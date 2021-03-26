Overdrachtsbelasting: hoeveel betaal je en wanneer?

Barbara van der Est Expert hypothekenBijgewerkt op:24 september 2025
Je betaalt in Nederland overdrachtsbelasting als je een bestaande woning koopt. Dus niet bij nieuwbouw. De notaris maakt de overdrachtsbelasting over naar de Belastingdienst. Je kunt de betaalde overdrachtsbelasting niet aftrekken in je aangifte.
Starters tot 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting als ze in 2025 een woning kopen van maximaal €525.000. Dit heet de startersvrijstelling. In 2026 stijgt de startersvrijstelling naar €555.000.
De overdrachtsbelasting in 2025 is 2% over de marktwaarde van de woning. Dit tarief geldt als je zelf in het huis gaat wonen. In 2026 blijft het 2%.
Kopen 2 starters samen een woning en is 1 starter ouder dan 35 jaar? Dan betaalt de oudste 2% over de helft van de woningwaarde. Voor de jongste starter geldt dat die tussen de 18 en de 35 jaar moet zijn.
Heb je een koopwoning en ga je verhuizen naar een andere koopwoning? Als je nog geen 35 jaar bent dan kun je gebruik maken van de vrijstelling. Tenminste, als je nog niet eerder van de vrijstelling hebt geprofiteerd.
Je betaalt geen overdrachtsbelasting als:
Koop je een nieuwbouwwoning, dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Wel betaal je 21% btw over de koopsom.
Wil je gebruik maken van de startersvrijstelling? Dan heb je de Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling nodig van de Belastingdienst. Vul het formulier in en stuur het naar de notaris. Of neem het mee op de datum van de overdracht van je huis.
Je kunt ervoor kiezen om de startersvrijstelling niet te gebruiken. Dat kan aantrekkelijk zijn als je verwacht dat je voor je 35e verhuist naar een duurdere koopwoning. Je voordeel is dan groter omdat de vrijstelling geldt over een hoger bedrag. Heb je eenmaal gekozen om gebruik te maken van de startersvrijstelling dan kun je die keuze niet meer terugdraaien.
Lukt het niet om de startersvrijstelling direct aan te vragen bij de notaris? Of ben je het vergeten? Dan moet je 2% overdrachtsbelasting betalen. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat je achteraf alsnog gebruik kunt maken van de startersvrijstelling als je aan de voorwaarden voldoet. Je moet dan binnen 6 weken na het betalen van de overdrachtsbelasting bezwaar indienen bij de Belastingdienst.
Je kunt ook bezwaar indienen als je het hoge tatief van 10,4% hebt betaald maar recht hebt op het lage tarief.
Koop je een woning die binnen 6 maanden al van eigenaar wisselde? Dan hoef jij als nieuwe koper geen overdrachtsbelasting te betalen. In deze situatie spreken de koper en verkoper vaak samen af dat het belastingvoordeel toch naar de oude eigenaar gaat.
Als de woning in waarde gestegen is, moet de nieuwe koper altijd overdrachtsbelasting betalen. Dit gaat over het verschil tussen de vorige en huidige koopsom van de woning.