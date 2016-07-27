Klacht over je zorgverzekeraar

Klacht indienen bij de zorgverzekeraar

Wanneer je een klacht hebt over je zorgverzekeraar, dan moet je die indienen bij die verzekeraar. Leg duidelijk uit waarover je klaagt en bewaar alle correspondentie, zoals e-mails en brieven. Vraag ook om een schriftelijke reactie.

Kom je er niet uit met je zorgverzekeraar? Dan kun je terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ behandelt klachten tussen consumenten en zorgverzekeraars. Meestal probeert eerst de Ombudsman Zorgverzekeringen te bemiddelen.

Geschil met zorgverzekeraar

Lukt het de Ombudsman niet om te bemiddelen? Dan behandelt de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ je klacht. Dit kost €37. Meestal krijg je dit bedrag terug als je in het gelijk wordt gesteld. De geschillencommissie bekijkt de zaak juridisch en doet er daarna een bindende uitspraak over. Beide partijen moeten zich daaraan houden.

Rechter inschakelen

Je kunt ook naar de rechter stappen. Houd er wel rekening mee dat deze procedure meestal meer tijd en geld kost dan een procedure bij de SKGZ. Heeft de rechter jouw klacht al behandeld? Dan neemt de SKGZ de klacht niet meer in behandeling.

Omdat de uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen bindend is, kun je er niet tegen in beroep. Wel kun je naar de rechter stappen voor een zogeheten marginale toetsing. De rechter bekijkt de zaak dan niet meer inhoudelijk, maar beoordeelt of de geschillencommissie zich aan de regels heeft gehouden. Als er grote fouten zijn gemaakt, kan de rechter het bindend advies ongeldig verklaren.

Wat zijn mijn rechten?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt in de hele Europese Unie. De wet bepaalt hoe organisaties met jouw persoonsgegevens moeten omgaan. De AVG geeft je verschillende privacyrechten en verplicht organisaties om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan.

Je hebt onder meer recht op:

Inzage in je dossier.

Het geven van toestemming om gegevens te verwerken. En om die toestemming gemakkelijk in te trekken als je dat wilt.

Duidelijke informatie, zodat je een goede keuze kunt maken.

Het laten verwijderen van je gegevens (het recht om 'vergeten te worden'). De zorgverzekeraar moet dit dan doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.

Een reactie op je schriftelijke klacht. De zorgverzekeraar moet binnen 6 weken reageren.

De zorgverzekeraar moet ook kunnen aantonen dat je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Gegevens doorgeven aan nieuwe verzekeraar

Wil je tot slot overstappen naar een andere zorgverzekeraar? En wil je dat (bepaalde) gegevens worden doorgegeven aan je nieuwe verzekeraar? Dan moet je oude verzekeraar ervoor zorgen dat je dit eenvoudig kunt doen. Dit wordt het recht op dataportabiliteit genoemd.

Bekijk in dit handige overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kopie klacht naar Meldpunt Financiële Markten

Stuur een kopie van je klacht aan de verzekeraar ook naar het Meldpunt Financiële Markten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM behandelt jouw klacht niet, maar kan wel onderzoeken of een zorgverzekeraar de regels overtreedt.

Lees ook:

Vind de juiste ingang voor je zorgklachten via onze wegwijzer voor zorgklachten.

Check op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) welke oplossingen er zijn voor jouw klacht.

Voorbeeldbrief afwijzing verzekering (onder categorie Geld en Verzekering, alleen voor leden Geld & Recht en Volledig & Vertrouwd).

Diensten van de Consumentenbond

Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.