Wat is Investeringssubsidie duurzame energie?

De Investeringssubsidie duurzame energie is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Sinds 1 januari 2020 krijg je geen ISDE meer voor pelletkachels, biomassaketels en investeringen in nieuwbouwwoningen.

Hoe werkt het?

Als je aan alle voorwaarden voldoet kun je de ISDE aanvragen op mijn.rvo.nl. Daarvoor heb je wel een DigiD nodig. Samen met de aanvraag stuur je de volgende bijlagen mee, als digitale foto, scan of schermprint (printscreen):

Bewijs van aanschaf van uw apparaat.

Betaalbewijs

Bewijs van de installatie door een deskundige installateur.

In 2020 kun je ISDE-subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020, 17:00 uur. Maar doe dit altijd binnen 6 maanden na aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. Na de aanvraag volgt binnen 8 weken een beslissing. Het bedrag wordt dan binnen een week uitgekeerd.

Wat zijn de voorwaarden?

Om als particulier de ISDE aan te vragen moet je huis, het apparaat en jijzelf aan de nodige voorwaarden voldoen. Zo moet je

Beschikken over een geldig burgerservicenummer (BSN).

Het (nieuwe) apparaat al gekocht, betaald en geïnstalleerd hebben.

De aanvraag doen binnen 6 maanden na installatie van het apparaat.

Een bewijs van aanschaf en betaling kunnen overleggen.

Kunnen aantonen dat een deskundige installateur het apparaat heeft geïnstalleerd.

Het apparaat niet binnen een jaar na de beslissing over de subsidie verwijderen.

Het apparaat na 1 januari 2016 hebben aangeschaft.

De omgevingsvergunning voor je woning vóór 1 juli 2018 hebben aangevraagd.

ISDE-subsidie warmtepompen

Voor een warmtepomp kun je ISDE-subsidie krijgen als deze wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur en onderdeel is van een verwarmingstoestel dat:

Is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of water-waterwarmtepomp.

Een etiket, productkaart en technische documentatie heeft.

Een vermogen heeft van maximaal 70 kW.

Apparatenlijst en bedragen

Alle warmtepompen op de speciale Apparatenlijst Warmtepompen komen in aanmerking voor ISDE subsidie. Op de apparatenlijst staat ook het ‘indicatieve subsidiebedrag’ per apparaat. Voor warmtepompen ligt dat tussen de €500 en €2500.

ISDE-subsidie zonneboilers

Voor een zonneboiler kun je ISDE krijgen als deze:

Een totale apertuuroppervlakte heeft van maximaal 200 m2.

heeft van maximaal 200 m2. Tapwater verwarmt óf een ruimte én tapwater verwarmt.

Een productkaart en technische documentatie heeft.

Wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Apparatenlijst en bedragen

Alle zonneboilers op de Apparatenlijst Zonneboilers komen in aanmerking voor ISDE-subsidie. Op deze lijst staat ook het ‘indicatieve subsidiebedrag’. Voor zonneboilers is dat vanaf €500 per apparaat. Voor de door ons geteste zonneboilers (2016) en vergelijkbare modellen bedraagt de subsidie zo'n €800 tot €1400.

Beschikbaar budget ISDE

In 2020 is €100 miljoen aan ISDE beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn 17.732 aanvragen ingediend, voor naar schatting €32,5 miljoen. De ISDE-regeling liep oorspronkelijk tot en met 31 december 2020, maar in het Klimaatakkoord is afgesproken de regeling tot 2030 te verlengen.

