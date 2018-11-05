Barbara van der Est Expert hypothekenBijgewerkt op:30 september 2025
Hypotheekaanbieders hebben verschillende tarieven voor hypotheekadvies.
Dit zijn als voorbeeld de tarieven van een aantal grote banken
|
Bank
|
Niet-starter
|
Starter
|
Verhogen hypotheek
|ABN AMRO
|€2625
|€1975
|€2025
|ING Bank
|€2800
|€2100
|€2100
|Rabobank
|€2750
|€2100
|€2300
|ASN Bank
|€3100
|€2500
|€3100
|Triodos Bank
|€2500
|€2000
|€1750
Peildatum tarieven: 30 september 2025
Banken moeten de kosten splitsen in advies- en distributiekosten. Zelfstandig adviseurs mogen een all-intarief vragen. Bijkomende kosten moeten wel duidelijk zijn, zoals voor nazorg.
Als je hypotheekadvies via de bank krijgt en je besluit geen hypotheek af te sluiten, dan betaal je alleen advieskosten.
Een hypotheek afsluiten zonder advies is ook mogelijk. Dit heet execution only. Je betaalt dan nog wel afhandelings- of distributiekosten.
Advies- en afsluitkosten voor een hypotheek zijn fiscaal aftrekbaar als de hypotheekrente dit ook is. Heb je een hypotheekadvies gehad en zie je af van de hypotheek? Dan mag je de advieskosten niet aftrekken voor de inkomstenbelasting.
Gebruik je een deel van de hypotheek om een auto te kopen, dan kun je de rente hierover niet aftrekken. En de hiermee samenhangende kosten ook niet.
Over de advieskosten voor een hypotheek betaal je geen btw. Is het adviesgesprek bedoeld om een hypotheek af te sluiten via de tussenpersoon waarmee je het gesprek hebt gevoerd? Maar gaat het uiteindelijk niet door? Dan hoef je ook geen btw te betalen.
Een schriftelijke ‘overeenkomst van opdracht’ geldt als bewijsmiddel voor het aantonen van het doel van de werkzaamheden. Als je advies inwint en je neemt geen financieel product af dan betaal je wel 21% btw. Dit geldt bijvoorbeeld als je een adviseur om een second opinion vraagt.