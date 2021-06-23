Houd rekening met de hypotheekrente verwachtingen

Bij een hypotheek gaat het vaak om grote bedragen. Een stijging van de rente van bijvoorbeeld 0,5%, kan je maandlasten flink verhogen. Daarom is het slim om goed op de hoogte te blijven van de renteontwikkelingen. Als je een hypotheek wilt afsluiten. Of als je rentecontract afloopt en je een nieuwe rente moet kiezen.

Verwachting hypotheekrente en huizenprijzen 2025

De hypotheekrente is dit jaar gedaald. De rente voor 10 jaar vast ligt bij veel hypotheekaanbieders nu ruim onder de 4%. Met Nationale Hypotheek Garantie zelfs onder de 3,5%. Wat verwachten de economen van ABN AMRO, ING en de Rabobank van de hypotheekrente en de huizenprijzen in 2025?

Veelgestelde vragen over hypotheekrente

Is de rente nu hoog of laag?

De actuele hypotheekrente is hoger dan een paar jaar geleden. Kijk je naar de rentetarieven in de afgelopen 40 jaar dan is de rente in 2025 nog steeds best laag.

De actuele hypotheekrente voor 10 jaar is gemiddeld 3,69%.

In 2021 was de rente het laagst: gemiddeld 1,05% voor 10 jaar.

De rente was het hoogst in 1991. Toen betaalde je gemiddeld 9,4% rente voor 10 jaar.

Tussen 1985 en 2025 was de rente voor 10 jaar gemiddeld 5,3%.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Tips voor starters

Zoek aanbieder met laagste hypotheekrente

Starters kunnen door de rentedaling meer lenen dan een jaar geleden. Dat kan wel €25.000 schelen. Met onze hypotheekrentevergelijker vind je de aanbieder met de laagste rente. Als je kiest voor een rente van 10 jaar in plaats van 20 jaar is de rente lager. Hoe lager je maandlasten, hoe meer je kunt lenen.

Let op: welke rente geldt?

Let ook op welke rente geldt bij het ondertekenen ('passeren') van de hypotheek bij de notaris. Bij sommige aanbieders geldt de offerterente. Staat er dagrente, dan geldt de dagrente als die lager is dan de rente in je offerte. Dalrente is de voordeligste variant. Je betaalt dan de laagste rente die wordt bereikt in de periode tussen de offertedatum en passeerdatum.

Maak gebruik van de mogelijkheden

Misschien willen je ouders of andere familieleden je geld lenen om een huis te kopen. Dat kan met een familiehypotheek. Of willen ze je helpen met een schenking. Bij veel gemeenten kun je een starterslening afsluiten. Dit is een extra lening naast je hypotheek. Zo kun je een iets duurder huis kopen.

Lees al onze tips voor starters.

Tips voor huizenbezitters

Einde rentevaste periode en nieuwe rente kiezen

Loopt de rentevaste periode van je hypotheekrente (bijna) af? Je krijgt van je bank automatisch een aanbod met een nieuwe rente. Het is zeker de moeite waard om samen met een hypotheekadviseur te bekijken of je een beter rente-aanbod kunt krijgen.

Op de renteherzieningsdatum betaal je geen boeterente als je de hypotheek oversluit. Wel zijn er bijkomende kosten. Reken eerst uit of je die terugverdient door een lagere hypotheekrente bij een nieuwe aanbieder.

Boetevrij extra aflossen

Heb je een deel van je spaargeld echt niet nodig? Overweeg dan om extra af te lossen op je hypotheek. Je kunt vaak meer dan het standaard percentage boetevrij aflossen op je hypotheek. Dat komt omdat de actuele hypotheekrente hoger is dan een paar jaar geleden. Een extra aflossing zorgt direct voor lagere maandlasten. Ook kan je hypotheekrente misschien omlaag als de hypotheeklening na aflossing in een lagere risico-opslag terechtkomt.