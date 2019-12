Netbeheerder: transport van energie

Verschil netbeheerder en leverancier

De partij waarmee je als consument het vaakst te maken hebt, is de energieleverancier. Hiermee sluit je een contract af voor de levering van stroom en gas. De leverancier handelt alles administratief af en hij stuurt je de jaarrekening. Maar hij levert je niet daadwerkelijk de stroom en het gas. Dat doet de netbeheerder. Via de leverancier betaal je de kosten voor de netbeheerder.

De netbeheerder zorgt ervoor dat de stroom en het gas naar je huis worden getransporteerd. Hij is verantwoordelijk voor de aanleg van de leidingen, het transport van stroom en gas, de meter, en hij registreert alle aansluitingen.

Bij stroomstoringen en zaken die met je aansluiting of energiemeter te maken hebben, moet je bij de netbeheerder zijn. Voor alle overige zaken bij de energieleverancier. Je kunt je netbeheerder niet kiezen, deze is gekoppeld aan de regio waar je woont. In tegenstelling tot energieleveranciers zijn netbeheerders geen commerciële bedrijven.

EAN-code en jouw netbeheerder

Er zijn 7 regionale netbeheerders. Als je je adresgegevens invult op eancodeboek.nl zie je wie je netbeheerder is. Je ziet dan ook de EAN-code van zowel je stroomaansluiting als je eventuele gasaansluiting. Deze unieke codes staan ook op je energierekening. Ze worden gebruikt in het Centraal Aansluitingenregister, een database met informatie over alle Nederlandse aansluitingen van gas en elektriciteit. Met deze database voorkomen netbeheerders en energieleveranciers bijvoorbeeld dat je per ongeluk 2 energiecontracten tegelijk hebt lopen.

Als je weet welke netbeheerder je hebt, kun je op de website van de netbeheerder informatie over eventuele storingen in jouw buurt zien. Ook kun je nagaan wanneer je aan de beurt bent om een slimme meter te krijgen.

Hieronder de websites van de netbeheerders:

Klacht over de netbeheerder?

Kom je er met de netbeheerder niet uit? Bijvoorbeeld over het plaatsen, vervangen of doormeten van je energiemeter, of (het intrekken van) de toestemming voor derden om jouw gegevens in te zien. Dan heb je meerdere opties:

Stap naar de Geschillencommissie Energie met klachten over zowel je energieleverancier als je netbeheerder

Dien een klacht over je netbeheerder in bij de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Lees eerst de toelichting op Consuwijzer.nl

Ga naar de rechtbank met je klacht. Dit duurt lang en is duur. Doe dit alleen als een klacht bij de Geschillencommissie of de ACM niets oplevert.

