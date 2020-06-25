Energiebesparende maatregelen betalen met je hypotheek

Bereken maximale verduurzamingshypotheek

Heb je overwaarde op je huis, dan kun je dat gebruiken om je woning te verduurzamen. Hoeveel extra kun je dan lenen? Bereken makkelijk en snel hoe je jouw hypotheek verhoogt.

Aanbieders met gunstige voorwaarden bij verduurzamen

Extra hypotheek voor verduurzamen

Standaard mag je maximaal 100% van de marktwaarde van je woning lenen. Als je geld leent om te verduurzamen, mag je bij veel hypotheekaanbieders 106% van de marktwaarde lenen. Maar niet alle aanbieders werken hieraan mee. Zelfs niet als het een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is. Kijk in ons overzicht hierboven wat de mogelijkheden zijn per hypotheekaanbieder.

Meer lenen bij energiezuinig huis

Je maximale hypotheek hangt niet alleen af van de waarde van je huis, maar ook van je inkomen. Je mag meer lenen bij een energiezuinige woning. Met een energiezuinige woning heb je een lagere energierekening. Je houdt dus meer geld over om de maandlasten van een hypotheek te betalen.

Kosten verduurzamen zijn aftrekbaar

Als je je woning gaat verduurzamen, dan mag je de rente en de afsluitkosten van de lening vaak aftrekken. Er gelden wel voorwaarden. Gebruik je de lening bijvoorbeeld voor zonnepanelen? Dan moeten het zonnepanelen zijn die je niet van het dak kunt verwijderen zonder ze te beschadigen.

Verduurzamingshypotheek met lagere rente

Je kunt je ‘gewone’ hypotheek verhogen om energiebesparende maatregelen te betalen. Sommige hypotheekaanbieders hebben een speciale verduurzamingshypotheek met korting op de rente. Het maximumbedrag is meestal €25.000 tot €35.000. Je sluit deze af bij dezelfde bank als je ‘gewone’ hypotheek.

Bij een ‘gewone’ hypotheek geldt vaak het volgende. Leen je 106% van de woningwaarde? Dan betaal je een rente-opslag. Dat heet ook wel risico-opslag. Je betaalt die opslag niet alleen over het extra geleende bedrag. Je betaalt hem over je hele hypotheek. Bij sommige verduurzamingshypotheken betaal je die risico-opslag niet.

In ons overzicht vind je alle aanbieders met een verduurzamingshypotheek. Let ook op de voorwaarden. Soms is de looptijd maar 15 jaar. Dan los je sneller af dan bij een hypotheek van 30 jaar.

Energiebespaarbudget

Bij veel geldverstrekkers kun je een energiebespaarbudget aanvragen. Je hoeft dan nog niet te kiezen waaraan je het geleende geld uitgeeft. Het geld gaat eerst in een bouwdepot. Dat is handig als je nog niet precies weet wat een investering kost. Over het saldo in je bouwdepot krijg je een rentevergoeding. Die is vaak even hoog als de hypotheekrente die je betaalt.

Je kunt een energiebespaarbudget combineren met een gewone hypotheek of met een verduurzamingshypotheek. Houd je uiteindelijk geld over? Dan gebruik je dat om extra af te lossen op je hypotheek. Check bij welke hypotheekverstrekkers je een energiebespaarbudget kunt aanvragen.

Geen advieskosten bij verhoging hypotheek

Wil je een extra hypotheek afsluiten om te verduurzamen? Bij 14 hypotheekaanbieders kun je zonder adviesgesprek extra lenen voor verduurzaming. Daarmee bespaar je honderden euro’s aan advieskosten. Kijk in ons overzicht welke aanbieders dit aanbieden.

Korting op je hypotheekrente

Het energielabel laat zien hoe energiezuinig je huis is. Met een goed energielabel krijg je bij sommige hypotheekaanbieders een rentekorting. Bij de aankoop van een energiezuinig huis. Of als je je energielabel verbetert, bijvoorbeeld met isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Soms kan dit al vanaf energielabel D.

Lees meer over je energielabel en je hypotheek. Bekijk welke banken rentekorting geven bij een goed energielabel. Dan weet je ook of je de korting vanzelf krijgt of dat je erom moet vragen.

Subsidie en andere mogelijkheden

Een extra hypotheek is niet altijd de beste manier om het verduurzamen van je woning te financieren. Kijk eerst of je subsidie kunt aanvragen. En gebruik je spaargeld als je dat niet voor iets anders nodig hebt. Goedkoop lenen bij de overheid kan ook. We hebben alle mogelijkheden in een stappenplan gezet. Zodat je precies weet hoe je het verduurzamen van je woning het beste kunt financieren.