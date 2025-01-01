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Energiecollectief

Bespaar op je energierekening. Hoe meer inschrijvers, hoe lager de tarieven.

  • Nieuw aanbod verwacht in september
  • Scherpe tarieven
  • Altijd 100% groene stroom
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Na deze stap vragen we je nog wat gegevens te delen. Deze gegevens zorgen ervoor dat we het aanbod zo goed mogelijk op jouw wensen kunnen aansluiten. Je ontvangt alleen e-mails over het Energiecollectief. In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

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Zo werkt ons Energiecollectief

  • 100% groene stroom

    Met ons Energiecollectief heb je zonder gedoe een goede deal. Je bent zeker van Europese of zelfs Nederlandse zonne- en/of windstroom.

  • Makkelijk overstappen

    Schrijf je gratis en vrijblijvend in. Na de veiling krijg je een aanbod op maat. Pas als jij kiest, regelen wij de overstap naar je nieuwe leverancier. Die neemt contact op voor de meterstanden en de ingangsdatum.

  • Van harte welkom

    Voor je overstap heb je wel een lidmaatschap nodig. Ben je nog geen lid? We heten je van harte welkom met ons Basislidmaatschap. De eerste drie maanden zijn gratis, daarna betaal je €3,50 per maand (maandelijks opzegbaar).

Energie Claim

Had je na 1 april 2017 een variabel energiecontract bij één of meerdere energieleveranciers? Dan betaalde je mogelijk te veel voor je energie. Doe mee en claim schadevergoeding.

Claim schadevergoeding
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Veelgestelde vragen

Met elkaar een goede deal
 

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