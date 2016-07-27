Klacht over je huisarts

Wat zijn mijn rechten?

Als patiënt heb je onder meer recht op:

Duidelijke informatie om een goede keuze te kunnen maken.

Inzage in je medisch dossier.

Het indienen van een klacht.

Toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens en die toestemming weer intrekken.

Het laten verwijderen van persoonsgegevens als dat volgens de wet mogelijk is.

Bekijk in dit overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft je verschillende privacyrechten en verplicht organisaties om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Klacht bespreken met huisarts

Bespreek een klacht eerst met je huisarts. Kom je er samen niet uit, leg de klacht dan voor aan de klachtenfunctionaris.

Levert dat geen oplossing op? Dan kun je je klacht indienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg, die valt onder de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) of bij de Geschilleninstantie DOKh. Welke instantie van toepassing is, hangt af van waar jouw huisarts bij is aangesloten.

Klacht via het tuchtrecht

Voor huisartsen geldt een wettelijk tuchtrecht. Vind je dat je arts onzorgvuldig heeft gehandeld? Dan kun je ook een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Ben je het niet eens met de uitspraak? Dan kun je in beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Tips bij klachten over je huisarts

Twijfel je welke stap je het beste kunt zetten? Of wil je meer informatie over jouw rechten? Dan kunnen de volgende organisaties je verder helpen:

Heb je vragen of klachten over de gezondheidszorg? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg of bel de Informatielijn van de Patiëntenfederatie.

Vind de juiste ingang voor je zorgklachten via de wegwijzer voor zorgklachten.

Check op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) welke oplossingen er zijn voor jouw klacht.

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Diensten van de Consumentenbond

Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.