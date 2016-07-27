Aangetekende brief via PostNL is niet aangekomen

Wat zijn je rechten?

PostNL probeert 'om poststukken binnen een redelijke termijn ongeschonden op het op het poststuk vermelde adres te bezorgen'. PostNL geeft daarvoor geen garantie. Wel moeten ze alles doen wat zij kunnen om je post binnen een redelijke tijd te bezorgen. Dat staat in de Algemene Voorwaarden voor de Universele Postdienst 2024.

Binnenlandse post wordt als vermist beschouwd als:

De post niet is bezorgd.

En de post niet binnen 30 dagen na de verzending kan worden opgeleverd.

De maximale schadevergoeding bij vermissing van een aangetekende brief is €50.

Nieuwe regels

Regels voor de bezorgtijd van post veranderen. Dit geldt ook voor aangetekende post.

Per 1 juli 2026 : brieven moeten binnen 2 dagen bezorgd worden. Doe je dinsdag een brief op de bus? Dan ligt die woensdag of donderdag op de mat.

: brieven moeten binnen 2 dagen bezorgd worden. Doe je dinsdag een brief op de bus? Dan ligt die woensdag of donderdag op de mat. Per 1 juli 2027: brieven moeten binnen 3 dagen bezorgd worden. Dus een brief van dinsdag kan op woensdag, donderdag of vrijdag worden bezorgd.

De post komt gewoon nog 5 dagen per week: dinsdag tot en met zaterdag. Voor medische post en rouwpost verandert er niets. Die worden nog steeds binnen 24 uur en 6 dagen per week bezorgd. Een rouwkaart of een brief de volgende dag laten bezorgen wordt wel een stuk duurder. Vanaf 12 juli betaal je €3,25 voor rouwpost. Voor overige brieven komt daar nog eens €0,70 bovenop. Actuele prijzen vind je op de website van Postnl.

Meld je klacht

Als je een aangetekende brief stuurt, krijg je een track & trace code. Op de website van PostNL kun je daarmee je zending in de gaten houden.

Komt je aangetekende brief niet aan? Klaag dan bij PostNL. Leden van de Consumentenbond helpen we op weg met onze voorbeeldbrief.

Kom je er met elkaar niet uit? Dan kun je met je klacht naar de Geschillencommissie Post. Dat is een onafhankelijke organisatie die een beslissing kan nemen, net als een rechter.