Hypotheekrenteaftrek: hoe kun je daarvan profiteren?

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Heb je een hypotheek of lening afgesloten voor je huis? Dan betaal je maandelijks rente aan de geldverstrekker. Die rente mag je bij je aangifte inkomstenbelasting aftrekken van je inkomen. Dit is de hypotheekrenteaftrek. Door de rente af te trekken van je inkomen betaal je minder belasting.

Blijft de hypotheekrenteaftrek bestaan?

Een aantal politieke partijen wil de hypotheekrenteaftrek in bijvoorbeeld 10 of 20 jaar afbouwen. De hypotheekrente afschaffen heeft gevolgen voor je woonlasten. Hoeveel dat precies scheelt, hangt af van je situatie én van de plannen van de regering.

Wat levert hypotheekrenteaftrek mij op?

In je aangifte inkomstenbelasting over 2025 mag je de betaalde hypotheekrente van je inkomen aftrekken tegen maximaal 37,48%.

Je betaalt bijvoorbeeld €8000 rente per jaar. Door de rente af te trekken van je inkomen hoef je over €8000 geen 37,48% belasting te betalen. Maar als huiseigenaar moet je ook een bedrag bij je inkomen optellen. Dat heet het eigenwoningforfait.

Rekenvoorbeeld hypotheekrenteaftrek

Wil je weten hoeveel voordeel de hypotheekrente-aftrek je oplevert? Bekijk het rekenvoorbeeld hypotheekrente-aftrek en bijtelling eigenwoningforfait.

Hypotheekrenteaftrek bij een hoog inkomen

Ook bij een hoog inkomen mag je de betaalde hypotheekrente aftrekken tegen maximaal 37,48%. Maar dit tarief is lager dan het tarief dat je betaalt over je inkomen. Voor 2025 ligt de grens bij een inkomen van €76.817. Heb je bijvoorbeeld in 2025 een bruto jaarinkomen van €85.000?

Je betaalt maximaal 49,5% belasting over een deel van je inkomen.

Je mag de betaalde hypotheekrente aftrekken tegen 37,48%.

Is je bruto jaarinkomen lager? Dan kun je de hypotheekrente tegen hetzelfde tarief aftrekken als waartegen je inkomsten worden belast.

Bekijk de checklist belastingaangifte voor huizenbezitters

Wat zijn de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek?

Je hebt de hypotheek of lening gebruikt voor de aankoop, verbouwing of verbetering van je eigen woning.

Je moet de schuld in maximaal 30 jaar aflossen. Dit betekent dat je elk jaar een bepaald bedrag moet aflossen.

Heb je de hypotheek of lening vóór 2013 afgesloten? Dan ben je niet verplicht om de schuld in 30 jaar af te lossen. Het recht op hypotheekrenteaftrek stopt wel na 30 jaar.

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek in mijn situatie?