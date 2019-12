Meterstanden doorgeven: wat is jouw energieverbruik?

Meterstanden doorgeven

Er zijn 3 manieren waarop de energieleverancier je meterstanden te weten kan komen:

Zelf doorgeven. De leverancier stuurt je hiervoor een verzoek. Je kunt de meterstanden doorgeven via internet, telefonisch of door een kaartje op te sturen.

Een slimme meter geeft de meterstanden automatisch door aan de leverancier (tenzij je deze functie hebt uitgeschakeld, dan moet je ze alsnog zelf doorgeven).

De leverancier stuurt een meteropnemer langs om de standen op te nemen. Dit gebeurt minstens een keer per 3 jaar.

Als je te laat bent met het doorgeven van de meterstanden, schat de leverancier in hoeveel je hebt verbruikt. Deze schatting is bindend. Wil je zeker weten dat er niet teveel gas en stroom in rekening wordt gebracht? Geef de meterstanden dan op tijd door. Maak altijd een kopie van de opgegeven meterstanden.

Niet-kloppende meterstand(en)?

Kloppen de meterstanden op je afrekening niet? We zetten op een rij wat je kunt doen. Als dit allemaal niets oplevert, kun je bezwaar indienen bij het energiebedrijf. Je moet formeel (en schriftelijk) aangeven dat je niet tevreden bent. Hoé en hoe snel, staat in de Algemene Voorwaarden van je energiebedrijf. Gebruik eventueel een voorbeeldbrief (kopje 'Energie, gas en water').

Ben je het niet eens met de beslissing van de energieleverancier? Dan kun je naar de Geschillencommissie Energie.

Hoe zit het met overstappen?

Als je overstapt moet je je meterstanden doorgeven aan je nieuwe leverancier. Bewaar een kopie. De nieuwe leverancier moet de meterstanden binnen 15 werkdagen na je overstap doorgeven aan de netbeheerder (die registreert alle aansluitingen).

Op basis van deze meterstanden maakt je oude leverancier de eindafrekening op. Als jij of je energiebedrijf de meterstanden niet of niet op tijd doorgeeft, maakt de netbeheerder een schatting.

