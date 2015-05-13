Wat is een familiehypotheek?

Een familiehypotheek is een lening tussen familieleden. Meestal is het een lening tussen ouder(s) en kind. De ouders zijn dan de ‘familiebank’. Zo kun je je kind helpen om een huis te kopen.

Voor je kind heeft een familielening een aantal voordelen. Leent je kind een deel bij jou en een deel bij een bank? Dan kan hij/zij vaak meer lenen. Zeker als je de familiehypotheek combineert met schenkingen. En je kind betaalt bij de bank vaak een lagere rente. Bekijk de antwoorden op alle veelgestelde vragen.