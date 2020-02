Goedkope energie

Wil jij ook goedkope energie? Via het Energiecollectief bespaar je al snel honderden euro's. En de overstap is zo geregeld.

Om jou een goed energieaanbod te doen vragen wij een aantal persoonlijke zaken van je zoals de grootte van je gezin, je postcode en je verbruik. Ook kun je aangeven of je een dubbele meter of zonnepanelen hebt. Vervolgens vul je in bij welke energieleverancier je nu zit. Daarna vul je je e-mailadres in en mailen wij je het aanbod van ons Energiecollectief. Zo kun je alles rustig nalezen en zelf beslissen of je meedoet met ons Energiecollectief.

Duurzame energie

Wij vinden duurzame energie belangrijk. Daarom mogen alleen energieleveranciers meedoen aan onze veiling die contracten aanbieden met 100% wind- en zonnestroom. De leverancier die de laagste jaarprijs biedt wint de veiling en mag vervolgens dit contract via het Energiecollectief aanbieden aan iedereen die zich heeft ingeschreven.