Erik Snitselaar Expert energieBijgewerkt op:3 juli 2026
Is je energierekening hoger dan verwacht? Check eerst of het klopt voordat je actie onderneemt. Stel jezelf de volgende vragen:
Ben je ervan overtuigd dat je energierekening niet klopt? Schrijf de energieleverancier dan een brief of e-mail waarin je bezwaar maakt. Hulp nodig? Leden kunnen onze voorbeeldbrieven voor energieleveranciers gebruiken. Kom je er niet uit met de leverancier? Dan kun je naar de Geschillencommissie Energie of naar de rechter stappen.
Ben je te laat met doorgeven van de meterstanden? Dan schat de leverancier je energieverbruik. Deze schatting is bindend. Wil je zeker weten dat de leverancier niet te veel verbruik berekent? Geef de meterstanden dan op tijd door. En maak een foto van je energiemeter. En maak ook altijd een kopie van de meterstanden die je opgeeft.
Bij overstappen geef je de meterstanden door aan je nieuwe leverancier. Bewaar een kopie van de meterstanden. De nieuwe leverancier moet de meterstanden binnen 15 werkdagen na je overstap doorgeven aan de netbeheerder. De netbeheerder registreert alle aansluitingen.
Je oude leverancier gebruikt deze meterstanden voor het opmaken van de eindafrekening. De netbeheerder maakt een schatting als jij of je energieleverancier de meterstanden niet of niet op tijd doorgeeft.