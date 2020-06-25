Lokale subsidie voor verduurzaming

Ellen Kloor Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:29 april 2026
Een provincie, regio, gemeente of waterschap bepaalt zelf welke energiebesparende maatregelen zij subsidieert en tegen welke voorwaarden. Ook de maximale subsidiebedragen lopen erg uiteen.
In de Energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal vind je het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen. Deze gelden voor individuele woningbezitters en VvE's. Vul je woonplaats in en bekijk:
Vaak geldt 'op is op'. Hoe eerder je subsidie aanvraagt, hoe meer kans je maakt. Veel gemeenten hebben een Energieloket. Informeer daar naar de mogelijkheden.
Afhankelijk van je woonplaats, zijn er subsidies voor onder meer:
Woon je in een appartement dan kun je VvE-subsidie aanvragen. Op de website van de RVO staan de subsidiebedragen en de voorwaarden voor een VvE.
In de Energiesubsidiewijzer staan de voorwaarden om subsidie te krijgen. En je vindt een link naar de website met meer informatie en een aanvraagformulier.
Wil je geld lenen om te verduurzamen? Dat kan bijvoorbeeld met:
Je mag subsidies combineren met een lening. Je laat bijvoorbeeld een zonneboiler installeren én het dak isoleren. Je kunt dan de subsidie combineren met een lening of hypotheek om de werkzaamheden te betalen.
Het stapelen van lokale en landelijke subsidies kan meestal niet. Je moet soms op het aanvraagformulier invullen of je ook bij een andere instantie subsidie aanvraagt voor dezelfde energiebesparende maatregel. Vaak wordt de gemeentelijke subsidie afgetrokken van de subsidie die je van het Rijk ontvangt.