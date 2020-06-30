Ellen Kloor Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:29 april 2026
De overheid geeft subsidie om je huis te verduurzamen: de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE). Bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen, zonneboilers, warmtepompen of elektrische kookplaten. Je moet de kosten eerst zelf betalen. Daarna vraag je subsidie aan. Je krijgt dan een deel van de kosten vergoed als je aan de voorwaarden voldoet.
Check de mogelijkheden voor subsidie eenvoudig op energiesubsidiewijzer.nl. Als je aan alle voorwaarden voldoet, kun je de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarvoor heb je een DigiD nodig. Samen met de aanvraag stuur je de volgende bijlagen mee, als digitale foto, scan of schermprint (printscreen):
Vraag de subsidie uiterlijk 24 maanden na de installatie aan. Voer je meerdere maatregelen uit op verschillende momenten? Probeer dan alles te laten uitvoeren binnen 24 maanden na het uitvoeren van de eerste maatregel. Je ontvangt dan dubbele subsidie.
Deze websites zijn niet van de RVO:
Vraag je via deze websites subsidie aan, dan krijg je een rekening van bijna €80. Je betaalt dan onnodig kosten. Er zijn vergelijkbare bemiddelingswebsites die net zo handelen. Je kunt beter zelf rechtstreeks bij de RVO subsidie aanvragen. Dat is gratis.
Is de subsidie niet genoeg en wil je ook geld lenen om te verduurzamen? Of heb je te weinig spaargeld om de kosten eerst zelf voor te schieten? Vraag dan een Energiebespaarlening aan. De rente is laag en soms zelfs 0%. Of kijk of je bij je gemeente de goedkope Duurzaamheidslening kunt afsluiten.
Vraag je als particulier subsidie aan? Dan gelden er een aantal voorwaarden:
Voor alle soorten isolatiemaatregelen zijn er vaste subsidiebedragen per vierkante meter. De subsidie dekt ongeveer 30% van de gemiddelde kosten. Check eerst alle voorwaarden voor subsidie op isolatie en HR++ glas.
Je moet de warmtepomp gebruiken voor ruimteverwarming of voor warm water uit de kraan. De warmtepomp moet minimaal energielabel A++ hebben. Je krijgt altijd minimaal €500 subsidie.
Alle warmtepompen op de speciale Apparatenlijst Warmtepompen komen in aanmerking voor ISDE subsidie. Op de apparatenlijst (meldcodelijst) staat ook het ‘indicatieve subsidiebedrag’ per apparaat. Voor warmtepompen is dat maximaal bijna €13.000.
Je kunt subsidie krijgen voor een zonneboiler als die bestaat uit collectoren, een boilervat en een circulatiepomp. De subsidie is minimaal €300.
Alle zonneboilers op de Apparatenlijst Zonneboilers komen in aanmerking voor ISDE-subsidie. Op de apparatenlijst (meldcodelijst) staat ook het ‘indicatieve subsidiebedrag’. Voor zonneboilers is dat maximaal €3200 per apparaat.
Bij subsidie voor de aanschaf van een elektrische kookplaat geldt dat de woning eerst aangesloten moet zijn op een warmtenet. Het subsidiebedrag is €400.
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Een warmtenet heet ook wel stadsverwarming of blokverwarming. Er geldt een vast subsidiebedrag van €3775 per aansluiting. Dat is ongeveer 50% van de gemiddelde kosten. Bij individuele aansluitingen horen de kosten van het afsluiten van aardgas en het overgaan op elektrisch koken daar ook bij.
De subsidie geldt voor het aansluiten op een warmtenet van:
Ook een Vereniging van Eigenaars (VvE) kan subsidie aanvragen om te verduurzamen. Voor het verduurzamingsadvies, voor de maatregelen en voor oplaadpunten voor elektrische auto's. Op de website van de RVO staan de subsidiebedragen en de voorwaarden voor een VvE.