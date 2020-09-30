Als je niet overstapt naar een andere energieleverancier krijg je elk jaar rond dezelfde datum een jaarafrekening. Hierin wordt het daadwerkelijke gebruik met de betaalde voorschotten verrekend. Als je te weinig hebt betaald moet je bijbetalen. Heb je te veel betaald dan krijg je geld terug.

Als je wel bent overgestapt of verhuisd, ontvang je van je (oude) leverancier een eindafrekening. Dit gaat in principe hetzelfde als met de jaarafrekening. Alleen zijn er een aantal subtiele verschillen. Zo heb je vaak geen heel jaar rond gemaakt.

Het is niet de leukste klus om deze afrekeningen te controleren. Toch is een fout snel gemaakt. Het is daarom belangrijk om te weten waar je op moet letten.