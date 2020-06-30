Hoe werkt de ISDE-subsidie in 2026?

De overheid geeft subsidie om je huis te verduurzamen: de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE). Bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen, zonneboilers, warmtepompen of elektrische kookplaten. Je moet de kosten eerst zelf betalen. Daarna vraag je subsidie aan. Je krijgt dan een deel van de kosten vergoed als je aan de voorwaarden voldoet.

ISDE-subsidie aanvragen

Check de mogelijkheden voor subsidie eenvoudig op energiesubsidiewijzer.nl. Als je aan alle voorwaarden voldoet, kun je de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarvoor heb je een DigiD nodig. Samen met de aanvraag stuur je de volgende bijlagen mee, als digitale foto, scan of schermprint (printscreen):

Bewijs van aanschaf

Betaalbewijs

Bewijs van de installatie door een deskundige installateur. Je kunt geen subsidie aanvragen als je de installatie zelf doet.

Foto's vóór en ná de aanpassing.

Aanvragen binnen 24 maanden

Vraag de subsidie uiterlijk 24 maanden na de installatie aan. Voer je meerdere maatregelen uit op verschillende momenten? Probeer dan alles te laten uitvoeren binnen 24 maanden na het uitvoeren van de eerste maatregel. Je ontvangt dan dubbele subsidie.

Waarschuwing aanvragen subsidie

Deze websites zijn niet van de RVO:

Subsidie-loket.nl

Mijnsubsidieportaal.nl

Vraag je via deze websites subsidie aan, dan krijg je een rekening van bijna €80. Je betaalt dan onnodig kosten. Er zijn vergelijkbare bemiddelingswebsites die net zo handelen. Je kunt beter zelf rechtstreeks bij de RVO subsidie aanvragen. Dat is gratis.

Tips bij aanvragen subsidie

Je subsidiebedrag verdubbelt als je binnen 24 maanden meer dan 1 isolatiemaatregel uitvoert.

Je krijgt dubbele subsidie als je een isolatiemaatregel combineert met de installatie van een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.

De gemeente kan je helpen met het aanvragen van de subsidie als je er zelf niet uitkomt. Maak dan een afspraak met het energieloket van de gemeente waar je woont.

Subsidie en lening combineren

Is de subsidie niet genoeg en wil je ook geld lenen om te verduurzamen? Of heb je te weinig spaargeld om de kosten eerst zelf voor te schieten? Vraag dan een Energiebespaarlening aan. De rente is laag en soms zelfs 0%. Of kijk of je bij je gemeente de goedkope Duurzaamheidslening kunt afsluiten.

Voorwaarden ISDE-subsidie

Vraag je als particulier subsidie aan? Dan gelden er een aantal voorwaarden:

Je bent de eigenaar én de bewoner van de woning.

Het nieuwe apparaat of de energiebesparende maatregel is al betaald en geïnstalleerd.

Je kunt een bewijs van aanschaf en betaling laten zien.

Je kunt aantonen dat een deskundige installateur het apparaat heeft geïnstalleerd.

Je mag het apparaat niet binnen een jaar na de beslissing over de subsidie verwijderen.

Subsidie isolatie en HR++ glas

Voor alle soorten isolatiemaatregelen zijn er vaste subsidiebedragen per vierkante meter. De subsidie dekt ongeveer 30% van de gemiddelde kosten. Check eerst alle voorwaarden voor subsidie op isolatie en HR++ glas.

Subsidie warmtepomp en zonneboiler

Subsidie warmtepomp

Je moet de warmtepomp gebruiken voor ruimteverwarming of voor warm water uit de kraan. De warmtepomp moet minimaal energielabel A++ hebben. Je krijgt altijd minimaal €500 subsidie.

Alle warmtepompen op de speciale Apparatenlijst Warmtepompen komen in aanmerking voor ISDE subsidie. Op de apparatenlijst (meldcodelijst) staat ook het ‘indicatieve subsidiebedrag’ per apparaat. Voor warmtepompen is dat maximaal bijna €13.000.

Subsidie zonneboiler

Je kunt subsidie krijgen voor een zonneboiler als die bestaat uit collectoren, een boilervat en een circulatiepomp. De subsidie is minimaal €300.

Alle zonneboilers op de Apparatenlijst Zonneboilers komen in aanmerking voor ISDE-subsidie. Op de apparatenlijst (meldcodelijst) staat ook het ‘indicatieve subsidiebedrag’. Voor zonneboilers is dat maximaal €3200 per apparaat.

Subsidie elektrische kookplaat

Bij subsidie voor de aanschaf van een elektrische kookplaat geldt dat de woning eerst aangesloten moet zijn op een warmtenet. Het subsidiebedrag is €400.

Hulp nodig bij de aanschaf? Gebruik onze keuzehulp Inductiekookplaten.

Subsidie aansluiting op warmtenet

Een warmtenet heet ook wel stadsverwarming of blokverwarming. Er geldt een vast subsidiebedrag van €3775 per aansluiting. Dat is ongeveer 50% van de gemiddelde kosten. Bij individuele aansluitingen horen de kosten van het afsluiten van aardgas en het overgaan op elektrisch koken daar ook bij.

De subsidie geldt voor het aansluiten op een warmtenet van:

Individuele koopwoningen of -appartementen in een door een VvE beheerd gebouw via een individuele aansluiting.

Een door een VvE beheerd appartementencomplex via een centrale aansluiting.

Subsidie voor VvE

Ook een Vereniging van Eigenaars (VvE) kan subsidie aanvragen om te verduurzamen. Voor het verduurzamingsadvies, voor de maatregelen en voor oplaadpunten voor elektrische auto's. Op de website van de RVO staan de subsidiebedragen en de voorwaarden voor een VvE.