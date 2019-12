Hypotheek voor 55-plussers

Hypotheek afsluiten met pensioeninkomen

Vanaf de leeftijd van 57 jaar gelden er strenge inkomenseisen als je een hypotheek wilt afsluiten of verhogen. De meeste banken houden namelijk bij hypotheekaanvragen 10 jaar voorafgaand aan de pensioendatum al rekening met het toekomstige pensioeninkomen. Hierdoor kun je vanaf je 57e jaar minder lenen. Vaak eist de bank ook dat senioren de hypotheek sneller aflossen, waardoor de maandlasten omhoog schieten.

Lees meer: hypotheek afsluiten met pensioen mogelijk?

Overlijdensrisicoverzekering nodig?

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten blijkt vaak lastig en erg duur voor 57-plussers. Je kunt als senior veel geld besparen op je overlijdensrisicoverzekering. Dit doe je door de looptijd exact te laten aansluiten op de periode dat de hypotheek hoger is dan de grens die de bank aanhoudt voor een verplichte overlijdensrisicoverzekering. Dit is bij de meeste banken mogelijk.

Lees meer: senioren en overlijdensrisicoverzekering

Overwaarde opnemen?

Heb je een flinke overwaarde op je huis, dan wil je daarmee misschien je inkomen aanvullen of een verbouwing financieren. Je kunt dit realiseren met bijvoorbeeld een opeethypotheek of een krediethypotheek. Er zijn ook andere mogelijkheden.

Lees meer: hoe kun je de overwaarde opnemen (huis opeten)?

Hypotheek volledig aflossen of niet?

Een woning die vrij is van hypotheek en dus helemaal van jezelf is de droom van velen. Voor senioren die hun leven lang bezig zijn met aflossen, wordt deze droom vaak werkelijkheid. Wanneer je je hypotheek volledig aflost, kan je dat financieel voordeel opleveren. Maar het kan ook een aantrekkelijk alternatief zijn om je restschuld om te zetten in een aflossingsvrije hypotheek.

Lees meer: hypotheek bijna afgelost: volledig aflossen of niet?

Senioren vast aan koophuis?

Is je huidige koopwoning inmiddels te duur of te groot? Verhuizen naar een kleinere, goedkopere koopwoning is dan gewenst. Maar senioren die goedkoper willen gaan wonen, zitten soms letterlijk gevangen in hun huis door knellende hypotheekregels en onwillige banken.

Lees meer: senioren vast aan koophuis