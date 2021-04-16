Ellen Kloor Expert hypothekenBijgewerkt op:4 november 2025
Veel starters lenen een deel bij de bank en een deel bij hun ouders. Je kind betaalt bij de bank dan vaak een lagere rente. Combineer je de familielening met een jaarlijkse schenking dan mag je kind meer lenen voor een huis.
Leg de voorwaarden van de familiehypotheek goed vast. En spreek de juiste rente af. Anders mag je kind de rente niet aftrekken van het inkomen.
Bepaal bijvoorbeeld wat er gebeurt als je kind de maandlasten van de lening niet meer betaalt. Of failliet gaat. In onze voorbeeldovereenkomst staat, dat je dan het geld kunt opeisen. Dat hoef je niet te doen. Maar het kan wel.