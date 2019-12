Hoe lang is je cadeaubon geldig? De geldigheidstermijn is per bon verschillend. Cadeaubonnen zijn lang niet altijd onbeperkt geldig. Dit zijn je rechten.

Wat zijn je rechten?

Staat er geen uitgift- of vervaldatum op de bon of kaart? Of staat er nergens op vermeld waar je de geldigheidsdatum kunt vinden (bijvoorbeeld op een site)? Dan is de bon onbeperkt geldig.



Cadeaubonnen kunnen korter dan 5 jaar geldig zijn, maar dan moet dit op de bon staan.



Korter dan 1 jaar geldig mag niet. Tenzij de verkoper kan aantonen dat dit redelijk is, bijvoorbeeld als het gaat om consumptiebonnen bij een concert of festival.



Bovenstaande regels zijn de wettelijke regels. De Consumentenbond en de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten hebben algemene voorwaarden vastgelegd. Afgesproken is dat bonnen waarmee consumenten iets in een winkel kunnen kopen minimaal 3 jaar geldig zijn. Bonnen voor een 'belevenis' (iets in natura) moeten minimaal 2 jaar geldig zijn, met een mogelijkheid tot 1 jaar verlenging tegen een kleine vergoeding. Deze voorwaarden gelden alleen voor cadeaubonuitgevers die zich aansluiten bij de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten, en alleen voor bonnen die ze vanaf dan verkopen. Op de website van de Stichting kun je nagaan welke cadeaubonuitgevers zijn aangesloten bij het keurmerk.

Geldigheid

Het is vervelend als je niet weet hoelang de kaart nog geldig is. Er staat dan geen uitgiftedatum op de cadeaukaart of waar je die kunt vinden. Tot welke datum je de kaart nog kunt gebruiken, kun je meestal checken via de site van de cadeaukaart of bij de kassa in de winkel.

Ons advies is om een cadeaubon zo snel mogelijk uit te geven of zelf goed in de gaten houden hoe lang de bon nog geldig is. Wacht je lang met inwisselen, dan loop je meer risico op inleverproblemen bij faillissement. Dit geldt zeker bij bonnen die je maar bij 1 winkel(keten) kunt inleveren.

Tip: bekijk of je cadeaubon nog andere beperkende voorwaarden heeft.

Cadeaubon verlopen?

Heb je een verlopen cadeaubon gevonden? Bel dan de uitgever en leg de situatie uit. Soms kun je een bon tegen betaling verlengen of krijg je uit coulance een deel van de waarde in de vorm van een nieuwe kaart.

Je kunt een verlopen bon ook doneren aan een goed doel. Kijk op doneerkadobon.nl voor meer informatie.

