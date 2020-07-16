Duurzaamheidsheidslening

Wat is de Duurzaamheidslening?

De Duurzaamheidslening is een persoonlijke lening van de gemeente van maximaal €25.000. Je betaalt een lage rente van 1,7% rente (peildatum 30-04-2026). Voor iedereen met een koophuis en voldoende inkomen om de maandlasten te betalen. Minimaal 1 van de aanvragers moet jonger zijn dan 76 jaar.

Heb je een laag inkomen en kun je de maandlasten van de lening niet betalen? Bekijk dan de andere leningen via de gemeente of overheid. Bijvoorbeeld bij funderingsproblemen.

Biedt jouw gemeente de Duurzaamheidslening aan?

Veel gemeentes bieden de Duurzaamheidslening aan. Maar niet allemaal. Vul op de website van SVn de naam in van je gemeente in. Dan zie je direct of je bij jouw gemeente deze lening kan afsluiten. En voor welke energiebesparende maatregelen. Meestal gaat het om isolatiemaatregelen of de aanschaf van zonnepanelen.

Wat kost een Duurzaamheidslening?

Een Duurzaamheidslening aanvragen en afsluiten kost niets. Er zijn ook geen bijkomende advies-, taxatie- of notariskosten.

Rente en maandlasten

De rente van de Duurzaamheidslening is nu 1,7%.

Is je verzamelinkomen lager dan €60.000? Dan is de Energiebespaarlening met 0% rente gunstiger.

lager dan €60.000? Dan is de Energiebespaarlening met 0% rente gunstiger. De rente van de Duurzaamheidslening is een stuk lager dan de 7% rente bij een 'gewone' persoonlijke lening.

En ook bijna altijd gunstiger dan de huidige hypotheekrente.

De maandlasten van de Duurzaamheidslening kunnen wél hoger uitkomen dan bij een hypotheek. Bij een hypotheek betaal je de schuld vaak in 30 jaar terug. Bij een Duurzaamheidslening moet je de schuld sneller aflossen. Leen je maximaal €7499 dan is de looptijd 10 jaar. Vanaf €7500 is de looptijd 15 jaar.

Hieronder zie je een voorbeeld van de maandlasten van de Duurzaamheidslening.

Bedrag Bruto maandlast looptijd (mnd) Rente Totale kosten €15.000 €94,47 180 1,7% €17.004,60 €10.000 €62,98 180 1,7% €11.336,40 €5.000 €45,33 120 1,7% €5439,60

Peildatum: 30-04-2026, bron: SVn

Is de rente van de Duurzaamheidslening aftrekbaar?

De rente van de Duurzaamheidslening is aftrekbaar als je de lening gebruikt voor de verbouwing of verbetering van je eigen woning. De voorwaarden zijn hetzelfde als bij een hypotheek.

Stappenplan aanvragen Duurzaamheidslening

Check bij SVn of jouw gemeente de Duurzaamheidslening aanbiedt. Werkt jouw gemeente mee en weet je al welk bedrag je nodig hebt? Dan kun je direct verder met het invullen van een formulier. Hiermee vraag je goedkeuring aan je gemeente. Als de gemeente vindt dat je aan de voorwaarden voor de lening voldoet, krijg je een toewijzingsbrief. Daarna kun je de Duurzaamheidslening aanvragen bij SVn. Zoek je salarisgegevens en gegevens over eventuele andere leningen erbij. Naast de toewijzingsbrief moet je nog meer documenten meesturen. Gebruik de checklist van de SVn om niets te vergeten. Het geld dat je leent wordt op een aparte rekening gestort. Dat heet een bouwdepot. Krijg je een rekening van bijvoorbeeld de aannemer? Dan stuur je die naar de SVn. Zij betalen de aannemer. Je hoeft dus niets voor te schieten.

Voorwaarden Duurzaamheidslening

De voorwaarden en kenmerken kunnen verschillen per gemeente. Maar over het algemeen geldt:

Je moet eigenaar en bewoner zijn van een bestaande woning. Een nieuwbouwwoning kan niet.

Het minimumleenbedrag is €2500, het maximumbedrag is meestal €25.000.

De inkomenseisen zijn hetzelfde als bij een persoonlijke lening.

De maximumleefijd op het moment van aanvragen is 75 jaar. Bij 2 aanvragers moet minimaal 1 van de aanvragers 75 jaar of jonger zijn. In sommige gemeenten geldt geen leeftijdsgrens.

Je mag onbeperkt boetevrij aflossen. Een extra aflossing moet minimaal €250 zijn.

Subsidie en andere leningen

Je kunt voor veel maatregelen een subsidie bij de overheid aanvragen. Dan moet je het geld wel eerst voorschieten. Bekijk ook of de Energiebespaarlening van Nationaal Warmtefonds iets voor je is. Voor die lening betaal je soms helemaal geen rente.

Andere leningen via gemeente

Gemeenten werken samen met het SVn, maar bepalen zelf welke leningen ze aanbieden. Naast de Duurzaamheidslening zijn dit de overige leningen voor het verbouwen of verduurzamen van je huis. Kijk op de website van de SVn welke leningen je in jouw woonplaats kunt aanvragen.

De Stimuleringslening, voor het renoveren of verduurzamen van je huis. De gemeente bepaalt de maximale hoofdsom.

De Verzilverlening is een aflossingsvrije hypotheek, zonder maandlasten. De rente wordt opgeteld bij de schuld. Je inkomen maakt niet uit. Je moet voldoende overwaarde op je huis hebben. De rente is 1,7% (peildatum 30-04-2026) en staat de hele looptijd vast.

De Maatwerklening is een specifieke lening voor noodzakelijke verbouwingen. Bijvoorbeeld als er asbest verwijderd moet worden en je hebt te weinig inkomen voor 1 van de andere leningen.

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel helpt alle particuliere woningeigenaren in Nederland die funderingsproblemen hebben maar geen lening kunnen krijgen. Het gaat bijvoorbeeld over problemen door verzakking, paalrot of bodemdaling.

Leningen verduurzamen voor VvE