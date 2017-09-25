Rente en aflossing hypotheek

Maandelijks los je een deel van je hypotheek af en betaal je rente. De rente van je hypotheek is fiscaal aftrekbaar als je de lening in maximaal 30 jaar volledig aflost. Dat is bij een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Als je op 31 december 2012 al een hypotheek had, mag je soms ook bij andere hypotheekvormen de rente aftrekken. Bijvoorbeeld bij een aflossingsvrije hypotheek.

(Woon)verzekeringen

Als je een huis koopt, krijg je te maken met verschillende verzekeringen. Zoals:

Opstalverzekering: je hypotheekverstrekker stelt een goede opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering) verplicht.

Inboedelverzekering: niet verplicht maar we raden hem wel aan.

Overlijdensrisicoverzekering: een verzekering die uitkeert bij overlijden. Zo'n verzekering is soms verplicht in combinatie met je hypotheek.

Woonlastenverzekering: een verzekering die de risico’s van arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid afdekt. Deze verzekering is niet verplicht, maar is soms wel aan te raden.

Gas, water, elektriciteit

Hoeveel gas, water en elektriciteit je gebruikt hangt van een aantal zaken af:

Grootte van je woning.

Isolatie van de woning.

Hoeveel personen wonen in de woning.

Hoe (on)zuinig ga je om met gas, water en elektriciteit.

De energiekosten hangen ook af van de energietarieven. Check regelmatig of het mogelijk is om over te stappen. Ook kun je kijken welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen en om je woning te verduurzamen.

Belastingen

Een eigen huis kopen en bezitten heeft gevolgen voor je inkomstenbelasting. Maar het is ook van invloed op de hoogte van de lokale (gemeentelijke) belastingen. Die bestaan uit onroerendezaakbelasting (OZB, soms ook wel onroerendgoedbelasting genoemd), rioolheffing, afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting.

In 2025 is een huishouden met een koopwoning gemiddeld €1772 kwijt aan lokale belastingen.

Lees meer over eigen huis en belastingen.

Onderhoud

De kosten voor onderhoud aan je eigen woning kunnen enorm verschillen. Het bouwjaar en de staat van de woning zijn belangrijke factoren. Die bepalen hoeveel je aan onderhoudskosten kwijt bent. Reken op een percentage van 1 à 2% van de waarde van de woning per jaar.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw heb je de eerste jaren weinig onderhoud. Je kunt dan het beste al beginnen te reserveren voor latere jaren.

Lidmaatschap Vereniging van Eigenaren

Koop je een appartement dan komt daar automatisch een lidmaatschap bij van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het appartementencomplex. Het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw worden via de VvE geregeld.

Koop geen appartement als de VvE niet goed werkt. Informeer ook naar het onderhoudsplan en het bedrag dat is gereserveerd voor onderhoud. Houd bij het berekenen van je woonlasten rekening met de maandelijkse bijdrage aan de VvE.

Erfpacht

Huizen staan op eigen grond of op grond met erfpacht. Koop je een huis met erfpacht? Dan betaal je per maand of per jaar een vast bedrag aan ‘huur’. Dit is voor het gebruik van de grond waarop jouw woning staat. Dit is de erfpachtcanon. De erfpachtcanon kan elk jaar omhoog gaan of 1 keer in de zoveel jaar.

Erfpacht afkopen

Bij de meeste gemeentes kun je de erfpacht eeuwigdurend afkopen. Neem deze kosten mee in je hypotheek. Vaak is dit een slimme keuze. Door gebruik te maken van de afkoopmogelijkheid, vergroot je de verkoopbaarheid van de woning. Banken willen weleens moeilijk doen met het verstrekken van een hypotheek als de erfpachtcanon tijdens de looptijd van de lening verhoogd kan worden. Bij afkoop heb je daar geen last van.

Is het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht daadwerkelijk voordelig? Dat hangt af van het bedrag dat de gemeente hiervoor rekent. Als de prijs de grondprijs is, adviseren we je dit altijd te doen. Verwerkt de gemeente de toekomstige prijsstijgingen in het afkoopbedrag, dan kan eeuwigdurend afkopen in theorie ook nadelig zijn.

De periodieke betaling van erfpacht is fiscaal aftrekbaar. Als je de erfpacht met een lening afkoopt, dan is de rente over deze lening ook fiscaal aftrekbaar.