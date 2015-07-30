Reclamepost via de brievenbus

Wat kun je zelf doen?

Registreren bij postfilter.nl

Registeer je gratis bij het Postfilter om ongevraagd geadresseerd reclamedrukwerk te blokkeren. Na 6 weken is de blokkade actief. De blokkade is 6 jaar geldig. Je ontvangt voordat de registratie verloopt een e-mail zodat je de registratie (gratis) kunt verlengen.

Sticker op de brievenbus

Om huis-aan-huis bezorgde reclamepost te blokkeren, zijn er de bekende stickers voor op de brievenbus:

NEE/NEE: geen ongeadresseerde post.

NEE/JA: alleen huis-aan-huisbladen.

De stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de gemeente. Of bestel ze bij Milieudefensie. Je betaalt dan wel een vergoeding voor de verzendkosten.

Sticker met JA/JA

Een aantal gemeenten hebben het stickersysteem omgedraaid. Je krijgt dan alleen ongeadresseerde reclame als je een JA/JA-sticker op je brievenbus hebt geplakt. Bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg.

Recht van verzet

De registratie bij Postfilter geldt niet voor bedrijven waarvan je klant bent (geweest). Zij mogen alsnog post toesturen. Wil je dat niet? Meld het dan schriftelijk bij het bedrijf. Zo maak je gebruik van je 'recht van verzet'. Je hoeft niet aan te geven waarom je geen post meer wilt ontvangen. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat je geen reclame meer ontvangt.

Meld je klacht bij de afzender

Komt er geadresseerde reclame van een bedrijf, terwijl je bent geregistreerd bij het Postfilter? Dien dan bij dit bedrijf een klacht in. Lost die je klacht niet op, dan kun je terecht bij de Reclame Code Commissie.

Meld je klacht bij de adverteerder of verspreider

Ontvang je toch ongeadresseerd reclamedrukwerk, ondanks de sticker op je brievenbus? Dien dan een klacht in bij de adverteerder of de verspreider. Deze moet de klacht onderzoeken en binnen 4 weken beantwoorden.

Lost de adverteerder of verspreider je klacht niet op, dan kun je terecht bij de Reclame Code Commissie.