Kosten hypotheekadvies

Hypotheekaanbieders hebben verschillende tarieven voor hypotheekadvies.

Als starter betaal je minder dan iemand die verhuist naar de volgende koopwoning.

Als zelfstandige betaal je meer dan iemand in loondienst.

Dit zijn als voorbeeld de tarieven van een aantal grote banken

Bank Niet-starter Starter Verhogen hypotheek ABN AMRO €2625 €1975 €2025 ING Bank €2800 €2100 €2100 Rabobank €2750 €2100 €2300 ASN Bank €3100 €2500 €3100 Triodos Bank €2500 €2000 €1750

Peildatum tarieven: 30 september 2025

Toelichting bij de tabel

De genoemde kosten zijn voor het advies inclusief bemiddelingskosten (afsluitkosten/afhandelingskosten).

Bij alle banken is een oriënterend gesprek gratis.

Bij ABN AMRO betaal je €300 extra als je je documenten niet digitaal aanlevert.

Liep de vorige hypotheek ook al bij ABN AMRO? Dan betaal je bij die bank voor een nieuwe hypotheek €2175 in plaats van €2625.

Heb je een hypotheek bij de Rabobank en wil je je bestaande hypotheek verhogen zonder advies? Dan betaal je €600 in plaats van €2300. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen(pdf).

ASN Bank rekent minder kosten als je de hypotheek alleen aanvraagt. Je betaalt dan €2650 (niet-starter) of €2350 (starter).

Bij de ASN Bank betaal je nog apart voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering en een woonlastenverzekering als die nodig is voor je hypotheek. Dit kost €250.

Triodos geeft €300 korting als je zelf een deel van de voorbereiding doet. In de tabel houden we rekening met deze korting.

Bij Triodos zijn de kosten €2150 als je AOW ontvangt.

Waaruit bestaan de kosten hypotheekadvies?

Advies- en distributiekosten

Banken moeten de kosten splitsen in advies- en distributiekosten. Zelfstandig adviseurs mogen een all-intarief vragen. Bijkomende kosten moeten wel duidelijk zijn, zoals voor nazorg.

Als je hypotheekadvies via de bank krijgt en je besluit geen hypotheek af te sluiten, dan betaal je alleen advieskosten.

Execution only

Een hypotheek afsluiten zonder advies is ook mogelijk. Dit heet execution only. Je betaalt dan nog wel afhandelings- of distributiekosten.

Belasting en hypotheekadvies

Advies- en afsluitkosten voor een hypotheek zijn fiscaal aftrekbaar als de hypotheekrente dit ook is. Heb je een hypotheekadvies gehad en zie je af van de hypotheek? Dan mag je de advieskosten niet aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Gebruik je een deel van de hypotheek om een auto te kopen, dan kun je de rente hierover niet aftrekken. En de hiermee samenhangende kosten ook niet.

Btw en hypotheekadvies

Over de advieskosten voor een hypotheek betaal je geen btw. Is het adviesgesprek bedoeld om een hypotheek af te sluiten via de tussenpersoon waarmee je het gesprek hebt gevoerd? Maar gaat het uiteindelijk niet door? Dan hoef je ook geen btw te betalen.

Alleen advies inwinnen

Een schriftelijke ‘overeenkomst van opdracht’ geldt als bewijsmiddel voor het aantonen van het doel van de werkzaamheden. Als je advies inwint en je neemt geen financieel product af dan betaal je wel 21% btw. Dit geldt bijvoorbeeld als je een adviseur om een second opinion vraagt.