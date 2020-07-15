Wat kosten energiebesparende maatregelen?

Dit zijn de meest gekozen maatregelen met een inschatting van de kosten:

De uiteindelijke kosten hangen af van je woningtype, woonoppervlak en de huidige staat van je huis. Laat je daarom altijd goed adviseren en vraag meerdere offertes aan.

Hoe betaal je energiebesparende maatregelen?

Kijk eerst naar subsidies en gebruik je spaargeld. Goedkoop lenen van de overheid kan ook. Of sluit een extra hypotheek met korting af. Met ons stappenplan weet je welke mogelijkheden er zijn.

Stap 1: Check subsidie ISDE en andere regelingen

Voor veel energiebesparende maatregelen kun je subsidie krijgen. De bekendste regeling is de ISDE-subsidie (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing).

Check of je voldoet aan de voorwaarden van de ISDE-subsidie.

Kijk ook of je gebruik kunt maken van lokale subsidies van je gemeente.

Vraag je subsidie aan en sluit je een Energiebespaarlening af bij Nationaal Warmtefonds? Dan hoef je het subsidiebedrag niet zelf voor te schieten.

Stap 2: Gebruik je spaargeld

Heb je voldoende spaargeld? Dan kun je dit gebruiken voor het verduurzamen van je woning. Doe dit alleen met geld dat je nergens anders voor nodig hebt en dus echt 'over' hebt.

Stap 3: Leen goedkoop van de overheid

De overheid verstrekt goedkope leningen, speciaal voor het nemen van energiebesparende maatregelen. De belangrijkste zijn:

De Energiebespaarlening van het Warmtefonds. Bij een inkomen tot €60.000 betaal je geen rente.

De Duurzaamheidslening, via je eigen gemeente. Niet iedere gemeente biedt deze lening aan.

Voor VvE's:

De VvE Energiebespaarlening, al mogelijk vanaf 2 appartementen.

De Stimuleringslening VvE, via je eigen gemeente. Niet iedere gemeente biedt deze lening aan.

De Onderhoudslening VvE, vanaf 8 appartementen. Om onderhoud en verduurzamingsmaatregelen te combineren.

Stap 4: Sluit een lening of hypotheek af

Je kunt een persoonlijke lening of een hypotheek afsluiten om te verduurzamen. Check het rentepercentage en de eventuele bijkomende kosten. Kijk ook naar de maandlasten en de looptijd.

Leg de verschillende mogelijkheden naast elkaar en kies wat het beste bij jouw situatie past. Tot een bedrag van zo'n €30.000 is een persoonlijke lening vaak gunstiger. Een hypotheek kent bijkomende kosten zoals advies-, taxatie- en notariskosten.

Kosten verduurzamen zijn aftrekbaar

Als je je woning gaat verduurzamen, dan mag je de rente en de afsluitkosten van de lening vaak aftrekken. Er gelden wel voorwaarden. Gebruik je de lening bijvoorbeeld voor zonnepanelen? Dan moeten het zonnepanelen zijn die je niet van het dak kunt verwijderen zonder ze te beschadigen.

Rente VvE-lening ook aftrekbaar

Ook als de lening via je VvE loopt, mag je je deel van de rente aftrekken. Dit staat in een publicatie van de Kennisgroep van de Belastingdienst (KG:051:2025:6).

Wat levert verduurzamen op?

Een energiezuinig huis zorgt voor meer wooncomfort. En energiebesparende maatregelen verlagen je energierekening. Afhankelijk van de maatregel bespaar je:

Isolatie: €200 – €800 per jaar

Zonnepanelen: €500 – €1200 per jaar

Warmtepomp: €300 – €1000 per jaar

Waardestijging van je woning

Bij het verduurzamen van woningen is de waardestijging meestal groter dan de investering. Bij volledige isolatie stijgt de woningwaarde gemiddeld met 196% van de kosten.

Wil je in de toekomst je woning verkopen? Kopers vinden een energiezuinige woning een stuk aantrekkelijker dan een woning met een slecht energielabel.

Korting op je hypotheekrente

Met een goed energielabel krijg je vaak korting op je hypotheekrente. Soms krijg je dat automatisch zodra je nieuwe energielabel geregistreerd staat in ep-online.nl. Bij een aantal banken moet je zelf om de korting vragen. Bekijk in ons overzicht welke banken rentekorting geven en wat je daarvoor moet doen.