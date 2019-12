Slimme thermostaat: je centrale verwarming slim bedienen

Een slimme thermostaat neemt een aantal taken van je over. Hij zet de verwarming aan of uit en bespaart energie. Beide claims zijn maar deels waar.

Slimme thermostaat

Fabrikanten claimen dat een slimme thermostaat jouw leven makkelijker maakt en dat je er energie mee bespaart. Een slimme thermostaat leert bijvoorbeeld je weekritme en weet dus wanneer je thuis bent en wanneer niet. Op basis van die informatie stelt het apparaat de verwarming in. Een slimme thermostaat is niet hetzelfde als een slimme meter of een energieverbruiksmanager.

Zelflerende functie

De zelflerende functie heeft alleen nut als je een vast weekpatroon hebt. Ben je niet iedere dag op dezelfde tijden thuis, dan levert een slimme thermostaat weinig voordeel op. Dan kan het zelfs extra energie kosten. Bijvoorbeeld wanneer je later thuiskomt dan het tijdstip dat de slimme thermostaat geleerd heeft. Dan staat de verwarming een tijd voor niets aan.

Aanwezigheidssensor

Een slimme thermostaat kan ook een aanwezigheidssensor hebben. Deze registreert of er mensen in huis zijn, maar hanteert wel een wachttijd. Hierdoor kan de verwarming juist langer aanblijven dan wanneer je 'm handmatig omlaag zet als je het huis verlaat. Het detecteren of je thuis bent kan soms ook via 'geofencing': de locatie van je smartphone, bepaald via GPS. Ben je onderweg naar huis, dan gaat de verwarming alvast aan.

Reviews

Lees onze reviews van de Netatmo en de Thermosmart. Daaruit bleken de volgende 2 functies nuttig:

instellen van een tijdschema (klokthermostaat);

op afstand bedienen via je smartphone.

Klokthermostaten bestaan natuurlijk al een tijdje. Dus eigenlijk is alleen het op afstand bedienen echt nieuw èn nuttig aan een slimme thermostaat.

We maakten ook een Eerste indruk van Nest en van Anna. Beiden worden gepresenteerd als 'slimme, lerende' thermostaat, die het verwarmen van je woning aanpast aan je leefpatroon. De ervaringen die wij opdeden, leerden ons dat het zelflerende alleen zinvol is als je een vast weekpatroon hebt. In de praktijk heb je meer aan de klokfunctie plus het kunnen bedienen op afstand.

Bekijk ook de eerste indruk van de Honeywell Evohome, waarmee de temperatuur in meerdere ruimten in het huis geregeld kan worden.

Toon van Eneco is een kamerthermostaat en energieverbruiksmanager in één. Toon is beschikbaar voor klanten van Eneco, maar is ook los verkrijgbaar.

Lees ook onze bevindingen met slimme thermostaten in het artikel (pdf) uit de Consumentengids van oktober 2016.

Energiekosten besparen

Je kunt energiekosten besparen door over te stappen naar een goedkopere energieleverancier via ons Energiecollectief. Of vergelijk zelf energieleveranciers in de Energievergelijker.

Meer weten over energieverbruik, energie besparen of meterstanden? Lees onze artikelen over: