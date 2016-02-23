Oorzaak hogere energierekening

Is je energierekening hoger dan verwacht? Check eerst of het klopt voordat je actie onderneemt. Stel jezelf de volgende vragen:

Heb je de meterstanden zelf doorgegeven? Of heb je een slimme meter die automatisch uitgelezen wordt? Als je geen slimme meter hebt, wordt het verbruik geschat.

Is je gezinssamenstelling veranderd?

Schakel al je apparaten uit. Dus ook de waakvlammetjes en de apparaten die op stand-by staan. Blijft de meter dan nog lopen? Misschien verbruik je toch meer energie dan je dacht. Met een energieverbruiksmanager kun je je verbruik goed in de gaten houden.

Is de periode op de jaarafrekening misschien langer dan vorige jaren?

Heb je je verbruik al eens vergeleken met het verbruik van vergelijkbare huishoudens? Dat kan via het Nibud.

Check of jouw verbruik hoger is dan dat van vergelijkbare huishoudens. Dit kan bijvoorbeeld met de tool van Milieu Centraal: hoeveel energie verbruik je? Daarmee kun je je verbruik vergelijken met het energieverbruik van andere huishoudens. De tool is alleen bruikbaar voor huishoudens die stroom én gas gebruiken.

Energierekening klopt niet: wat kun je doen?

Ben je ervan overtuigd dat je energierekening niet klopt? Schrijf de energieleverancier dan een brief of e-mail waarin je bezwaar maakt. Hulp nodig? Leden kunnen onze voorbeeldbrieven voor energieleveranciers gebruiken. Kom je er niet uit met de leverancier? Dan kun je naar de Geschillencommissie Energie of naar de rechter stappen.

De leverancier schat je verbruik

Ben je te laat met doorgeven van de meterstanden? Dan schat de leverancier je energieverbruik. Deze schatting is bindend. Wil je zeker weten dat de leverancier niet te veel verbruik berekent? Geef de meterstanden dan op tijd door. En maak een foto van je energiemeter. En maak ook altijd een kopie van de meterstanden die je opgeeft.

En hoe zit het bij overstappen?

Bij overstappen geef je de meterstanden door aan je nieuwe leverancier. Bewaar een kopie van de meterstanden. De nieuwe leverancier moet de meterstanden binnen 15 werkdagen na je overstap doorgeven aan de netbeheerder. De netbeheerder registreert alle aansluitingen.

Je oude leverancier gebruikt deze meterstanden voor het opmaken van de eindafrekening. De netbeheerder maakt een schatting als jij of je energieleverancier de meterstanden niet of niet op tijd doorgeeft.