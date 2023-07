Termijnbedrag energie

Hoe wordt mijn termijnbedrag bepaald?

Het maandelijkse termijnbedrag is een schatting van je energieleverancier. Gebaseerd op het geschatte jaarverbruik aan gas en/of stoom, vermenigvuldigd met het verwachte tarief, gedeeld door 12. In het termijnbedrag zitten ook alle voorziene vaste leveringskosten, netbeheerkosten en belastingen verwerkt. Lees meer over hoe de energierekening in elkaar zit.

Aan het einde van het jaar of wanneer je overstapt, berekent de leverancier hoeveel energie er daadwerkelijk is verbruikt. En hoeveel dat kost. Dit wordt verrekend met wat je al betaald hebt. Het termijnbedrag is dus eigenlijk een voorschot op de eind- of jaarrekening.

Het geschatte jaarverbruik is gebaseerd op de hoeveelheid gas en/of stroom die je hebt verbruikt de afgelopen jaren. Of op het historische verbruik van de woning als je bijvoorbeeld net bent verhuisd. Het tarief baseert de energieleverancier op de verwachte energieprijs voor de komende periode.

Mag ik een verhoging van mijn termijnbedrag weigeren?

Je leverancier kan het termijnbedrag (je voorschot) tussendoor verhogen. Je gaat dan per maand meer betalen.

Ben je het niet eens met deze verhoging? Dan kun je de leverancier vragen het voorschot weer te verlagen naar het oude bedrag.

Let op, want uiteindelijk betaal je wel de energie die je gebruikt. Is het termijnbedrag te laag? Dan moet je bij de jaarafrekening bijbetalen.