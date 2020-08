De gebouwgebonden financiering (GGF) is een wetsvoorstel om energiebesparende maatregelen te financieren. De GGF is een lening die hoort bij een woning, niet bij de persoon die lening afsluit.

Wat is gebouwgebonden financiering?

Het is een voorstel voor een niet-aftrekbare lening die hoort en blijft bij de woning. Ook als je de woning verkoopt. De 'aflossing en rente worden betaald uit de besparing op de energiekosten', zo staat letterlijk in het regeerakkoord van ‘Rutte III’.

Waar is het voor bedoeld?

Gebouwgebonden financiering vermindert de noodzaak om een duurzame investering snel terug te verdienen. Huiseigenaren zijn nogal eens terughoudend met investeren in duurzaamheid. Dit komt omdat de terugverdientijd vaak langer is dan de resterende woonduur. En bij verkoop van de woning is het nog maar de vraag of je de investering terugziet in de verkoopwaarde.

Wat is de huidige status?

Diverse opties worden onderzocht en er zijn de nodige vraagtekens. Zo moet het Burgerlijk Wetboek misschien wel worden aangepast. En zijn banken eigenlijk wel te porren voor gebouwgebonden financiering? Banken zijn doorgaans huiverig voor wanbetaling en leegstand, omdat hun zekerheid dan onduidelijk is.

Het is dan ook nog onzeker of dit product echt op de markt gaat komen. Op deze pagina houden we je op de hoogte.

