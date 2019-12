Hoe financier ik het verduurzamen van mijn woning?

Het verduurzamen van je woning is niet goedkoop. Voor de aanschaf van een warmtepomp kun je soms subsidie krijgen, maar wil je je huis beter isoleren, dan moet je dit zelf betalen. Bekijk in ons stappenplan hoe je het vergroenen van je huis kunt financieren.

Wil je je woning verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmptepomp of zonneboiler? Ga dan met dit stappenplan na welke mogelijkheden er zijn om deze maatregelen te financieren.

Stap 1: Check de subsidiemogelijkheden

Verschillende gemeenten hebben een subsidieregeling voor het verduurzamen van je woning. Check de mogelijkheden voor jouw gemeente eenvoudig op energiesubsidiewijzer.nl. Ook nationale subsidieregelingen zijn inzichtelijk.

Stap 2: Gebruik je spaargeld

Heb je voldoende spaargeld? Dan kun je dit gebruiken voor het verduurzamen van je woning. Doe dit alleen met geld dat je nergens anders voor nodig hebt en dus echt 'over' hebt.

Stap 3: Sluit een lening af

Geld lenen kan op verschillende manieren. Check het rentepercentage en de eventuele bijkomende kosten. Kijk ook naar de aflostermijn. Bij een lening met een looptijd van 10 jaar zijn de maandlasten hoger dan bij 30 jaar. Maar in dat laatste geval betaal je natuurlijk wel langer en uiteindelijk meer.

Leg de verschillende mogelijkheden naast elkaar en kies wat het beste bij jouw situatie past. Voor relatief kleine bedragen (< €15.000) kun je meestal beter een 'gewone' lening afsluiten en geen hypotheek. Een hypotheek kent bijkomende kosten zoals advies-, taxatie- en notariskosten.

Hypotheek nodig? Maak een afspraak! De voordelen van Hypotheekadvies van de Consumentenbond: Onafhankelijk advies

Telefonisch advies terwijl je thuis achter je laptop zit

Voordelig: afsluiten kost slechts €1500 voor starters, €1700 voor doorstromers. Zzp'ers betalen altijd €1950 . Maak een gratis belafspraak

Stap 4: Ga huren of leasen

Wil je graag verduurzamen maar niet in één klap een grote som geld neerleggen? Je kan overwegen om te gaan huren of leasen. Zo is het mogelijk om zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp te leasen of te huren. Je betaalt dan een vast bedrag per maand. Je bent alleen geen eigenaar.

Lees ook