Overzicht kosten bij aankoop woning

Als je een huis koopt, krijg je te maken met eenmalige kosten en maandelijks terugkerende kosten. We zetten de kosten op een rij en het bedrag dat je gemiddeld per kostenpost kwijt bent. Per onderdeel geven we een korte toelichting.

Bereken je aankoopkosten woning

Een aantal kosten uit het overzicht vormen samen de aankoopkosten. Aankoopkosten worden ook wel de kosten koper (k.k) genoemd. Aan deze eenmalige aankoopkosten ben je vaak het meest kwijt. Gemiddeld zo'n 4 tot 5% van de aankoopprijs bij een bestaande woning. Bij een nieuwbouwwoning zijn de kosten lager.

Ben je benieuwd hoe hoog de totale kosten zijn? Gebruik dan onze rekentool. Vul de waarde in van het huis dat je wilt kopen. Dan krijg je een overzicht van de bijkomende aankoopkosten van de woning. Je ziet ook hoeveel je maximaal kunt lenen.

De aankoopkosten (kosten koper) bestaan uit:

Aftrekbare kosten eigen woning

Een aantal eenmalige of jaarlijkse kosten kun je aftrekken van je inkomen. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. De aftrekbare kosten eigen woning geef je op bij de aangifte inkomstenbelasting. Om je te helpen bij het invullen van de hypotheekvragen in de belastingaangifte, hebben we de vragen voor je uitgewerkt.