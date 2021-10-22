Marco van 't Woudt Expert consumentenrechtBijgewerkt op:29 juni 2026
Een hond is juridisch gezien een ‘zaak’ of ‘product’. Dat betekent dat dezelfde rechten gelden als bij aankoop van een wasmachine. Koop je bij een fokker die dit doet voor zijn beroep of bedrijf? Dan heb je recht op een goed product. Dat noemen we ook wel de wettelijke garantie. Deze garantie betekent voor een hond dat hij moet voldoen aan wat je normaal van een hond mag verwachten. Hij moet gezond zijn, zodat hij een hondenleven lang meekan.
Wordt de hond ziek of is er een ander probleem? Meld het dan zo snel mogelijk bij de verkoper. En geef hem een kans om het probleem op te lossen. Hulp nodig? Gebruik onze voorbeeldbrief garantie.
Wordt je pup binnen 12 maanden ziek? Dan gaat de wet ervan uit dat het probleem er al was bij aankoop. Het is dan aan een verkoper om te bewijzen dat het probleem door jou is ontstaan. Als hij dit niet kan bewijzen heb je mogelijk recht op herstel of vervanging. Is herstel of vervanging niet mogelijk? Dan kun je de koopovereenkomst ontbinden. Dat betekent dat de hond teruggaat naar de verkoper. En dat je recht hebt op teruggaaf van je geld.
Wordt de hond later dan 12 maanden ziek? Dan moet je zelf bewijzen dat het gebrek al bij aankoop aanwezig was. Vraag aan een dierenarts of hij dit kan vaststellen.
Bij ‘herstel’ van een 'kapotte' pup kun je denken aan een vergoeding van (een deel van) de operatiekosten. Dit zijn kosten waarmee de ‘tekortkoming’ wordt weggenomen. Het juridische gebrek wordt hiermee hersteld.
Naast operatiekosten heb je misschien ook gevolgschade, zoals dierenartskosten. Deze kosten kun je eisen als de ziekte of ‘het gebrek’ de fokker kan worden toegerekend. Dat is het geval als een fokker onzorgvuldig met dieren fokt. Bijvoorbeeld als hij weet dat er erfelijke aandoeningen zijn binnen het ras, maar dit niet test.
Koop nooit zomaar een pup. Als je je goed voorbereidt, voorkom je problemen achteraf.
Je kunt op verschillende manieren aan een hond komen. Bijvoorbeeld via een rasvereniging of via een nestje van een kennis. Koop je een pup via Marktplaats of andere website? Wees dan extra voorzichtig. Niet iedere verkoper is even betrouwbaar.
Veel honden worden onder slechte omstandigheden gefokt en vervoerd. Als koper loop je hierdoor een risico een hond te kopen met lichamelijke of sociale aandoeningen. Niet leuk voor hond en koper. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt risicogericht toezicht op de hondenhandel. Meld misstanden bij de NVWA.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.