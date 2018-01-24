Wegwijzer bij klachten over de zorg

Hoe verloopt een klachtenprocedure?

De meeste klachten over de zorg worden volgens een vaste klachtenprocedure afgehandeld. Meestal bespreek je je klacht eerst met de zorgverlener. Vaak kom je samen al tot een oplossing. Kom je er niet uit? Dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Die helpt je om samen een oplossing te vinden en ondersteunt je bij het indienen van een klacht.

Kom je er met de klachtenfunctionaris niet uit? Dan kun je terecht bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Die beoordeelt je klacht en doet een bindende uitspraak. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) moeten zorgaanbieders een klachtenregeling hebben. Daarom kun je meestal terecht bij een klachtenfunctionaris en een onafhankelijke geschilleninstantie.

Let op: heb je ernstige (lichamelijke) schade opgelopen en verwacht je dat een juridische procedure nodig is? Neem dan eerst contact op met een gespecialiseerde (letselschade-) advocaat voordat je zelf stappen zet binnen de zorgorganisatie.

Mogelijkheden om klacht in te dienen

In onderstaand schema zie je welke mogelijkheden je hebt om een klacht in te dienen. Welke route het beste past, hangt af van wat je met je klacht wilt bereiken. Sommige stappen zijn verplicht volgens de wet, zoals de klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie. Andere mogelijkheden verschillen per zorgaanbieder. Vraag je zorgaanbieder welke klachtenregeling voor jou geldt.

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Landelijk Meldpunt Zorg

Je kunt bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) terecht voor advies over klachten over de kwaliteit van de zorg. Het LMZ is onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het meldpunt luistert naar je verhaal en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Ook kan het meldpunt signalen doorgeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

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Diensten van de Consumentenbond

Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.