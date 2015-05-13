Ellen Kloor Expert hypothekenBijgewerkt op:1 oktober 2025
Een familiehypotheek is een lening tussen familieleden. Meestal is het een lening tussen ouder(s) en kind. De ouders zijn dan de ‘familiebank’. Zo kun je je kind helpen om een huis te kopen.
Voor je kind heeft een familielening een aantal voordelen. Leent je kind een deel bij jou en een deel bij een bank? Dan kan hij/zij vaak meer lenen. Zeker als je de familiehypotheek combineert met schenkingen. En je kind betaalt bij de bank vaak een lagere rente. Bekijk de antwoorden op alle veelgestelde vragen.
De Belastingdienst, de wet en de rechter noemen geen duidelijk maximum. De Belastingdienst kan de renteaftrek weigeren als deze niet 'zakelijk' is. Dat gebeurt ook best vaak. Wil je een hogere rente rekenen dan ‘gewone’ aanbieders dan moet je hiervoor argumenten hebben. Argumenten die een rol kunnen spelen zijn onder andere zekerheden, inkomen en vermogen van je kind.