Lokale subsidie voor verduurzaming

Geeft mijn gemeente subsidie om te verduurzamen?

Een provincie, regio, gemeente of waterschap bepaalt zelf welke energiebesparende maatregelen zij subsidieert en tegen welke voorwaarden. Ook de maximale subsidiebedragen lopen erg uiteen.

De Energiesubsidiewijzer

In de Energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal vind je het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen. Deze gelden voor individuele woningbezitters en VvE's. Vul je woonplaats in en bekijk:

Welke subsidies je kunt aanvragen. Bijvoorbeeld de landelijkse ISDE-subsidie en een lokale vergoeding voor een regenton.

Welke goedkope leningen je kunt aanvragen. Bijvoorbeeld de Energiebespaarlening van Nationaal Warmtefonds.

Welk gratis advies je kunt aanvragen. Zoals energieadvies of tuinadvies.

Vaak geldt 'op is op'. Hoe eerder je subsidie aanvraagt, hoe meer kans je maakt. Veel gemeenten hebben een Energieloket. Informeer daar naar de mogelijkheden.

Welke lokale subsidies zijn er?

Afhankelijk van je woonplaats, zijn er subsidies voor onder meer:

Isoleren woning

Aanleg van groene daken

Zelf duurzame energie opwekken met zonneboilers en warmtepompen

Aanschaf inductiekookplaat

Achterstallig onderhoud wegwerken

Vergroenen van de tuin of het planten van een boom

Afkoppelen van de regenpijp

Afsluiten van aardgas

Saneren van asbestdaken

Woon je in een appartement dan kun je VvE-subsidie aanvragen. Op de website van de RVO staan de subsidiebedragen en de voorwaarden voor een VvE.

Voorwaarden lokale subsidies

In de Energiesubsidiewijzer staan de voorwaarden om subsidie te krijgen. En je vindt een link naar de website met meer informatie en een aanvraagformulier.

Goedkoop lenen via de overheid

Wil je geld lenen om te verduurzamen? Dat kan bijvoorbeeld met:

De Energiebespaarlening. De rente is laag en soms zelfs 0%. Ook voor senioren of mensen met een laag inkomen.

De Duurzaamheidslening. Dit is een voordelige lening via de gemeente. De rente is 1,7% (peildatum 29-04-2026). Lang niet iedere gemeente biedt deze lening aan.

Voor VvE's: de VvE Energiebespaarlening of de Stimuleringslening VvE.

Subsidies en lening combineren

Je mag subsidies combineren met een lening. Je laat bijvoorbeeld een zonneboiler installeren én het dak isoleren. Je kunt dan de subsidie combineren met een lening of hypotheek om de werkzaamheden te betalen.

Stapelen van subsidies mag meestal niet

Het stapelen van lokale en landelijke subsidies kan meestal niet. Je moet soms op het aanvraagformulier invullen of je ook bij een andere instantie subsidie aanvraagt voor dezelfde energiebesparende maatregel. Vaak wordt de gemeentelijke subsidie afgetrokken van de subsidie die je van het Rijk ontvangt.