Kosten energieverbruik

De kosten voor energieverbruik hangen voor een deel af van het verbruik. Maar er zijn ook andere kosten die niet samenhangen met het verbruik. Verbruiksafhankelijke en verbruiksonafhankelijke kosten dus. Beide soorten kosten vind je terug op je energierekening.

Verbruiksafhankelijk

Het leveringstarief dat je betaalt per gebruikte kWh stroom en m³ gas hangt af van je verbruik. Daarnaast wordt over elke gebruikte kWh en m³ energiebelasting geheven. Over het totaal betaal je ook nog btw.

Verbruiksonafhankelijk

Het maandelijkse vastrecht betaal je voor levering, transport, aansluiting en meterhuur. Dit is verbruiksonafhankelijk. De kosten hiervoor hangen wel samen met de capaciteit van je aansluiting.

Gemiddeld energieverbruik

Een huishouden van 2 personen verbruikt gemiddeld zo'n 2.500 kWh stroom en 1.100 m3 gas per jaar. Maar het maakt veel uit in wat voor soort huis je woont en met hoeveel bewoners. Het gemiddelde gasverbruik van 2 personen in een oud appartement is al gauw de helft van 2 personen in een oude vrijstaande woning. Hetzelfde geldt voor het gemiddelde stroomverbruik per jaar. In nieuwere en beter geïsoleerde woningen zijn de gemiddelde energiekosten doorgaans minder hoog. Met name door een lager gasverbruik.

Energieverbruik omlaag

Het energieverbruik van een gemiddeld huishouden bestaat voor ongeveer 75% uit verbruiksafhankelijke kosten. Je kunt het energieverbruik vaak heel eenvoudig omlaag krijgen. Bijvoorbeeld door de televisie uit te zetten in plaats van op stand-by te laten staan. Je kunt ook aardig wat energie besparen door een energiezuiniger model te kopen.

Lees alles over energie besparen in huis. Hierbij gaat het niet alleen om het besparen van kosten. Het is natuurlijk ook beter voor het milieu.

Zelf stroom opwekken

Met zonnepanelen kun je vaak zelf voor een heel jaar stroom opwekken. Door de afschaffing van de salderingsregeling in 2027 is dit wel minder aantrekkelijk geworden. Bekijk de veelgestelde vragen over zonnepanelen.