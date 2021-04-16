icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Stappenplan familiehypotheek met overeenkomst

Met een familiehypotheek help je je kind bij de aankoop of verbouwing van een woning. Hoe regel je zo'n lening bij familie? Welke voorwaarden spreek je af? Welke minimale rente mag je rekenen van de Belastingdienst? Volg het stappenplan en gebruik onze voorbeeldovereenkomst. 
Bijgewerkt op:4 november 2025

Veel starters lenen een deel bij de bank en een deel bij hun ouders. Je kind betaalt bij de bank dan vaak een lagere rente. Combineer je de familielening met een jaarlijkse schenking dan mag je kind meer lenen voor een huis. 

Leg de voorwaarden van de familiehypotheek goed vast. En spreek de juiste rente af. Anders mag je kind de rente niet aftrekken van het inkomen.

Denk na over de voorwaarden van de lening

Bepaal bijvoorbeeld wat er gebeurt als je kind de maandlasten van de lening niet meer betaalt. Of failliet gaat. In onze voorbeeldovereenkomst staat, dat je dan het geld kunt opeisen. Dat hoef je niet te doen. Maar het kan wel. 

