Bespaar op je energierekening. Hoe meer inschrijvers, hoe lager de tarieven.
Je zit nog nergens aan vast.
Direct zelf vergelijken en overstappen? Bekijk het aanbod in de vergelijker
Met ons Energiecollectief heb je zonder gedoe een goede deal. Je bent zeker van Europese of zelfs Nederlandse zonne- en/of windstroom.
Schrijf je gratis en vrijblijvend in. Na de veiling krijg je een aanbod op maat. Pas als jij kiest, regelen wij de overstap naar je nieuwe leverancier. Die neemt contact op voor de meterstanden en de ingangsdatum.
Voor je overstap heb je wel een lidmaatschap nodig. Ben je nog geen lid? We heten je van harte welkom met ons Basislidmaatschap. De eerste drie maanden zijn gratis, daarna betaal je €3,50 per maand (maandelijks opzegbaar).
Had je na 1 april 2017 een variabel energiecontract bij één of meerdere energieleveranciers? Dan betaalde je mogelijk te veel voor je energie. Doe mee en claim schadevergoeding.