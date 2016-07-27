Hoe lang is je cadeaubon geldig?

Hoelang is een cadeaubon geldig?

Staat er geen uitgifte- en vervaldatum op de bon of de verpakking? En staat er niet op waar je de geldigheidsdatum kunt vinden, bijvoorbeeld op een website? Dan is de bon onbeperkt geldig.

Staat er wel een uitgiftedatum op, maar geen vervaldatum? Dan heb je 5 jaar de tijd om hem in te wisselen. Het is niet zo dat de bon daarna dan niet meer geldig is, maar het kan misschien discussie opleveren.

Cadeaubonnen kunnen korter dan 5 jaar geldig zijn. Dit moet dan op de bon staan, op de verpakking of in de algemene voorwaarden. Korter dan 2 jaar geldig mag niet.

Is je cadeaubon verlopen?

Een verlopen bon kun je helaas niet meer gebruiken. Je kunt proberen de verkoper om een oplossing te vragen. Soms kun je een bon tegen betaling verlengen. Of inruilen voor een cadeaubon met een lagere waarde of een kortingsbon. Maar de verkoper is niet verplicht om mee te werken.

Wat is een cadeaubon?

Een cadeaubon is een bon met een geldwaarde die ervoor bedoeld is om cadeau te geven. De bon geeft een tegoed bij een bedrijf om iets te kopen of iets te doen. Een belevenisbon, waarmee je bijvoorbeeld een hotelovernachting kunt boeken, is dus ook een cadeaubon.

De volgende zaken zeggen niets over of het een cadeaubon is:

Hoe de bon heet (bijvoorbeeld giftcard of cadeaukaart).

Welke vorm de bon heeft (bijvoorbeeld papier, een pasje of digitaal).

Of je de bon echt cadeau doet of zelf uitgeeft.

Is een bon niet bedoeld om cadeau te geven? Dan is het geen cadeaubon. Denk bijvoorbeeld aan:

Een tegoedbon die een winkel geeft in ruil voor een teruggebracht artikel.

Een kortingsbon die een bedrijf geeft omdat het je als klant wil.

Geef een cadeaubon snel uit

Ons advies is om een cadeaubon zo snel mogelijk uit te geven. En om zelf goed in de gaten houden hoelang de bon nog geldig is. Wacht je lang met inwisselen? Dan loop je meer risico op inleverproblemen bij faillissement. Dit geldt zeker bij bonnen die je maar bij 1 winkel(keten) kunt inleveren.

Tip: bekijk of je cadeaubon nog andere beperkende voorwaarden heeft.

Ongebruikte cadeaubon: recht op geld terug?

De waarde van een cadeaubon kun je besteden in een winkel of webshop. Maar wat als je die waarde niet kunt gebruiken? Bijvoorbeeld omdat je door hoogtevrees niet wil abseilen. Of omdat je door een allergie niet bij het specifieke restaurant kunt eten? Heb je dan recht op je geld terug?

Helaas niet. Koop is koop. Je moet de bon gebruiken om de waarde terug te krijgen. Inruilen tegen geld kan vaak niet. Tenzij je hierover iets met het bedrijf kunt afspreken. Het bedrijf is niet verplicht om daaraan mee te werken.

Bedenktijd

Kocht je de cadeaubon zelf online? Dan heb je vaak 14 dagen bedenktijd. Binnen die periode kun je de aankoop annuleren en je geld terugvragen.

Kreeg je de bon cadeau en ga je die niet gebruiken? Overleg met de gever. Vraag of de bon minder dan 14 dagen geleden online is gekocht. Dan kan de gever mogelijk nog annuleren en het geld terugkrijgen. Zo voorkom je dat de bon in een la eindigt en ongebruikt verloopt.

Hulp nodig?

Zegt een bedrijf dat je cadeaubon is verlopen en klopt dat niet? Ga in gesprek met het bedrijf en kijk of je er samen uitkomt. Lukt dat niet? Als lid van de Consumentenbond kun je gebruikmaken van onze voorbeeldbrieven.

Extra regels Stichting Keurmerk Cadeaukaarten

Er gelden extra regels als een bedrijf is aangesloten bij Stichting Keurmerk Cadeaukaarten. Een cadeaubon moet volgens dit keurmerk aan de volgende punten voldoen:

Er moeten voldoende inleverpunten zijn.

De bon moet zijn waarde houden, ook bij faillissement.

De bon moet geaccepteerd worden zonder onnodige drempels of extra voorwaarden.

Veel cadeaubonnen met een Keurmerk Cadeaukaarten zijn langer geldig, bijvoorbeeld 3 of 4 jaar. Op de website van Stichting Keurmerk Cadeaukaarten kun je zien welke bedrijven zijn aangesloten. En welke aanvullende regels er gelden.

Onderzoek ervaringen cadeaubon

In maart 2024 vroegen we 3500 mensen naar hun ervaringen:

Bijna 4 op de 10 liet in de afgelopen 5 jaar een cadeaubon verlopen. De bonnen belanden in een la en worden dan vaak vergeten.

Meer dan 1 op de 10 heeft bewust een cadeaubon niet ingeleverd. Bijvoorbeeld omdat de webwinkel niets bood waar ze interesse in hadden.

Ongeveer 2 op de 10 had in de afgelopen 12 maanden een probleem met het inleveren. Bijvoorbeeld omdat de code van een cadeaubon niet geldig zou zijn.

We vroegen wat deze mensen liever geven en krijgen:

Ze geven liever een cadeaubon dan geld.

Ze ontvangen liever geld dan een cadeaubon.

De handige cadeaubon

We bedachten daarom een cadeau dat zowel de gever als ontvanger helpt: de handige cadeaubon. Dit is een bon die je kunt uitgeven waar en wanneer je maar wilt.

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