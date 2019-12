Een verhuurder of verkoper van een woning is wettelijk verplicht het energielabel voor de woning te overhandigen aan de nieuwe koper of huurder. Een potentiële koper kan aan het label in één oogopslag zien hoe milieuvriendelijk en energiezuinig een huis is.

Per 1 januari 2015 ben je verplicht om bij verkoop of verhuur van de woning een energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Kun je dit niet? Dan kan dit een boete opleveren van €405.

Een goede isolatie, dubbelglas, zonnepanelen of een warmtepomp leveren al snel een gunstiger energielabel. Dit kan een gunstig effect hebben op de waarde van de woning. Het loont daarom om een aantal energiebesparende maatregelen te nemen.

