Je hebt een energiecontract afgesloten. Maar op je gebruik valt nog veel te winnen. Lees onze tips voor het besparen van energie. Zo houd je nog meer geld over onderaan de streep.
Als je niet overstapt naar een andere energieleverancier krijg je elk jaar rond dezelfde datum een jaarafrekening. Hierin wordt het daadwerkelijke gebruik met de betaalde voorschotten verrekend. Als je te weinig hebt betaald moet je bijbetalen. Heb je te veel betaald dan krijg je geld terug.
Als je wel bent overgestapt of verhuisd, ontvang je van je (oude) leverancier een eindafrekening. Dit gaat in principe hetzelfde als met de jaarafrekening. Alleen zijn er een aantal subtiele verschillen. Zo heb je vaak geen heel jaar rond gemaakt.
Het is niet de leukste klus om deze afrekeningen te controleren. Toch is een fout snel gemaakt. Het is daarom belangrijk om te weten waar je op moet letten.
Er zijn 3 manieren waarop de energieleverancier je meterstanden te weten kan komen:
Als je de meterstanden te laat doorgeeft, schat de leverancier in hoeveel je hebt verbruikt. Deze schatting is bindend.
Als je overstapt moet je de meterstanden doorgeven aan je nieuwe leverancier. Bewaar een kopie. Op basis van deze meterstanden maakt je oude leverancier de eindafrekening op. Als jij of het energiebedrijf de meterstanden niet - of niet op tijd - doorgeeft, maakt de netbeheerder een schatting. Nog niet overgestapt? Dan kun je energie vergelijken en direct overstappen.
De slimme meter is een digitale meter die de leverancier en netbeheerder op afstand kunnen uitlezen. Je hoeft dus geen meterstanden meer door te geven.
Met de slimme meter krijg je meer inzicht in je energieverbruik. Er is een aparte meter voor elektriciteit en voor gas.
De leverancier of netbeheerder leest de slimme meter op de volgende momenten uit:
Sommige thermostaten worden door de fabrikant 'slim' genoemd. De claim hierbij is dat je daarmee energie bespaart.
Een slimme thermostaat 'leert' bijvoorbeeld je weekritme. Hij past de verwarming aan op momenten waarop je thuis bent en wanneer niet. Al bespaart dit lang niet altijd energie.
Als je slimme thermostaten gebruikt in combinatie met slimme radiatorknoppen verwarm je alleen daar waar nodig. Een bijbehorende app kan helpen met handige schema’s.
Bekijk ook:
Energie besparen in huis
Een energieverbruiksmanager is een apparaatje dat inzicht geeft in je energieverbruik (het kan ook een app zijn).
Een energieverbruiksmanager geeft veel meer informatie dan de energiemeter in de meterkast. Zo volg je het gebruik van dag tot dag. Ook zie je snel wanneer je veel en weinig energie verbruikt, en welke apparaten onzuinig zijn en/of veel sluipverbruik hebben.
Met al deze informatie wordt energie besparen makkelijker.
Lees meer over energieverbruiksmanagers
Met deze bespaartips kun je flink besparen op je energierekening. Soms moet je wel eerst investeren, maar dit verdien je vaak snel weer terug.
Met je eigen zonnepanelen kun je je resterende stroomverbruik opwekken, zodat je helemaal geen stroom van de energieleverancier meer hoeft af te nemen.
Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen en zonneboilers om stroom op te wekken en water te verwarmen. Kan dat bij jou niet? Kijk dan eens naar:
Met een warmtepomp kun je op een duurzame manier je huis verwarmen.
Een hybride warmtepomp combineer je met een zuinige HR cv-ketel. Op de aanschaf van een warmtepomp krijg je subsidie.
Met een 'all-electric' warmtepomp kun je in principe je gasaansluiting opzeggen.
Energie besparen is natuurlijk altijd een goed idee. Alle maatregelen die je neemt zijn goed voor het het energielabel van je woning.