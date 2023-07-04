Wat is het termijnbedrag?

Het termijnbedrag is het bedrag dat je maandelijks betaalt aan je energieleverancier voor gas en stroom. Het bedrag is iedere maand gelijk. Je betaalt in de winter dus net zoveel als in de zomer. Op die manier krijg je bij veel verbruik niet direct hogere kosten.

Hoe wordt mijn termijnbedrag berekend?

Het bedrag dat je iedere maand aan je energieleverancier betaalt, is een schatting. De leverancier schat jouw jaarverbruik aan gas en/of stoom. Verder kijkt de aanbieder naar het tarief van jouw contract en berekent dan wat je maandelijks gaat betalen. In het termijnbedrag zitten ook alle andere kosten zoals vaste leveringskosten, netbeheerkosten en belastingen verwerkt.

blok: rekenvoorbeeld termijnbedrag energie

Aan het einde van het jaar of wanneer je overstapt, berekent de leverancier hoeveel energie er daadwerkelijk is verbruikt. En hoeveel dat kost. Dit wordt verrekend met wat je al betaald hebt. Het termijnbedrag is dus eigenlijk een voorschot op de eind- of jaarrekening.

Het geschatte jaarverbruik is gebaseerd op de hoeveelheid gas en/of stroom die je hebt verbruikt de afgelopen jaren. Of op het historische verbruik van de woning als je bijvoorbeeld net bent verhuisd. Het tarief baseert de energieleverancier op de verwachte energieprijs voor de komende periode.

Lees meer over hoe de energierekening in elkaar zit

Termijnbedrag aanpassen

Je kunt je termijnbedrag vaak zelf aanpassen in de persoonlijke online omgeving van je energieleverancier. Dat is handig wanneer je verwacht minder of juist meer te gaan verbruiken. Vaak krijg je ook een advies als je het termijnbedrag naar boven of beneden kunt bijstellen.

Bij veel energieleveranciers kun je het bedrag online met 10% tot 20% verlagen. Verwacht je nog minder te gaan verbruiken? Dan kan het bedrag vaak via de klantenservice verder omlaag. Maar er zijn ook aanbieders die minder flexibel zijn. Of juist helemaal geen maximum verlaging aanhouden. Let bij het verlagen wel goed op dat je aan het einde van het jaar niet ineens veel moet bijbetalen.

Accordeon: veel gestelde vragen over het termijnbedrag

Stappenplan maandbedrag aanpassen