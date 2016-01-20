Inboedel- en opstalverzekering

De hypotheekverstrekker stelt een opstalverzekering verplicht. Deze verzekering wordt ook wel een woonhuisverzekering genoemd. Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar we raden hem wel aan.

Een inboedel- en woonhuisverzekering sluit je af om je te dekken tegen schade in of aan je woning door:

Het is handig om de beide verzekeringen bij dezelfde maatschappij af te sluiten. Zo ontstaat er bij schade geen discussie over welke verzekeraar moet betalen. Verzekeraars bieden ook steeds vaker een woonpakket of woonverzekering aan. Hierin zitten beide verzekeringen.

Vergelijk inboedel- en opstalverzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) ben je verzekerd voor schade aan personen en zaken. Ook als je de schade niet hebt veroorzaakt, maar je hier volgens de wet wel voor aansprakelijk bent. Denk aan een gesprongen waterleiding die waterschade bij de buren veroorzaakt.

Deze verzekering is niet verplicht maar wel erg aan te raden. De kosten bij een schade kunnen namelijk erg hoog oplopen. En de maandpremie valt mee. Ben je alleen dan kost deze verzekering je tussen de €3,50 en €5 per maand. De premie voor een gezin ligt een paar euro hoger.

Overlijdensrisicoverzekering

Bij een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een vastgesteld bedrag uit aan je nabestaanden. Zo voorkom je financiële problemen bij je partner of kinderen die jouw inkomen moeten missen en dezelfde woonlasten behouden.

Verplicht of niet?

Als je onder de 70 jaar bent, is een overlijdensrisicoverzekering bijna nooit verplicht. Ben je 70 jaar of ouder dan is de verzekering niet verplicht bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Sluit je een hypotheek zonder NHG, dan eisen een paar hypotheekaanbieders wel een overlijdensrisicoverzekering. Vaak als je meer leent dan 80% van de marktwaarde van de woning. Je mag zelf kiezen waar je de verzekering afsluit.

Ook als een overlijdensrisicoverzekering niet verplicht is, kan het een goed idee zijn om het af te sluiten. Vraag hiervoor advies aan een hypotheekadviseur.

Rechtsbijstandsverzekering

Met een rechtsbijstandsverzekering ben je verzekerd van juridische hulp. Je bent niet verplicht deze verzekering af te sluiten.

Bij veel verzekeraars kies je zelf welke 'juridische modules' je je wilt verzekeren. Bijvoorbeeld consumentengeschillen. Handig als je een conflict krijgt over een koop- of huurcontract. Of als er problemen zijn met je nieuwe woning.

Woonlastenverzekering

Een woonlastenverzekering is niet verplicht. Deze verzekering garandeert de betaling van (een deel van) je hypotheeklasten als je inkomen daalt door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Hypotheekadviseurs bieden de woonlastenverzekering vaak aan bij het afsluiten van een hypotheek. De verzekering wordt ook wel een betalingsbeschermer genoemd.

Arbeidsongeschiktheid

Bij het afsluiten bepaal je voor welk bedrag je je verzekert. Als je arbeidsongeschikt raakt, keert de verzekeraar dit verzekerde bedrag voor de woonlasten maandelijks aan je uit. Dit krijg je voor een vooraf vastgesteld aantal jaren.

Bedenk of het verzekeren van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid echt nodig is als je:

In loondienst werkt en minder dan circa €70.000 bruto per jaar verdient. Na 2 jaar ziekte heb je recht op een WIA-uitkering. Heb je een hoger inkomen, dan kan je inkomen flink omlaag gaan bij arbeidsongeschiktheid.

Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt. Of als je werkgever een aanvullende verzekering voor je heeft afgesloten.

Genoeg spaargeld hebt.

Werkloosheid

Je kunt ook een uitkering bij werkloosheid verzekeren. Deze laatste raden we niet aan. Zodra je WW-uitkering stopt na maximaal 2 jaar, stopt ook je uitkering vanuit de verzekeringsmaatschappij.