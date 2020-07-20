Nationaal Warmtefonds: voor wie en hoe werkt het?

Ellen Kloor Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:30 april 2026
Nationaal Warmtefonds is van de Rijksoverheid. Bijna alle huiseigenaren en VvE's kunnen daar spotgoedkoop een lening aanvragen. Je moet de lening gebruiken om je huis te verduurzamen. Hierdoor gaat je energierekening omlaag.
Op dit moment biedt het fonds 3 leningen aan.
De Energiebespaarlening is een persoonlijke lening van maximaal €28.000 voor particulieren met voldoende inkomen. De lening aanvragen en afsluiten kost niets. De rente is 0% als je verzamelinkomen lager is dan €60.000. Zo goedkoop kun je nergens anders geld lenen om te verduurzamen. Is het inkomen hoger? Dan betaal je een rente tussen de 3,82% en de 4,33% (peildatum 30-04-2026).
Wil je direct een Energiebespaarlening aanvragen? Lees meer over alle voorwaarden en kenmerken. En volg dan ons stappenplan om de lening aan te vragen. Er is ook een speciale VvE Energiebespaarlening voor het verduurzamen van appartementen.
Houd je per maand niet genoeg over om de 'gewone' Energiebespaarlening af te lossen? Dan kun je met de combinatielening toch maximaal €10.000 lenen. Je betaalt geen rente. De eerste 5 jaar los je ook niet af. Wel zijn er enkele aanvullende eisen:
De energiebespaarhypotheek is een aflossingsvrije en renteloze hypotheek. Je kunt deze lening alleen afsluiten als je woning in een buurt staat die onderdeel is van een gemeentelijke wijkaanpak. Of als je buurt meedoet aan het programma aardgasvrije wijken. De gemeente wijst de hpotheekadviseur aan. Je moet er ook voor naar de notaris.
De overheid geeft subsidie voor bijvoorbeeld de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler of elektrische kookplaten. Isolatiemaatregelen of aansluiten op een warmtenet kan ook. De subsidieregeling heeft officieel de ISDE-regeling.
Vraag je subsidie aan en wil je een lening bij Nationaal Warmtefonds afsluiten? Dan hoef je het subsidiebedrag niet zelf voor te schieten. Na uitbetaling van de subsidie kun je extra aflossen op je Energiebespaarlening. Maar dat is niet verplicht.