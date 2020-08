Nationaal Warmtefonds: voor wie en hoe werkt het?

Wat is het Nationaal Warmtefonds?

Het Nationaal Warmtefonds is een regeling van de Rijksoverheid. Het fonds is een laagdrempelig loket waar alle huiseigenaren volgend jaar spotgoedkoop een lening kunnen aanvragen.

Je moet de lening gebruiken om je huis te verduurzamen. Hierdoor gaat je energierekening omlaag. Het geld dat je overhoudt, moet genoeg zijn om de lening + rente in maximaal 10 jaar terug te betalen.

Het fonds is in februari 2020 voorzichtig van start gegaan met een lening van maximaal €25.000 voor particulieren met voldoende inkomen. De lening heeft een looptijd van 10, 15 of 20 jaar.

De voorwaarden en kenmerken van de lening zijn:

De aanvrager moet ook de eigenaar en bewoner zijn van de (bestaande) woning.

De inkomenseisen zijn hetzelfde als bij een gewone hypotheek, maar je hoeft niet naar de notaris.

Het bedrag dat je maandelijks betaalt, blijft gelijk (annuïtair).

Je mag onbeperkt boetevrij aflossen.

Het minimumbedrag is €2500.

Je betaalt geen afsluitkosten.

De aanvraag is 3 maanden geldig.

De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. Bij 2 aanvragers, waarvan een onder de 76 jaar telt alleen het inkomen van de jongste aanvrager.

Voor de aanschaf van zonnepanelen mag je maximaal 75% van de lening gebruiken. De andere 25% moet je investeren in een andere duurzame maatregel, zoals dakisolatie.

Voor leningen met een looptijd van 20 jaar geldt een beperking als je het geld uitgeeft aan een warmtepomp. Dit is alleen mogelijk als de prijs van de pomp niet hoger is dan 33% van het leenbedrag.

Voor maatregelen die al zijn uitgevoerd kun je een lening aanvragen tot uiterlijk 2 maanden na de uitvoeringsdatum.

Voor zogeheten ZEP+/Nul op de Meter-woningen kun je meer geld lenen, tot maximaal €65.000.

Nationaal Warmtefonds voor bijzondere doelgroepen?

Vanwege de inkomenseisen komt niet iedereen in aanmerking voor een 'gewone' Warmtefondslening. Daarom komt er vanaf januari 2021 een regeling voor bijzondere doelgroepen. Want uiteindelijk moet zijn woning verduurzamen.

In deze regeling vallen bijvoorbeeld woningbezitters:

Waarvan de huidige hypotheek te hoog is of het inkomen te laag om extra te kunnen lenen.

Die ouder zijn dan 75 jaar.

Waarvan de koopwoning onderdeel uitmaakt van een rij woningen of een complex met corporatiewoningen (gespikkeld bezit).

Als eerste komt er in 2021 een Energiebespaarhypotheek voor huiseigenaren die wonen in een door de overheid aangewezen proeftuinwijk binnen het Programma Aardgasvrije Wijken.

Het uitgangspunt is dat woningeigenaren door de extra lening financieel niet in de problemen komen. De maandelijkse aflossing en rente hangen af van wat de huizenbezitter kan betalen op basis van bestaande leennormen. In het uiterste geval is de lening dus volledig aflossingsvrij en renteloos. De voorwaarden van de Energiebespaarhypotheek zijn bekend in september.

Rekenvoorbeeld Aflossing Warmtefonds-lening Pieter moet €9.000 lenen voor de beoogde verduurzaming van zijn huis, maar heeft leenruimte voor €4.500. Dan betaalt hij slechts over de helft aflossing en rente. De andere helft blijft staan, totdat hij in de gelegenheid is ook daar aflossing en rente over te betalen.

Hoe kom ik aan een lening van het Nationaal Warmtefonds?

Als je zoekt op internet of het adres warmtefonds.nl intypt, kwam je tot voor kort uit op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF).

Dat is geen toeval. De overheid heeft besloten het Nationaal Warmtefonds hier onder te brengen. Het NEF is een initiatief van onder andere Rabobank, ASN Bank en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Laatstgenoemde instantie is de uitvoerder van het Nationaal Warmtefonds. De eerste Warmtefondsleningen zijn beschikbaar onder de naam Energiebespaarlening.

Als je snel een Warmtefondslening wilt aanvragen, kun je het beste deze volgorde aanhouden:

Bepaal aan de hand van de maatregelenlijst welke maatregelen je wilt laten uitvoeren.

Vraag een offerte op bij een aannemer/installateur. Wijs hem alvast op de verklaring die hij moet ondertekenen. Daarmee bevestigt de hij dat aan alle bouwkundige eisen is voldaan.

Zoek je laatste belastingaangifte op en een recente salarisstrook.

Vul nu het aanvraagformulier in.

Bij de aanvraag hoef je nog geen documenten mee te sturen. Eerst beoordeelt het SVn de aanvraag en volgt er een offerte. Om deze te kunnen ontvangen heb je een 'MijnSVn-account' nodig. In de MijnSVn-omgeving staat de offerte en kun je de benodigde documenten uploaden.

Als de lening akkoord is, opent het SVn een bouwdepot met daarin het leenbedrag. Het SVn betaalt de bedragen rechtstreeks uit aan de aannemer/installateur. De declaratieformulieren die je nodig hebt, ontvang je via de post.

