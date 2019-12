Eerste indruk|De SVn Verzilverlening maakt het voor huiseigenaren van 57 jaar en ouder met een laag inkomen mogelijk om tegen lage kosten de eigen woning te verbeteren, seniorvriendelijk te maken of te verduurzamen. Hier is veel behoefte aan. Wij hopen dat gemeenten de Verzilverlening zo spoedig mogelijk gaan aanbieden.

In 9 gemeenten verkrijgbaar

De Verzilverlening is bedacht door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Maar je vraagt de lening aan via de gemeente of provincie. De constructie van SVn is nieuw. Onze conclusie: veel oudere woningbezitters zijn hiermee geholpen. Wij hopen dat veel gemeenten en provincies de Verzilverlening zo gaan aanbieden.

Op de landkaart van SVn kun je later zien welke gemeenten de Verzilverlening aanbieden. Op 22 november 2018 is dat het geval in de gemeenten Huizen, Lelystad, Lopik, Midden-Drenthe, Rijssen-Holten, Tynaarlo, West Maas en Waal, Westerwolde en Wijdemeren. Op de kaart staan ook de andere SVn regelingen, zoals de Blijverslening.

Hoe werkt de Verzilverlening?

De Verzilverlening is een hypotheek waarmee je de overwaarde van je woning kunt opnemen (ofwel verzilveren). Je betaalt tijdens de looptijd geen rente en lost niets af. De lening los je pas af na verkoop van de woning of bij overlijden van de laatst overgebleven partner. Daarnaast is er een (theoretische) looptijd van maximaal 75 jaar. Deze gunstige voorwaarde betekent dat je met een Verzilverlening je woning naar wens kunt aanpassen, zonder dat je besteedbare inkomen omlaag gaat.

De gemeente (of provincie) bepaalt de mogelijkheden waaraan je het geld mag uitgeven. De Verzilverlening is in principe bedoeld voor:

het opknappen of verbeteren van de woning

het levensbestendig (seniorvriendelijk) maken van de woning, denk aan het installeren van een traplift

energiebesparende voorzieningen, zoals spouwisolatie of dubbele beglazing

noodzakelijke verbouwingen, zoals een nieuw dak, asbestverwijdering of funderingsherstel

Een Verzilverlening kun je dus niet gebruiken om bijvoorbeeld:

je pensioeninkomen aan te vullen

een schenking te doen

een mooie vakantiereis te maken of een auto te kopen

Voor wie?

De Verzilverlening is bedoeld voor senioren met een overwaarde in de eigen woning. De aanvrager (of jongste van de 2 aanvragers) moet op dit moment minstens 57 jaar jaar zijn om in aanmerking te komen (pensioenleeftijd minus 10 jaar). De hoogte van het inkomen speelt, in tegenstelling tot bij een gewone hypotheek, geen rol. Een gemeente kan zelf besluiten de leeftijdsgrens te verhogen of bepalen dat mensen met een WOZ-waarde boven een bepaald bedrag (bijvoorbeeld 1 miljoen euro) niet in aanmerking komen voor de lening.

Kosten

De rente van een Verzilverlening bedraagt 1,7% (peildatum 22-11-2018) en ligt voor 40 jaar vast. Na 40 jaar betaal je geen rente meer. Alle rente betaal je pas bij het aflossen van de lening. Bij het afsluiten betaal je €475 afsluitkosten, notariskosten en eventueel de kosten van een financieel adviseur. Al deze kosten mag je meefinancieren in de Verzilverlening.

Hoeveel mag je lenen?

Om te bepalen hoeveel je mag lenen, kijkt SVn als eerste naar de woningwaarde (bijvoorbeeld €250.000). Hiervan neem je 80% (in dit geval €200.000). Als er nog een lopende hypotheek is, dan trek je het openstaande saldo (bijvoorbeeld €100.000) hier vanaf. In dit voorbeeld blijft er een bedrag over van €100.000. Dit is het maximum bedrag dat, na bijschrijving van de rente, op 98 jarige leeftijd mag overblijven. Hoeveel je dan kunt lenen, hangt af van je leeftijd.

Iemand van 60 jaar kan in dit voorbeeld €52.699 lenen. Vraag je de lening aan op 70-jarige leeftijd dan is het maximum leenbedrag in dit voorbeeld €62.375. Bij partners gaat het om de leeftijd van de jongste aanvrager.

De lening kan nooit hoger zijn dan de kosten van de aanpassing van de woning inclusief de bijkomende kosten. De gemeente kan ook besluiten zelf een maximum leenbedrag in te stellen.

Hoe vaak mag je lenen?

Je mag slechts één keer gebruik maken van de Verzilverlening. Heb je de lening eenmaal afgesloten, dan is het ook niet meer mogelijk een nieuwe hypotheek af te sluiten of om de bestaande hypotheek te verhogen. Het is daarom belangrijk om alle gewenste of noodzakelijke aanpassingen aan de woning in één keer te realiseren. Als er nog een lopende hypotheek aanwezig is, dan raden wij aan om eerst te overleggen met een financieel adviseur.

