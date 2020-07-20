Wat is de Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening is een persoonlijke lening voor het verduurzamen van je koopwoning. Je kunt maximaal €28.000 lenen. De rente is laag en soms zelfs 0%. Er geldt geen maximumleeftijd. Je vraagt de Energiebespaarlening aan bij Nationaal Warmtefonds.

Voordelen Energiebespaarlening

De rente is laag. Soms zelfs 0%.

De lening aanvragen en afsluiten kost niets. Je hoeft ook niet naar de notaris.

Iedereen kan deze lening aanvragen. Je inkomen en je leeftijd maken niet uit. Ook voor VvE's.

Combineer je de lening met een subsidie-aanvraag? Dan hoef je het subsidiebedrag niet zelf voor te schieten.

Je mag voor meer dan 20 energiebesparende maatregelen geld lenen. Bijvoorbeeld voor isolatie of een warmtepomp. En ook voor noodzakelijk meerwerk of de advieskosten.

Rente Energiebespaarlening

0% rente als het verzamelinkomen van jou en je (fiscaal) partner samen maximaal €60.000 per jaar is. Zo goedkoop kun je nergens anders geld lenen om te verduurzamen.

van jou en je (fiscaal) partner samen maximaal €60.000 per jaar is. Zo goedkoop kun je nergens anders geld lenen om te verduurzamen. Is het inkomen hoger? Dan betaal je een rente tussen de 3,82% en de 4,33% (peildatum 30-04-2026). Hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente. Je houdt de hele looptijd dezelfde rente. Bij de gemeenten Capelle aan den IJssel, Den Haag en Leidschendam-Voorburg krijg je korting op de rente.

Voor de Energiebespaarlening voor Vereniging van Eigenaren (VvE's) gelden andere rentetarieven. Die liggen tussen de 3,66% en de 4,13% (peildatum 30-04-2026).

Is de rente van de Energiebespaarlening aftrekbaar?

De rente van de Energiebespaarlening is aftrekbaar als je de lening gebruikt voor de verbouwing of verbetering van je eigen woning. De voorwaarden zijn hetzelfde als bij een hypotheek.

Stappenplan Energiebespaarlening aanvragen

Als je snel een Energiebespaarlening wilt aanvragen, kun je het beste deze volgorde aanhouden:

Bepaal aan de hand van de maatregelenlijst welke energiebesparende maatregelen je wilt laten uitvoeren. Vraag een offerte op bij een aannemer/installateur. Wijs hem alvast op de verklaring die hij moet ondertekenen. Daarmee bevestigt hij dat aan alle bouwkundige eisen is voldaan. Zoek je laatste belastingaangifte op en een recente salarisstrook. Vul nu het aanvraagformulier in. En voeg de documenten toe die nodig zijn voor de aanvraag. Als je aanvraag akkoord is, ontvang je een offerte voor de lening. Accepteer je de offerte dan is de lening definitief. Krijg je een rekening van bijvoorbeeld de aannemer? Dan stuur je die naar het Warmtefonds. Die maakt het geld over naar de aannemer. Je hoeft dus niets voor te schieten.

Wat kost een Energiebespaarlening per maand?

Je maandlast hangt af van het leenbedrag, de rente en de looptijd. Voorbeeld:

Lening: €10.000

Looptijd: 10 jaar

Maandlast bij 0% rente: €83,33

Maandlast bij 3,87% rente: €100,30

Voorwaarden Energiebespaarlening

Je moet eigenaar en bewoner zijn van een bestaande woning. Een nieuwbouwwoning kan niet.

Je kunt minimaal €1000 en maximaal €28.000 lenen.

Voor leningen tot €15.000 kun je kiezen uit een looptijd van 7, 10 of 15 jaar. Leen je meer? Dan kan 20 jaar ook.

Je mag maatregelen combineren. Je gebruikt de lening bijvoorbeeld voor isolatie én voor een warmtepomp.

Voor maatregelen die al zijn uitgevoerd kun je een lening aanvragen tot uiterlijk 2 maanden na de uitvoeringsdatum.

Je mag onbeperkt boetevrij aflossen. Een extra aflossing moet minimaal €250 zijn.

Subsidie en andere leningen

Je kunt voor veel maatregelen een subsidie bij de overheid aanvragen. Combineer je dat met de Energiebespaarlening dan hoef je het subsidiebedrag niet zelf voor te schieten. Na uitbetaling van de subsidie kun je extra aflossen op je Energiebespaarlening. Maar dat is niet verplicht.

Duurzaamheidslening

Is je inkomen te hoog voor een Energiebespaarlening met 0% rente? Dan zijn er ook andere gunstige mogelijkheden om te lenen. Bijvoorbeeld de Duurzaamheidslening die sommige gemeenten aanbieden. De rente is 1,7% (peildatum 30-04-2026). Kijk op de website van de SVn welke leningen je in jouw woonplaats kunt aanvragen.

Verschillen tussen Energiebespaarlening en Duurzaamheidslening

Met een verzamelinkomen tot €60.000 betaal je voor de Energiebespaarlening 0% rente. Is je inkomen hoger? Dan is de 1,7% rente van de Duurzaamheidslening gunstiger.

tot €60.000 betaal je voor de Energiebespaarlening 0% rente. Is je inkomen hoger? Dan is de 1,7% rente van de Duurzaamheidslening gunstiger. De Energiebespaarlening is er voor iedereen met een koopwoning. De Duurzaamheidslening kun je alleen aanvragen als jouw gemeente deze lening aanbiedt.

Voor een Energiebespaarlening maakt je leeftijd niet uit. Voor een Duurzaamheidslening moet minimaal 1 van de aanvragers 75 jaar of jonger zijn.

Energiebespaarlening of hypotheek?

De Energiebespaarlening en de Duurzaamheidslening zijn allebei persoonlijke leningen. De lening moet je in maximaal 15 tot 20 jaar terugbetalen. Dat is een belangrijk verschil met een hypotheek.

Ga je verduurzamen en kies je voor een extra hypotheek? Dan mag je die schuld in 30 jaar terugbetalen. Als je zo laag mogelijke maandlasten wilt, dan kan een extra hypotheek gunstiger zijn dan een lening.

Voor een hypotheek betaal je een hogere rente dan die 0% bij de Energiebespaarlening. En je betaalt kosten bij het afsluiten. Maar bij de hypotheek hoef je per maand minder af te lossen. Vraag eventueel advies aan een onafhankelijke hypotheekadviseur.