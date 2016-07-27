Klacht over je huisarts

Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:9 juli 2026
Als patiënt heb je onder meer recht op:
Bekijk in dit overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft je verschillende privacyrechten en verplicht organisaties om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.
Bespreek een klacht eerst met je huisarts. Kom je er samen niet uit, leg de klacht dan voor aan de klachtenfunctionaris.
Levert dat geen oplossing op? Dan kun je je klacht indienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg, die valt onder de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) of bij de Geschilleninstantie DOKh. Welke instantie van toepassing is, hangt af van waar jouw huisarts bij is aangesloten.
Voor huisartsen geldt een wettelijk tuchtrecht. Vind je dat je arts onzorgvuldig heeft gehandeld? Dan kun je ook een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Ben je het niet eens met de uitspraak? Dan kun je in beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
Twijfel je welke stap je het beste kunt zetten? Of wil je meer informatie over jouw rechten? Dan kunnen de volgende organisaties je verder helpen:
Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.