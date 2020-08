Huizen in Nederland moeten duurzamer worden en uiteindelijk van het gas af. Maar hoe betaal je dat? Met spaargeld, een duurzame lening of hypotheek? Het is ook handig om te weten dat de rijksoverheid en gemeenten met subsidie(s), vaak een steentje bijdragen.

Subsidies voor energiebesparende maatregelen

Je kunt een huis op veel manieren energiezuiniger maken, maar alles staat of valt met goede isolatie. Dus het is verstandig om daar mee te beginnen. Het goede nieuws is dat de overheid flink bijspringt met een subsidie van liefst 30%.

Zelf betalen of lenen?

Energiebesparende maatregelen kosten geld. We geven een overzicht van de mogelijkheden voor financiering. Welke lening voordeliger is, verschilt per situatie. Het hangt af van het bedrag dat je wilt lenen en hoeveel je leent in verhouding tot de waarde van je huis. Laat je daarom altijd goed adviseren.

Wat komt er nog aan?

De overheid wil dat iedere woningbezitter zijn woning kan verduurzamen. Het uitgangspunt is dat de maandlasten omlaag gaan of gelijk blijven.

Energiebespaarhypotheek

Het Nationaal Warmtefonds verstrekt vanaf 2021 leningen van maximaal €25.000 aan woningeigenaren die geen 'gewone' duurzaamheidslening kunnen afsluiten. Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, inkomen of omdat ze al aan hun maximale leenruimte zitten. De maandelijkse aflossing en rente hangen af van wat de huizenbezitter kan betalen. De Energiebespaarhypotheek komt vooralsnog alleen beschikbaar voor huiseigenaren die wonen in een door de overheid aangewezen proeftuinwijk binnen het Programma Aardgasvrije wijken. In september zijn de productvoorwaarden bekend.

Gebouwgebonden financiering

Er wordt een wetsvoorstel uitgewerkt om gebouwgebonden financiering (GGF) mogelijk te maken. Deze (niet aftrekbare) lening voor verduurzaming hoort en blijft bij de woning. Ook als je het huis verkoopt.

Daardoor is het minder belangrijk om een investering snel terug te verdienen. De uitwerking hiervan is complex. Wij denken dat GGF voorlopig nog niet beschikbaar komt.

Consumptief krediet

De leennormen voor consumptief krediet worden mogelijk verruimd als je de lening gebruikt voor energiebesparende maatregelen. Dit wordt onderzocht.

Bestaande hypotheek

De kennis- en ervaringstoets bij het verhogen van een bestaande hypotheeklening voor energiebesparende voorzieningen verdwijnt. Hierdoor dalen de kosten van de verhoging.

En de verwachting is dat hierdoor meer kredietverstrekkers een verhoging voor verduurzaming aanbieden als ‘execution only’.

