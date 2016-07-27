Medisch dossier inzien

Wat zijn je rechten?

In je medisch dossier vind je belangrijke informatie over jouw gezondheid en behandeling. Daarom heb je verschillende rechten. Zo mag je je dossier inzien, een kopie opvragen en in sommige gevallen gegevens laten aanpassen of verwijderen. Lees hoe dat werkt.

Recht op inzage

Het recht op inzage in je medisch dossier is vastgelegd in onder meer artikel 456 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Daarin staat: 'De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd inzage in en afschrift van de gegevens uit het dossier.' De zorgverlener moet je helpen als je vragen hebt over de inhoud van je dossier.

Wil je jouw dossier (gratis) inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak. Je kunt telefonisch of schriftelijk een kopie van je medisch dossier opvragen.

Inzien, beheren en delen

Je kunt je medische gegevens vaak digitaal bekijken via een patiëntenportaal of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In een PGO kun je gegevens van verschillende zorgverleners verzamelen, bekijken en delen. Zoals labuitslagen, foto's en informatie over je medicijngebruik. Steeds meer zorgverleners maken het mogelijk een PGO te gebruiken.

Wijzigen en vernietigen

Je hebt ook het recht om (delen van) je medisch dossier te laten wijzigen als de informatie niet klopt. Of je dossier te laten vernietigen voordat de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Sinds 2020 geldt een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.

Eigen dossier per zorgaanbieder

Iedere zorgaanbieder (huisarts, apotheek, ziekenhuis) houdt een eigen dossier bij. Wil je weten wat een bepaalde zorgaanbieder in zijn dossier heeft staan? Vraag deze dan op bij die specifieke zorgaanbieder. Kijk op de website van je zorgaanbieder hoe je dit het beste kunt doen.

Weigering door arts

Alleen als een derde persoon schade kan ondervinden, mag een arts je inzage weigeren. In alle andere gevallen heb je altijd recht op inzage en een afschrift van je medisch dossier.

Wil je jouw dossier laten wijzigen of vernietigen? Een arts mag dit alleen weigeren als de informatie nodig is voor verdere behandeling of belangrijk is voor anderen. Denk aan een patiënt met een erfelijke ziekte.

Dwangmiddel

Als de arts onterecht niet meewerkt, wijs hem of haar dan op je rechten zoals die zijn vastgelegd in de Wgbo. Blijft de arts hardnekkig weigeren? Vraag dan eventueel een andere arts om te bemiddelen. Je kunt ook een klacht indienen tegen je zorgverlener. Als uiterste middel kun je naar de rechter stappen om inzage af te dwingen.

Medisch dossier onder AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft je verschillende privacyrechten en verplicht organisaties om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit betekent de AVG voor de rechten rondom het medisch dossier:

Recht op inzage

Je hebt recht op inzage in je medisch dossier, met uitzondering van persoonlijke werkaantekeningen van de zorgaanbieder. Alleen als de privacy van iemand anders dan de patiënt zelf door inzage wordt geschaad, mag de arts inzage weigeren. De arts moet dan wel aantonen dat de privacy van de ander in dit geval zwaarder weegt dan het belang van de patiënt.

Geen kosten

De zorgaanbieder mag voor een kopie van het medisch dossier in principe geen kosten rekenen. Alleen wanneer het verzoek van de patiënt 'ongegrond of buitensporig' is mag de zorgaanbieder een redelijke vergoeding vragen. Bijvoorbeeld bij meerdere verzoeken of extra kopieën. De zorgaanbieder mag het verzoek ook weigeren. Persoonlijke werkaantekeningen van zorgaanbieders vallen buiten het inzagerecht van de patiënt.

Dataportabiliteit

Je hebt het recht om bepaalde persoonsgegevens mee te nemen naar een andere zorgverlener. Dit heet dataportabiliteit. Dat geldt bijvoorbeeld voor gegevens die je zelf hebt verstrekt of die zijn verzameld met een apparaat, zoals een bloeddrukmeter. Diagnoses en behandelplannen van een arts vallen hier niet onder.

Medisch dossier laten vernietigen

Je kunt je zorgverlener vragen om (een deel van) je medisch dossier te vernietigen. Dat hoeft niet altijd. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) moeten zorgverleners een medisch dossier namelijk meestal 20 jaar bewaren.

Je hebt ook het recht om vergeten te worden. Dit is een recht uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor medische dossiers geldt dit recht meestal niet, omdat de Wgbo zorgverleners verplicht medische dossiers te bewaren. Je kunt je zorgverlener wel vragen om je gegevens eerder te vernietigen. De zorgverlener moet dat doen, tenzij er een wettelijke reden is om de gegevens toch te bewaren.

Wat zit er in een medisch dossier?

Volgens artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) hoort het volgende thuis in een medisch dossier:

Informatie over je behandelingen.

Belangrijke gegevens voor de continuïteit van je zorg.

Je persoonsgegevens.

Schriftelijke wilsverklaringen.

Nabestaanden

Een medisch dossier is van niemand, maar de arts is wel de beheerder. Nabestaanden hebben niet automatisch recht op inzage. Alleen in de situaties die de wet noemt of als de overledene daarvoor toestemming heeft gegeven. Dan kan inzage mogelijk zijn.

Medicijnen

Naast receptmedicijnen moet ook het gebruik van zelfzorgmiddelen in het medisch dossier worden opgenomen. Dit zijn medicijnen die zonder recept te krijgen zijn. Artsen en apotheken horen hier regelmatig naar te vragen. Maar het is verstandig het medicijngebruik ook zelf door te geven. Dit is belangrijk, want een medicijn kan bijvoorbeeld minder goed werken als je daarnaast nog andere middelen slikt.

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