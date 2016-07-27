Klacht over een apotheek

Wat zijn mijn rechten?

Als patiënt heb je verschillende rechten bij je apotheek, waaronder:

Duidelijke informatie om een goede keuze te kunnen maken.

Inzage in je medisch dossier.

Het indienen van een klacht.

Toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens en die toestemming weer intrekken.

Het laten verwijderen van persoonsgegevens als dat volgens de wet mogelijk is.

Bekijk in dit overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft je verschillende privacyrechten. En het verplicht organisaties om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Klacht bespreken met apotheek

Bespreek je klacht eerst met je apotheker. Kom je er samen niet uit? Dan kun je je klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de apotheek. Levert dat geen oplossing op? Dien dan een klacht in bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Deze onafhankelijke commissie valt onder de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Meer informatie over klachten over je apotheek vind je op Apotheek.nl. Gaat je klacht over de vergoeding of kosten van medicijnen? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Klachten door medicijnen

Heb je klachten door of bijwerkingen van medicijnen? Overleg dan eerst met je apotheker of huisarts. Zij kunnen beoordelen of het medicijn moet worden aangepast of vervangen. Bijwerkingen kun je melden bij Bijwerkingen Centrum Lareb. Zo help je mee de werking en bijwerkingen van medicijnen beter in beeld te brengen.

Tips bij klachten over een apotheek

Twijfel je welke stap je het beste kunt zetten? Of wil je meer informatie over jouw rechten? Dan kunnen de volgende organisaties je verder helpen:

Heb je vragen of klachten over de gezondheidszorg? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg of bel de Informatielijn van de Patiëntenfederatie.

Vind de juiste ingang voor je zorgklachten via de wegwijzer voor zorgklachten.

Check op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) welke oplossingen er zijn voor jouw klacht.

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Diensten van de Consumentenbond

Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.