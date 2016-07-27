Aangetekende brief via PostNL is niet aangekomen

Bijgewerkt op:1 juli 2026
PostNL probeert 'om poststukken binnen een redelijke termijn ongeschonden op het op het poststuk vermelde adres te bezorgen'. PostNL geeft daarvoor geen garantie. Wel moeten ze alles doen wat zij kunnen om je post binnen een redelijke tijd te bezorgen. Dat staat in de Algemene Voorwaarden voor de Universele Postdienst 2024.
Binnenlandse post wordt als vermist beschouwd als:
De maximale schadevergoeding bij vermissing van een aangetekende brief is €50.
Regels voor de bezorgtijd van post veranderen. Dit geldt ook voor aangetekende post.
De post komt gewoon nog 5 dagen per week: dinsdag tot en met zaterdag. Voor medische post en rouwpost verandert er niets. Die worden nog steeds binnen 24 uur en 6 dagen per week bezorgd. Een rouwkaart of een brief de volgende dag laten bezorgen wordt wel een stuk duurder. Vanaf 12 juli betaal je €3,25 voor rouwpost. Voor overige brieven komt daar nog eens €0,70 bovenop. Actuele prijzen vind je op de website van Postnl.
Als je een aangetekende brief stuurt, krijg je een track & trace code. Op de website van PostNL kun je daarmee je zending in de gaten houden.
Komt je aangetekende brief niet aan? Klaag dan bij PostNL. Leden van de Consumentenbond helpen we op weg met onze voorbeeldbrief.
Kom je er met elkaar niet uit? Dan kun je met je klacht naar de Geschillencommissie Post. Dat is een onafhankelijke organisatie die een beslissing kan nemen, net als een rechter.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.