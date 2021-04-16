Veel starters lenen een deel bij de bank en een deel bij hun ouders. Je kind betaalt bij de bank dan vaak een lagere rente. Combineer je de familielening met een jaarlijkse schenking dan mag je kind meer lenen voor een huis.

Leg de voorwaarden van de familiehypotheek goed vast. En spreek de juiste rente af. Anders mag je kind de rente niet aftrekken van het inkomen.