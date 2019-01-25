Hypotheek voor 55-plussers

Hypotheek afsluiten met pensioeninkomen

Vanaf de leeftijd van 57 jaar gelden er strenge inkomenseisen als je een hypotheek wilt afsluiten of verhogen. De meeste banken houden namelijk bij hypotheekaanvragen 10 jaar voorafgaand aan de pensioendatum al rekening met het toekomstige pensioeninkomen. Hierdoor kun je vanaf je 57e jaar minder lenen. Vaak eist de bank ook dat senioren de hypotheek sneller aflossen, waardoor de maandlasten omhoog schieten.

Lees meer over hypotheek afsluiten met pensioen

Overwaarde opnemen?

Heb je een flinke overwaarde op je huis, dan wil je daarmee misschien je inkomen aanvullen of een verbouwing financieren. Schenken aan de kinderen of een camper kopen is ook mogelijk. Je kunt dit realiseren met bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek of opeethypotheek. Er zijn ook (beperkte) andere mogelijkheden.

Lees meer over overwaarde opnemen (huis opeten)

Hypotheek volledig aflossen of niet?

Een woning die vrij is van hypotheek en dus helemaal van jezelf is de droom van velen. Voor senioren die hun leven lang bezig zijn met aflossen, wordt deze droom vaak werkelijkheid. Wanneer je je hypotheek volledig aflost, kan dat financieel voordeel opleveren. Maar het kan ook een aantrekkelijk alternatief zijn om je restschuld om te zetten in een aflossingsvrije hypotheek.

Lees meer over extra aflossen op je hypotheek

Senioren vast aan koophuis?

Is je huidige koopwoning inmiddels te duur of te groot? Verhuizen naar een kleinere, goedkopere koopwoning is dan gewenst. Heb je dan een overbruggingshypotheek nodig tot je oude huis verkocht is? Banken zijn meestal niet bereid een overbruggingskrediet te verstrekken, als er geen sprake is van een nieuwe hypotheek.

Als senior kun je tegen meer 'problemen' aanlopen bij een hypotheekaanvraag. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen.

Lees meer over knelpunten en ontwikkelingen bij een hypotheek voor senioren

Overlijdensrisicoverzekering nodig?

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten is vaak lastig en erg duur voor 57-plussers. Je kunt als senior veel geld besparen op je overlijdensrisicoverzekering. Dit doe je door de looptijd exact te laten aansluiten op de periode dat de hypotheek hoger is dan de grens die de bank aanhoudt voor een verplichte overlijdensrisicoverzekering. Dit is bij de meeste banken mogelijk.

Lees meer over senioren en overlijdensrisicoverzekering