Wegwijzer bij klachten over de zorg

Als je een klacht hebt over de zorg, helpt het vaak al als je de klacht met de hulpverlener bespreekt. Maar in sommige gevallen is dat niet genoeg. Dan is het goed om te weten dat er meer mogelijkheden zijn. Onderstaand schema helpt je daarbij.

Klachtenregeling zorgaanbieders

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt op welke manier zorgaanbieders hun klachtenregeling moeten vormgeven. De eerste stap bij een klacht in de zorg is in gesprek gaan met de zorgverlener zelf. Soms levert dat echter niet het gewenste resultaat op. Je kunt in dat geval naar de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder gaan. Kom je er met de zorgaanbieder zelf én met de klachtenfunctionaris niet uit, dan kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een bindende uitspraak.

In onderstaand schema vind je de verschillende mogelijkheden bij het indienen van een klacht in de zorg, afhankelijk van welk doel je wil bereiken. Sommige opties zijn altijd aanwezig omdat de wet die voorschrijft, zoals de klachtenfunctionaris of de geschillencommissie. Andere opties zul je niet overal vinden, deze zijn facultatief. Jouw zorgaanbieder kan je meer vertellen over de klachtenregeling die voor hem of haar geldt.

Een belangrijk advies voordat je het schema bekijkt: heb je zeer ernstige (lichamelijke) schade opgelopen en is het nemen van juridische stappen zeer waarschijnlijk? Overweeg dan om direct in contact te komen met een gespecialiseerde (letselschade)advocaat, voordat je zelf (binnen de zorginstelling) stappen gaat zetten.

Klik op de afbeelding voor een vergrote versie.

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg heeft een interactieve klachtenwijzer voor klachten in de zorg ontwikkeld. Na beantwoording van enkele vragen vertelt de klachtenwijzer waar je met jouw type klacht het beste heen kunt.

