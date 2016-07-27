Hoe lang is je cadeaubon geldig?

Bijgewerkt op:29 juni 2026
Een verlopen bon kun je helaas niet meer gebruiken. Je kunt proberen de verkoper om een oplossing te vragen. Soms kun je een bon tegen betaling verlengen. Of inruilen voor een cadeaubon met een lagere waarde of een kortingsbon. Maar de verkoper is niet verplicht om mee te werken.
Een cadeaubon is een bon met een geldwaarde die ervoor bedoeld is om cadeau te geven. De bon geeft een tegoed bij een bedrijf om iets te kopen of iets te doen. Een belevenisbon, waarmee je bijvoorbeeld een hotelovernachting kunt boeken, is dus ook een cadeaubon.
De volgende zaken zeggen niets over of het een cadeaubon is:
Is een bon niet bedoeld om cadeau te geven? Dan is het geen cadeaubon. Denk bijvoorbeeld aan:
Ons advies is om een cadeaubon zo snel mogelijk uit te geven. En om zelf goed in de gaten houden hoelang de bon nog geldig is. Wacht je lang met inwisselen? Dan loop je meer risico op inleverproblemen bij faillissement. Dit geldt zeker bij bonnen die je maar bij 1 winkel(keten) kunt inleveren.
Tip: bekijk of je cadeaubon nog andere beperkende voorwaarden heeft.
De waarde van een cadeaubon kun je besteden in een winkel of webshop. Maar wat als je die waarde niet kunt gebruiken? Bijvoorbeeld omdat je door hoogtevrees niet wil abseilen. Of omdat je door een allergie niet bij het specifieke restaurant kunt eten? Heb je dan recht op je geld terug?
Helaas niet. Koop is koop. Je moet de bon gebruiken om de waarde terug te krijgen. Inruilen tegen geld kan vaak niet. Tenzij je hierover iets met het bedrijf kunt afspreken. Het bedrijf is niet verplicht om daaraan mee te werken.
Kocht je de cadeaubon zelf online? Dan heb je vaak 14 dagen bedenktijd. Binnen die periode kun je de aankoop annuleren en je geld terugvragen.
Kreeg je de bon cadeau en ga je die niet gebruiken? Overleg met de gever. Vraag of de bon minder dan 14 dagen geleden online is gekocht. Dan kan de gever mogelijk nog annuleren en het geld terugkrijgen. Zo voorkom je dat de bon in een la eindigt en ongebruikt verloopt.
Zegt een bedrijf dat je cadeaubon is verlopen en klopt dat niet? Ga in gesprek met het bedrijf en kijk of je er samen uitkomt. Lukt dat niet? Als lid van de Consumentenbond kun je gebruikmaken van onze voorbeeldbrieven.
Er gelden extra regels als een bedrijf is aangesloten bij Stichting Keurmerk Cadeaukaarten. Een cadeaubon moet volgens dit keurmerk aan de volgende punten voldoen:
Veel cadeaubonnen met een Keurmerk Cadeaukaarten zijn langer geldig, bijvoorbeeld 3 of 4 jaar. Op de website van Stichting Keurmerk Cadeaukaarten kun je zien welke bedrijven zijn aangesloten. En welke aanvullende regels er gelden.
In maart 2024 vroegen we 3500 mensen naar hun ervaringen:
We vroegen wat deze mensen liever geven en krijgen:
We bedachten daarom een cadeau dat zowel de gever als ontvanger helpt: de handige cadeaubon. Dit is een bon die je kunt uitgeven waar en wanneer je maar wilt.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.