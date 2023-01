Hoe vind ik een advocaat

Rechtsgebied

Advocaten werken met rechtsgebieden. Dat betekent dat ze soms gespecialiseerd zijn in een onderwerp. Zo zijn er advocaten die zich bezighouden met het arbeidsrecht. Maar ook advocaten die juist veel scheidingszaken regelen. Via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten kun je zoeken op rechtsgebied.

Geschillencommissie

Kijk of een advocaat is aangesloten bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is een organisatie waar je met klachten terechtkunt, als je er met de advocaat niet uitkomt. De commissie is onpartijdig, net als een rechter. Maar wel een stuk goedkoper en sneller.

De Geschillencommissie, Consumentenbond en de Nederlandse Orde van Advocaten werkten samen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Vanaf 1 januari 2022 stopte de Nederlandse Orde van Advocaten de samenwerking. De Geschillencommissie Advocatuur is wel doorgegaan, maar met minder aangesloten advocaten. Bekijk daarom vooraf of de advocaat is aangesloten. Sinds kort kan dit via een landkaart op de website van de Geschillencommissie. Zo vind je een aangesloten advocaat bij jou in de buurt.

Verwijzing naar advocaat

Heb je een laag inkomen en weinig spaargeld? Als een advocaat noodzakelijk of verplicht is, kun je mogelijk gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt dan de kosten van de advocaat. Je betaalt dan zelf een eigen bijdrage. Voor meer informatie hierover kun je het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij kunnen je doorverwijzen naar een advocaat.

Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Neem dan contact op met je verzekeraar vóór je een advocaat inschakelt.

Niet altijd een advocaat nodig

Niet voor ieder probleem is een advocaat nodig. Soms kun je er ook met elkaar uitkomen. Heb je een probleem met een verkoper of een ander consumentenprobleem? Dan kun je ook veel informatie vinden op onze website. En als je er niet uitkomt met een verkoper of bedrijf, kun je ook nog andere dingen doen: