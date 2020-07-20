Nationaal Warmtefonds: voor wie en hoe werkt het?

Wat is het Nationaal Warmtefonds?

Nationaal Warmtefonds is van de Rijksoverheid. Bijna alle huiseigenaren en VvE's kunnen daar spotgoedkoop een lening aanvragen. Je moet de lening gebruiken om je huis te verduurzamen. Hierdoor gaat je energierekening omlaag.

Voordelen lenen bij het Warmtefonds

0% rente als het verzamelinkomen van jou en je (fiscaal) partner samen maximaal €60.000 per jaar is.

van jou en je (fiscaal) partner samen maximaal €60.000 per jaar is. Je leeftijd maakt niet uit. Bij veel andere aanbieders is het voor senioren lastig om een persoonlijke lening af te sluiten.

Houd je per maand te weinig over om de lening af te lossen? Dan kun je met een combinatielening maximaal €10.000 aflossingsvrij lenen tegen 0% rente.

Met een negatieve registratie bij het Bureau Kredietregistratie kun je in bepaalde gevallen ook geld lenen.

Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE) die willen verduurzamen, kunnen een lening afsluiten tegen een gunstige rente.

De leningen van Nationaal Warmtefonds

Op dit moment biedt het fonds 3 leningen aan.

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is een persoonlijke lening van maximaal €28.000 voor particulieren met voldoende inkomen. De lening aanvragen en afsluiten kost niets. De rente is 0% als je verzamelinkomen lager is dan €60.000. Zo goedkoop kun je nergens anders geld lenen om te verduurzamen. Is het inkomen hoger? Dan betaal je een rente tussen de 3,82% en de 4,33% (peildatum 30-04-2026).

Wil je direct een Energiebespaarlening aanvragen? Lees meer over alle voorwaarden en kenmerken. En volg dan ons stappenplan om de lening aan te vragen. Er is ook een speciale VvE Energiebespaarlening voor het verduurzamen van appartementen.

Energiebespaarlening inclusief combinatielening

Houd je per maand niet genoeg over om de 'gewone' Energiebespaarlening af te lossen? Dan kun je met de combinatielening toch maximaal €10.000 lenen. Je betaalt geen rente. De eerste 5 jaar los je ook niet af. Wel zijn er enkele aanvullende eisen:

Als je met 2 personen eigenaar bent van je huis, dan vraag je samen de lening aan.

Na 5 jaar beoordeelt Nationaal Warmtefonds of je inkomen hoog genoeg is om te kunnen aflossen. Je moet meewerken aan deze hertoets. De rente blijft 0%, ongeacht de uitkomst van de toets.

Als je de woning verkoopt en er is overwaarde, dan los je de schuld af. Een eventuele restschuld wordt kwijtgescholden.

Je mag de hypotheek niet verhogen of een nieuwe hypotheek afsluiten op het huis.

Energiebespaarhypotheek

De energiebespaarhypotheek is een aflossingsvrije en renteloze hypotheek. Je kunt deze lening alleen afsluiten als je woning in een buurt staat die onderdeel is van een gemeentelijke wijkaanpak. Of als je buurt meedoet aan het programma aardgasvrije wijken. De gemeente wijst de hpotheekadviseur aan. Je moet er ook voor naar de notaris.

Kijk ook naar subsidies van de overheid

De overheid geeft subsidie voor bijvoorbeeld de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler of elektrische kookplaten. Isolatiemaatregelen of aansluiten op een warmtenet kan ook. De subsidieregeling heeft officieel de ISDE-regeling.

Vraag je subsidie aan en wil je een lening bij Nationaal Warmtefonds afsluiten? Dan hoef je het subsidiebedrag niet zelf voor te schieten. Na uitbetaling van de subsidie kun je extra aflossen op je Energiebespaarlening. Maar dat is niet verplicht.