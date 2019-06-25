Wat zijn je rechten?

Als je je kleren wil laten reinigen, geef je een stomerij de opdracht om dit voor je te doen. Je betaalt de stomerij. Een stomerij moet jouw kleding dan zo goed mogelijk reinigen. En zorgvuldig bewaren tot jij het komt ophalen.

Schadevergoeding stomerij

Raakt de kleding zoek? Dan kan de stomerij de overeenkomst niet meer nakomen. Er is dan sprake van een zogenaamde toerekenbare tekortkoming. Dat betekent dat de stomerij de schade moet vergoeden. Voor de hoogte van de vergoeding kijk je naar de dagwaarde. Dat is de aanschafprijs min de afschrijving voor de gebruiksduur van het kledingstuk.

Stuur een brief

Wordt je broek niet binnen een redelijke termijn gevonden? Stuur de stomerij dan een aangetekende brief. Leden helpen wij op weg met onze voorbeeldbrieven.

Schrijf in de brief dat je de stomerij aansprakelijk stelt voor de geleden schade. Geef de stomerij 14 dagen de tijd om te reageren. Stuur een kopie mee van de aankoopbon van de broek.