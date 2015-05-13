icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Familiehypotheek: wat moet je weten?

Met een familiehypotheek help je je kind bij de aankoop of verbouwing van een woning. Regel het goed, anders mag je kind de rente niet aftrekken. Je moet bijvoorbeeld een zakelijke rente afspreken. Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over de rente en voorwaarden.
Familiehypotheek veelgestelde vragen

Wat is een familiehypotheek?

Een familiehypotheek is een lening tussen familieleden. Meestal is het een lening tussen ouder(s) en kind. De ouders zijn dan de ‘familiebank’. Zo kun je je kind helpen om een huis te kopen.

Voor je kind heeft een familielening een aantal voordelen. Leent je kind een deel bij jou en een deel bij een bank? Dan kan hij/zij vaak meer lenen. Zeker als je de familiehypotheek combineert met schenkingen. En je kind betaalt bij de bank vaak een lagere rente. Bekijk de antwoorden op alle veelgestelde vragen.

Welke rente mag ik rekenen?

De Belastingdienst, de wet en de rechter noemen geen duidelijk maximum. De Belastingdienst  kan de renteaftrek weigeren als deze niet 'zakelijk' is. Dat gebeurt ook best vaak. Wil je een hogere rente rekenen dan ‘gewone’ aanbieders dan moet je hiervoor argumenten hebben. Argumenten die een rol kunnen spelen zijn onder andere zekerheden, inkomen en vermogen van je kind.

