw over alle leveringskosten, netbeheerkosten en over de overheidsheffingen. Dus je betaalt ook btw over de energiebelasting.

Administratiekosten en voorschotbedragen

Een deel van de jaarafrekening bestaat uit administratiekosten en voorschotbedragen. Op de jaarafrekening staat de verrekening van de maandelijkse voorschotbedragen met je daadwerkelijke verbruik. Ook kijkt de energieleverancier of je recht hebt op een loyaliteitsbonus.

Verrekening betaalde bedragen

Op de eindafrekening vergelijkt de energie-aanbieder je werkelijke verbruik met de maandelijkse termijnen die je hebt betaald. Die termijnen zijn een schatting van je echte verbruik.

Op de eindnota zie je of je meer hebt gebruikt en je moet bijbetalen (naheffing). Of krijg je geld terug omdat je verbruik lager was dan vooraf ingeschat. Heb je een slimme meter, dan hoef je geen meterstanden meer door te geven voor de eindafrekening.

Overzicht betaalde bedragen

Op de energienota krijg je een overzicht van de bedragen die je hebt betaald in de contractperiode. Ook krijg je aan het einde misschien een loyaliteitsbonus als je tussentijds niet bent overgestapt.

Nieuw voorschotbedrag

Op je energienota staat ook je nieuwe termijnbedrag voor de volgende contractperiode. Die is gebaseerd op jouw verbruik en de actuele energieprijzen. Vaak is het handig om over te stappen naar een andere leverancier, omdat je dan weer een bonus krijgt. Misschien vind je je nieuwe bedrag te hoog. Bijvoorbeeld omdat er een kind uit huis is gegaan. Of omdat je nu zonnepanelen hebt. Dan kun je het termijnbedrag zelf aanpassen via de app of de website van de energieleverancier.

Overzicht elektriciteits- en gasverbruik

Op je eindafrekening zie je hoeveel gas en stroom je hebt gebruikt. Wie een dubbele meter heeft, ziet ook hoeveel stroom in gewone en daluren is gebruikt. En zonnepaneelbezitters zien hoeveel stroom is teruggeleverd door de opwekking van zonnestroom.

De rekening voor warmtenet of stadsverwarming

Maak je gebruik van stadsverwarming of een warmtenet? Dan heb je geen cv-ketel of gasaansluiting en ziet je energierekening er heel anders uit. Dit staat er op de nota van stadswarmte:

Vaste kosten

Vaste kosten betaal je elke maand. Het is een vast bedrag voor aansluiting en transport, en huur van de afleverset. Zo’n afleverset verbindt het hoofdnet met je woning. Je hebt dan geen cv-ketel meer nodig. De set zorgt voor warm water en verwarming. Je betaalt een vast bedrag aan huur voor de set.

Variabele kosten

Variabele kosten betaal je voor je verbruik. De eenheid hiervoor is GJ (Gigajoule). Hier geldt een maximumtarief voor van €40,97 (2026) per GJ.

Aansluitkosten

Komt er een warmtenet in jouw wijk? Dan zijn er aansluitkosten als jij hierop wil aansluiten. Hier kun je subsidie voor krijgen.

Koude/koeling

Het is ook mogelijk dat je koeling/koude geleverd krijgt. Voor koude betaal je alleen vaste kosten. Je betaalt niet voor je verbruik.