Je recht bij aankoop van een dier

Een hond is juridisch gezien een ‘zaak’ of ‘product’. Dat betekent dat dezelfde rechten gelden als bij aankoop van een wasmachine. Koop je bij een fokker die dit doet voor zijn beroep of bedrijf? Dan heb je recht op een goed product. Dat betekent dat de hond moet voldoen aan wat je normaal van een hond mag verwachten. Hij moet gezond zijn, zodat hij een hondenleven lang meekan.

Zieke hond

Wordt de hond ziek of is er een ander probleem? Meld het dan zo snel mogelijk bij de verkoper. En geef hem een kans om het probleem op te lossen. Hulp nodig? Gebruik onze voorbeeldbrief garantie.

Wordt je pup binnen 6 maanden ziek? Dan gaat de wet ervan uit dat het probleem er al was bij aankoop. Het is dan aan een verkoper om te bewijzen dat het probleem door jou is ontstaan. Als hij dit niet kan bewijzen heb je mogelijk recht op herstel of vervanging. Is herstel of vervanging niet mogelijk? Dan kun je de koopovereenkomst ontbinden. Dat betekent dat de hond teruggaat naar de verkoper. En dat je recht hebt op teruggaaf van je geld.

Wordt de hond later dan 6 maanden ziek? Dan moet je zelf bewijzen dat het gebrek al bij aankoop aanwezig was. Vraag aan een dierenarts of hij dit kan vaststellen.

Welke kosten

Bij ‘herstel’ van een pup kun je denken aan een vergoeding van (een deel van) de operatiekosten. Dit zijn kosten waarmee de ‘tekortkoming’ wordt weggenomen. Het juridische gebrek wordt hiermee hersteld.

Naast operatiekosten heb je misschien ook gevolgschade, zoals dierenartskosten. Deze kosten kun je eisen als de ziekte of ‘het gebrek’ de fokker kan worden toegerekend. Dat is het geval als een fokker onzorgvuldig met dieren fokt. Bijvoorbeeld als hij weet dat er erfelijke aandoeningen zijn binnen het ras, maar dit niet test.

Tips bij aankoop puppy

Koop nooit zomaar een pup. Als je je goed voorbereidt, voorkom je problemen achteraf.

Zoek naar recensies over de aanbieder. Bijvoorbeeld via google, Trustpilot of klacht.nl.

Biedt een aanbieder veel verschillende rassen en kruisingen aan? Dan kan dat een rode vlag zijn.

Ga langs bij de fokker. En doe dit meer dan 1 keer. Zo kun je de leefomstandigheden van de pup en moederhond zien. Je voorkomt hiermee ook dat je in een opwelling een huisdier meeneemt.

Controleer of de pup is gechipt. Het is verboden om een ongechipte hond te kopen. Een hond moet binnen 7 weken na de geboorte zijn gechipt door een erkende chipper of dierenarts.

Check bij de aangewezen portalen of de (chip van de) hond is geregistreerd op naam van de verkoper. Dit moet binnen 8 weken na de geboorte zijn gedaan. De aangewezen portalen staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het is verboden om een hond te kopen die niet is geregistreerd.

Vraag de verkoper naar een EU-dierenpaspoort. Het is verboden om een hond te kopen die geen EU-dierenpaspoort heeft. Voor alle nieuw geregistreerde honden in Nederland is een EU-dierenpaspoort verplicht. Dit geldt ook voor honden die vanaf 1 november 2021 van eigenaar wisselen.

Controleer of het huisdier een inentingsbewijs heeft en is ontwormd.

Laat de pup zelf keuren door een dierenarts.

Waar hond kopen

Je kunt op verschillende manieren aan een hond komen. Bijvoorbeeld via een rasvereniging of via een nestje van een kennis. Koop je een pup via Marktplaats of andere website? Wees dan extra voorzichtig. Niet iedere verkoper is even betrouwbaar.

De Dierenbescherming wil samen met anderen een website met betrouwbaar aanbod. Daarom kun je binnenkort ook op Fairdog.nl een hond kopen. Dat wordt een online platform waar vraag en aanbod samenkomen. Ze verwachten dat het platform in 2022 live staat.

Meld illegale hondenhandel

In de Consumentengids van november schreven we over de illegale puppyhandel. Veel honden worden onder slechte omstandigheden gefokt en vervoerd. Als koper loop je hierdoor een risico een hond te kopen met lichamelijke of sociale aandoeningen. Niet leuk voor hond en koper. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt risicogericht toezicht op de hondenhandel. Meld misstanden bij de NVWA.

Nieuwe regels honden

Vanaf 1 november 2021 gelden er nieuwe regels voor dierenhandel. Hierdoor moet het duidelijker worden waar een hond vandaan komt. En van wie hij een chip en paspoort kreeg.