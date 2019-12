Reclamepost via de brievenbus

Bedrijven sturen reclamepost naar gekochte adressen. Dat heet 'direct mail' (geadresseerde reclamepost) en is toegestaan. Ongeadresseerde post, zoals folders en lokale kranten, wordt huis-aan-huis bezorgd. Hier lees je wat je kunt doen als je geen reclame meer wil ontvangen.

Wat kun je zelf doen?

1. Registreren bij postfilter.nl

Je kunt je gratis laten registreren in het Nationaal Post Register van Stichting Postfilter. Hiermee kun je je laten blokkeren voor ongevraagd geadresseerd reclamedrukwerk. Na 4 tot 6 weken is de blokkade actief en die is 5 jaar geldig. Je ontvangt voordat de registratie verloopt een e-mail zodat je de registratie (gratis) kunt verlengen.

2. Sticker op de brievenbus

Om huis-aan-huis bezorgde reclamepost te weren zijn er de bekende stickers voor op de brievenbus:

NEE/NEE: geen ongeadresseerde post.

NEE/JA: alleen huis-aan-huisbladen.

Ze zijn gratis verkrijgbaar bij de gemeente of tegen een vergoeding van de verzendkosten bij Milieudefensie.

Je kunt ook bij stadsloketten binnen de gemeente Amsterdam een Ja/Ja sticker ophalen. Alleen met deze sticker op je brievenbus ontvang je zowel huis-aan-huis-bladen als ongeadresseerde reclame. Zonder deze sticker ontvang je geen ongeadresseerde reclame maar alleen huis-aan-huis-bladen.

3. Meld het bij de afzender

De registratie bij Postfilter geldt niet voor bedrijven waarvan je klant bent (geweest). Zij mogen alsnog post toesturen. Als je dat niet niet wilt, meld het dan schriftelijk aan het bedrijf in kwestie. Daarmee maak je gebruik van je 'recht van verzet'. Je hoeft niet aan te geven waarom je geen post meer wilt ontvangen. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat je geen reclame meer ontvangt. Gebruik daarvoor de voorbeeldbrief onderaan deze pagina.

4. Dien een klacht in bij de afzender

Komt er geadresseerde reclame van een bedrijf dat zich niets aantrekt van jouw registratie bij het Nationaal Post Register? Dien dan bij dit bedrijf een klacht in. Lost die je klacht niet op, dan kun je terecht bij de Reclame Code Commissie.

5. Dien een klacht in bij de adverteerder of verspreider

Ontvang je toch ongeadresseerd reclamedrukwerk, ondanks de sticker op je brievenbus? Dien dan een klacht in bij de adverteerder of de verspreider. Deze moet de klacht onderzoeken en binnen 4 weken beantwoorden. Lost de adverteerder of verspreider je klacht niet op, dan kun je terecht bij de Reclame Code Commissie.

