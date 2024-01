Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (kortweg AVP) dekt de aansprakelijkheid van jou en je mede-verzekerden voor schade aan personen (letselschade). En ook aan andermans spullen (materiële schade.

Wie zijn er verzekerd?

Bij de meeste aansprakelijkheidsverzekeraars kun je kiezen of je een verzekering afsluit voor:

Alleen jezelf (alleenstaande).

Jezelf en je partner (gezin zonder kinderen).

Jezelf en je kinderen.

Een gezin met kinderen.

De keuze bepaalt voor een belangrijk deel de premie én natuurlijk wie er op de polis verzekerd zijn.

Wanneer ben je aansprakelijk?

Doe je een beroep op je aansprakelijkheidsverzekering? Dan moet er sprake zijn van schade waarvoor jij aansprakelijk bent. Of een medeverzekerde. Het burgerlijk recht maakt daarbij onderscheid tussen schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid.

Schuldaansprakelijkheid

Bij schuldaansprakelijkheid moet er sprake zijn van enige verwijtbaarheid aan de kant van de veroorzaker van de schade. Eenvoudiger gezegd: de schade is jouw schuld. Bijvoorbeeld als een winkelruit breekt doordat jouw fiets ertegenaan valt.

Risicoaansprakelijkheid

Bij risicoaansprakelijkheid speelt ‘schuld’ geen rol. Als een bepaald risico zich voordoet, dan is de aansprakelijkheid een gegeven. Bijvoorbeeld aansprakelijkheid van ouders voor de acties van hun kinderen onder de 14 jaar.

Wat valt buiten de dekking van de AVP?

Er zijn schades die nooit onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering AVP vallen. Dit zijn:

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

De AVP (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren) is niet wettelijk verplicht. Maar volgens ons is een AVP wel een morele verplichting.

Een schadeclaim kan enorm oplopen. Zeker als er ook sprake is van letselschade waarvoor jij aansprakelijk bent. Met een AVP voorkom je dat je de rest van je leven met een flinke financiële schuld zit. Bovendien is ook het slachtoffer de dupe als jij geen AVP hebt. Of als je voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Voorkom vervelende verrassingen

De ene aansprakelijkheidsverzekering is de andere niet. Kijk daarom goed wat bij jou past. Verzeker je in elk geval voor een bedrag van minimaal €1,25 miljoen. Zeker als er sprake is van ernstig letsel, kan de (geclaimde) schade fors oplopen. Met een te laag verzekerd bedrag zitten de gedupeerde en jij in een benarde situatie.

Kies bij voorkeur een aansprakelijkheidsverzekering zonder eigen risico. Dat kost niet veel extra premie. En als je eens een beroep op de verzekering doet, kom je tenminste niet voor vervelende verrassingen te staan.

Geen aansprakelijkheid, toch gedekt op de AVP