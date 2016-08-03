Hypotheek berekenen voor zzp'er

Wil je als zelfstandige (zzp'er) een huis kopen? Bij de meeste hypotheekaanbieders kun je als zelfstandige evenveel lenen als een werknemer in loondienst. Bereken je maximale hypotheek als zzp'er of maak direct een afspraak met 1 van onze hypotheekadviseurs.

Werk je korter dan 3 jaar als zelfstandige? Dan mag het vaak ook een combinatie zijn van inkomsten uit loondienst en als zelfstandig ondernemer.

Ook NHG-hypotheek mogelijk voor zzp'er

Een hypotheek met NHG kan al als je meer dan 12 maanden zelfstandige bent. Ongeveer tweederde van de hypotheekaanbieders werkt hier aan mee.

Inkomensverklaring zzp’ers

Geldverstrekkers berekenen het gemiddelde inkomen van een zzp'er meestal niet zelf. Een gespecialiseerd bureau analyseert je jaarcijfers en stelt een inkomensverklaring op.

Bij een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) moet je een verklaring laten opstellen door 1 van de door NHG geselecteerde bureau's.

Kosten inkomensverklaring

De kosten van een inkomensverklaring door een gespecialiseerd bureau zijn ongeveer €250, exclusief btw voor zzp’ers. En €445 voor een ondernemer met 1 bv. Een inkomensverklaring is bij de meeste geldverstrekkers 6 maanden geldig.