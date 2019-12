Energieverbruik is een flinke kostenpost in veel huishoudboekjes. Hoe worden de kosten berekend? En hoe kun je het energieverbruik omlaag krijgen?

Kosten energieverbruik

De kosten voor energieverbruik zijn voor een deel verbruiksafhankelijk en voor een deel verbruiksonafhankelijk. Beide soorten kosten vind je terug op je energierekening.

Verbruiksafhankelijk

Het leveringstarief dat je betaalt per gebruikte kWh stroom en m3 gas is verbruiksafhankelijk. Daarnaast wordt over elke gebruikte kWh en m3 energiebelasting en opslag duurzame energie geheven. Over het totaal betaal je vervolgens nog btw. Een huishouden van 2 personen verbruikt gemiddeld 2.500 kWh en 1.100 m3 gas per jaar.

Verbruiksonafhankelijk

Het maandelijkse vastrecht dat je betaalt voor levering, transport, aansluiting en meterhuur is verbruiksonafhankelijk. Maar het hangt wel af van de capaciteit van je aansluiting.

Energieverbruik: een lagere rekening

Het energieverbruik van een gemiddeld huishouden bestaat voor ongeveer 75% uit verbruiksafhankelijke kosten. Dat is een fors deel en dus de moeite waard om op te besparen! Je kunt het energieverbruik vaak heel eenvoudig omlaag krijgen. Bijvoorbeeld door de televisie uit te zetten in plaats van op stand-by. Door de aanschaf van een energiezuiniger model kun je vaak ook aardig wat energie besparen.

Lees alles over energie besparen in huis. Uiteraard spaar je niet alleen op de kosten als je energieverbruik omlaag gaat. Het is ook beter voor het milieu.

Met zonnepanelen kun je vaak je complete stroomverbruik op jaarbasis zelf opwekken.

Je kunt ook geld besparen door over te stappen naar een goedkopere energieleverancier via ons Energiecollectief. Of vergelijk zelf energieleveranciers in de Energievergelijker.

Bezoek de website 'Energie besparen doe je nu' voor een overzicht van verbeteropties voor je woning, uitleg over subsidies en leningen, en links naar bedrijven die de werkzaamheden kunnen uitvoeren.