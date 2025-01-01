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Ken je rechten

Wat zijn je rechten als je een product koopt? Hoe dien je een klacht in over een zorgverlener En wat doe je als ongewild een energiecontract hebt afgesloten? Lees alles over jouw rechten.

Je rechten als consument

Recht Reeks

In onze rubriek Recht Reeks lees je meer over het recht. Zoals nieuwe regels, interessante uitspraken van rechters of gesprekken met experts. Bekijk hier onze artikelen, zoals ons interview met mr. Frank Visser. 

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Meester Frank Visser_040

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