Energiebesparende maatregelen betalen met je hypotheek

Je woning verduurzamen is vaak een flinke investering. Als je niet genoeg spaargeld hebt, kun je een bestaande hypotheek verhogen. Maar wat is er mogelijk en kan dit bij alle banken?

Meer lenen dan de woningwaarde

Bij een ‘gewone’ hypotheek kun je 100% van de woningwaarde lenen. Als je in energiebesparende voorzieningen investeert, mag je meer lenen. Maximaal 106% van de vrije verkoopwaarde van je woning. De rente die je betaalt is fiscaal aftrekbaar.

Voor een woning van €300.000 kun je dan een hypotheek afsluiten van €318.000. Het extra hypotheekbedrag staat in een depot en de bank controleert of je het besteedt aan energiebesparende maatregelen. Bewaar je aankoopnota’s dus goed.

Niet alle hypotheekverstrekkers werken aan de 106% regeling mee, ook niet met NHG (zie tabel hieronder).

Rente kan soms hoger uitvallen

Heb je een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en leen je extra om je huis te verduurzamen? Dan kan de bank een hypotheekrente-opslag rekenen over het hele hypotheekbedrag. Bij SNS is de rente voor hypotheken boven 100% marktwaarde ruim 0,6% hoger dan het tarief tót 100% marktwaarde.

Inkomensafhankelijke lening

Je maximale hypotheek hangt niet alleen af van de waarde van je huis, maar ook van je inkomen. Als je een energiezuinige woning koopt, en een bruto gezinsinkomen van minimaal €33.000 hebt, kun je een extra bedrag lenen voor:

De meeste banken werken hier (deels) aan mee, maar ook hier zien we de nodige uitzonderingen (zie tabel).

Energiebespaarbudget

Als je nog niet precies weet hoe je wilt verduurzamen, kun je een energiebespaarbudget aanvragen bij je hypotheekverstrekker. Je hoeft dan nog niet te bepalen waar je het geld aan uitgeeft. Het geld gaat in een bouwdepot en je stuurt de nota’s naar de bank. Het niet-gebruikte bedrag gebruik je om de hypotheek af te lossen. Helaas werken niet alle hypotheekverstrekkers mee (zie tabel).

Korting op je hypotheekrente

Gelukkig zijn er ook hypotheekverstrekkers die ‘groene’ klanten belonen met een lagere hypotheekrente. Bij Triodos Bank geldt: hoe hoger het energielabel van de woning, hoe lager de hypotheekrente. En gaat je huis door de maatregelen van energielabel C naar label A? Dan krijg je een rentekorting van 0,1% over het hele hypotheekbedrag.

Bij ABN Amro krijg je een korting van 0,15% op je hypotheekrente als je een energergiezuinig woning koopt of je huis verduurzaamt. Die korting geldt alleen voor de eerste rentevaste periode. Dus de rente lang vastzetten is handig.

Rabo-label Vista geeft een ‘Energielabel-A rentekorting’ (0,05%) als je een bestaande woning verduurzaamt naar energielabel A. Deze korting geldt voor de resterende duur van de rentevaste periode.

De Rabobank en dochter Obvion geven een duurzaamheidskorting op alle rentevaste periodes bij:

Een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,4 of lager.

Een Energie-index van 0,6 of lager.

Bij Obvion geldt de korting ook voor woningen met energieklasse Energie Neutraal, nul-op-de-meter, A++++ en A+++.

Rabobank heeft daarnaast de GroenHypotheek voor duurzaam gebouwde nieuwbouwwoningen. De rente van die hypotheek is 0,5% lager het normale 10-jaars tarief van de Rabobank. De hoogte van deze hypotheek hangt echter af van de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). En of het om een nieuwbouwwoning (maximaal €150.000) of een -appartement (maximaal €100.000) gaat.

Aparte duurzaamheidsleningen

Ook andere hypotheekverstrekkers hebben speciale duurzaamheidsleningen. Een deel van de lening wordt dan afgesplitst van de hoofdsom. Meestal is dat maximaal €25.000. Over dat deel betaal je een lagere hypotheekrente. Deze leningen moet je meestal bij dezelfde bank afsluiten als de ‘gewone’ hypotheek. Dit kan bij:

ABN Amro (Duurzaam Wonen Hypotheek)

ASN Bank (leningdeel Duurzaam Wonen)

ASR (Verduurzamingshypotheek)

Attens Hypotheken

Florius (Verduurzaam Hypotheek)

Lot Hypotheken (Lot Duurzaamheidshypotheek)

Triodos Bank (Energiebespaarlening)

Van Lanschot

Bij zo'n duurzaamheidslening komen wel bijkomende kosten voor het advies, de notaris en de taxatie. Voor een relatief laag bedrag is een persoonlijke lening soms goedkoper. Het rentepercentage is dan hoger, maar je betaalt geen extra kosten. ABN Amro heeft hiervoor bijvoorbeeld dochter GreenLoans (rente 4 augustus 2020: 4,2%).

Wat moet ik doen?

Wat is voordeliger: een hypotheek met rentekorting, een duurzaamheidslening of een hogere hypotheek bij een voordelige bank? Dit verschilt per geval. Het hangt bijvoorbeeld af van het bedrag dat je extra leent bovenop je gewone hypotheek en hoeveel je leent in verhouding tot de waarde van je huis. Laat je altijd goed adviseren.

Welke banken stimuleren duurzame investeringen?

Aanbieder 106% lenen (met NHG) Ruimere leennorm Energie-bespaarbudget Korting op de hypotheekrente ABN Amro ja ja ja ja Aegon nee ja nee nee Allianz ja ja ja nee Argenta nee ja nee nee ASN Bank ja ja ja €2.500 - €30.000 ASR ja ja ja maximaal €25.000 Attens ja ja ja maximaal €25.000 bijBouwe ja ja ja nee BLG ja ja ja nee Centraal Beheer ja ja ja nee De Hypotheker ja ja nee nee Dynamic Credit n.v.t. nee nee nee Florius ja ja ja maximaal €25.000 HollandWoont ja ja ja nee Hypotrust ja ja ja nee ING nee ja nee nee Iqwoon ja ja ja nee Lloyds Bank ja ja nee nee Lot Hypotheken ja ja ja maximaal €35.000 Merius ja ja nee nee Moneyou nee nee nee nee Munt Hypotheken ja ja ja nee Nat.-Nederlanden ja ja nee nee NIBC Direct ja ja nee nee Obvion ja ja ja ja Philips Pensioenf. nee nee nee nee Rabobank ja ja ja ja Reaal ja ja ja nee RegioBank ja ja ja nee Robuust ja ja ja nee SNS ja ja ja nee Syntrus Achmea ja ja ja nee Triodos Bank ja ja ja ja Tulp Hypotheken nee ja ja nee Van Lanschot n.v.t. nee nee maximaal €150.000 Venn Hypotheken nee ja ja nee Vista ja ja ja ja Volksbank (Duits) n.v.t. nee nee nee Woonfonds ja ja ja nee

Bron: Moneyview, augustus 2020

Deze stimuleringsmaatregelen gelden níet voor de verhuurhypotheken van Lloyds Bank, Nationale-Nederlanden, NIBC Direct en Woonfonds en de Simpel Overstap Hypotheek van Munt.

